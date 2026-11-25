Αρχική αφορμή αποτέλεσαν τα έκτακτα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενόψει Χριστουγέννων, καθώς και ζητήματα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Ωστόσο, η συζήτηση δεν άργησε να εξελιχθεί σε μια ευρύτερη πολιτική και ιδεολογική αντιπαράθεση.

Στο πρώτο μέρος της συζήτησης, στο επίκεντρο βρέθηκαν τα κοινωνικά επιδόματα, η φορολογική μεταρρύθμιση και η διαχείριση της οικονομίας. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Γιώργος Κουκουμάς, άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, κατηγορώντας την ότι εμπαίζει τους πολίτες, καθώς δεν υλοποιεί, όπως υποστήριξε, την προεκλογική της δέσμευση για κατάργηση των εισοδηματικών κριτηρίων για τις πολύτεκνες οικογένειες.

Παράλληλα, έκανε λόγο για επιλεκτική αντιμετώπιση των οικονομικών δυνατοτήτων του κράτους, υποστηρίζοντας ότι το περιβόητο «λεφτόδεντρο» εμφανίζεται όταν πρόκειται να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα μεγάλων επιχειρήσεων, ναυτιλιακών εταιρειών, τραπεζών και υψηλών εισοδημάτων. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα επικαλέστηκε περίπτωση υψηλόβαθμου τραπεζικού στελέχους, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, επωφελήθηκε και από τη φορολογική μεταρρύθμιση.

Απαντώντας, ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Πανίκος Λεωνίδου, κάλεσε το ΑΚΕΛ να μην εμφανίζεται ως τιμητής της οικονομικής πολιτικής, υπογραμμίζοντας την ανάγκη στήριξης των πολιτών μέσα από μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και υπεύθυνη δημοσιονομική διαχείριση. Παράλληλα, προειδοποίησε για τον κίνδυνο επανάληψης της οικονομικής κατάρρευσης που σημειώθηκε κατά την περίοδο διακυβέρνησης του ΑΚΕΛ.

Η αντιπαράθεση οξύνθηκε όταν ο κ. Κουκουμάς χαρακτήρισε τον κ. Λεωνίδου «δικηγόρο των τραπεζών», προκαλώντας την έντονη αντίδραση του τελευταίου, ο οποίος απέρριψε κατηγορηματικά τον χαρακτηρισμό

Μετά την αποχώρηση του κ. Λεωνίδου, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην αντιπαράθεση μεταξύ ΑΚΕΛ και ΕΛΑΜ. Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ, Μάριος Πελεκάνος, συμφώνησε εν μέρει με τις θέσεις που διατυπώθηκαν για το ζήτημα των πολύτεκνων οικογενειών, στρέφοντας ωστόσο την κριτική του προς το ΑΚΕΛ για τους χειρισμούς της τότε κυβέρνησης κατά την οικονομική κρίση. Ειδικότερα, έκανε λόγο για αλόγιστες κρατικές δαπάνες και αναφέρθηκε στη διοχέτευση 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ στη Λαϊκή Τράπεζα.

Στη συνέχεια, η συζήτηση μεταφέρθηκε στο ιδεολογικό πεδίο, με τον κ. Πελεκάνο να απαντά στις αναφορές περί φασισμού, υποστηρίζοντας ότι το ΕΛΑΜ καταδικάζει ρητά το πραξικόπημα του 1974. Επικαλέστηκε, παράλληλα, το καταστατικό του κόμματος, στο οποίο, όπως ανέφερε, καταδικάζονται όλα τα ολοκληρωτικά καθεστώτα, συμπεριλαμβανομένων του φασισμού, του ναζισμού και του κομμουνισμού. Την ίδια ώρα, κατηγόρησε το ΑΚΕΛ ότι αρνείται να καταδικάσει την κομμουνιστική ιδεολογία.

Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ υπεραμύνθηκε επίσης της δημοκρατικής νομιμοποίησης του κόμματός του, επικαλούμενος την εκλογική του θέση ως τρίτη πολιτική δύναμη, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν χρειάζεται την έγκριση του ΑΚΕΛ για να εκφράζει την πρόθεση συμμετοχής του σε ένα μελλοντικό κυβερνητικό σχήμα.

Η απάντηση του Γιώργου Κουκουμά ήταν εξίσου αιχμηρή. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ σχολίασε με ειρωνικό τρόπο την πολιτική διαδρομή του κ. Πελεκάνου, κάνοντας αναφορά στην προηγούμενη παρουσία του στον ΔΗΣΥ και στην κυβέρνηση Αναστασιάδη, πριν από την ένταξή του στο ΕΛΑΜ.

«Πολύ καλός και για συναγερμικός, και για ελαμίτης, και για κυβερνητικός εκπρόσωπος του Αναστασιάδη, και για κυβερνητικός εκπρόσωπος του Χριστοδουλίδη. Είστε πολύ καλός για όλους τους ρόλους», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για το ενδεχόμενο μελλοντικής πολιτικής συνεργασίας μεταξύ ΕΛΑΜ και Προεδρικού ενόψει των επόμενων προεδρικών εκλογών.

Ο κ. Κουκουμάς υποστήριξε ακόμη ότι η εκλογική στήριξη από τους πολίτες δεν μπορεί να λειτουργεί ως «κολυμβήθρα του Σιλωάμ», επαναφέροντας στο προσκήνιο τις ιστορικές σχέσεις της ηγεσίας του ΕΛΑΜ με τη Χρυσή Αυγή. Παράλληλα, αμφισβήτησε την αξιοπιστία της καταδίκης του πραξικοπήματος, υποστηρίζοντας ότι αυτή έρχεται σε αντίθεση με την απόδοση τιμών σε πρόσωπα που συμμετείχαν σε αυτό.

Τα πυρά του έστρεψε και προς την ηγεσία του ΔΗΚΟ, κατηγορώντας την για μετατόπιση της στάσης της απέναντι στο ΕΛΑΜ. Όπως ανέφερε, ενώ στο παρελθόν το κόμμα χαρακτήριζε το ΕΛΑΜ παράρτημα της Χρυσής Αυγής, σήμερα εμφανίζεται να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πολιτικής συνεργασίας και συγκυβέρνησης

Από την πλευρά του, ο Μάριος Πελεκάνος επανήλθε με νέα επίθεση κατά του ΑΚΕΛ, κάνοντας λόγο για πολιτική υποκρισία. Ως επιχείρημα επικαλέστηκε τη συνεργασία του ΑΚΕΛ στις προηγούμενες προεδρικές εκλογές με στελέχη που προέρχονταν από τον ΔΗΣΥ και τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, είχαν συνδεθεί με την ΕΟΚΑ Β’, στο πλαίσιο της στήριξης της υποψηφιότητας του Ανδρέα Μαυρογιάννη.

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