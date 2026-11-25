Πρόκειται για το λεγόμενο «φαινόμενο Ζέιγκαρνικ», σύμφωνα με το οποίο οι ανολοκλήρωτες εργασίες παραμένουν ενεργές στη μνήμη μας και εξακολουθούν να απασχολούν τη σκέψη μας, επιβαρύνοντας την πνευματική μας λειτουργία.

Όπως εξηγεί το BBC, η τάση αυτή έχει τις ρίζες της σε έρευνα που δημοσίευσε το 1927 η Ρωσίδα ψυχολόγος Μπλούμα Ζέιγκαρνικ. Διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι θυμούνται ευκολότερα τις εργασίες κατά τη διάρκεια των οποίων διακόπηκαν, σε σύγκριση με εκείνες που τους δόθηκε η δυνατότητα να ολοκληρώσουν.

Η έμπνευση για το πείραμά της προήλθε από μια παρατήρηση του επόπτη της, Κουρτ Λέβιν, ο οποίος είχε προσέξει ότι οι σερβιτόροι σε ένα πολυσύχναστο εστιατόριο θυμούνταν τις μεγάλες παραγγελίες μέχρι τη στιγμή που οι πελάτες πλήρωναν. Μόλις ολοκληρωνόταν η συναλλαγή, τις ξεχνούσαν σχεδόν αμέσως.

Αν και η συγκεκριμένη ενίσχυση της μνήμης για τις ανολοκλήρωτες εργασίες δεν έχει επιβεβαιωθεί με συνέπεια από όλες τις μεταγενέστερες έρευνες, πολυάριθμες μελέτες έχουν δείξει ότι οι εκκρεμότητες εξακολουθούν να απασχολούν τον εγκέφαλο.

«Έχουμε αυτή τη γνωστική ανάγκη για ολοκλήρωση και θέλουμε να τελειώνουμε τα πράγματα», εξηγεί η Κριστίν Σιρεκ, καθηγήτρια Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών της Βόννης-Ράιν-Ζιγκ στη Γερμανία. Όπως σημειώνει, η διατήρηση των πληροφοριών για μια εργασία στη μνήμη είναι χρήσιμη, καθώς μας επιτρέπει να επιστρέψουμε σε αυτήν έχοντας συγκεντρωμένα όσα χρειαζόμαστε.

Ωστόσο, αυτή η διαρκής νοητική ενασχόληση έχει κόστος. Έρευνες της ίδιας και συνεργατών της συνέδεσαν τις εκκρεμότητες στο τέλος της εβδομάδας με αυξημένο στρες, διαταραχές στον ύπνο και επίμονες σκέψεις γύρω από την εργασία.

Ακολουθούν 5 τρόποι που βοηθούν να «αδειάσει» το μυαλό.

Θέστε στόχους με βάση τον χρόνο και όχι μόνο την ολοκλήρωση

Η αδυναμία ολοκλήρωσης μιας εργασίας μπορεί να δημιουργήσει την αίσθηση ότι δεν είμαστε αρκετά αποτελεσματικοί. Σύμφωνα με έρευνα, οι εργαζόμενοι δυσκολεύονται περισσότερο να αποσυνδεθούν όταν αφήνουν εκκρεμότητες, ενώ η σκέψη ότι δεν έχουν προχωρήσει αρκετά ενισχύει το αρνητικό συναίσθημα και το άγχος.

Η λύση δεν είναι απαραίτητα να τελειώνουμε τα πάντα, αλλά να καταρτίζουμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο για το πότε και πώς θα τα ολοκληρώσουμε. Ο προγραμματισμός, η ιεράρχηση προτεραιοτήτων και η πρόβλεψη πιθανών εμποδίων βοηθούν να απομακρύνουμε τις εκκρεμότητες από τη σκέψη μας. Όπως επισημαίνει η Σιρεκ, μπορούμε να χαλαρώσουμε το μυαλό μας λέγοντας: «Δεν θα το ξεχάσω. Ξέρω ότι το έχω καταγράψει».

Απενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις

Τα μηνύματα, τα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία και οι εφαρμογές επικοινωνίας μάς κρατούν διαρκώς συνδεδεμένους με τη δουλειά, ακόμη και στον ελεύθερο χρόνο μας. Η συνεχής παρακολούθησή τους μπορεί να ενισχύσει τη σύγκρουση ανάμεσα στην επαγγελματική και την οικογενειακή ζωή.

Η Τζόαν Ονγκτσόκο, επίκουρη καθηγήτρια Γνωστικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Βρετανικής Κολομβίας, επισημαίνει ότι ο εγκέφαλος μπορεί να συνεχίζει να επεξεργάζεται επαγγελματικά προβλήματα ακόμη και όταν κοιμόμαστε. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, την προηγούμενη εβδομάδα έκανε διάλεξη ακόμη και στα όνειρά της.

Αποφύγετε, όπου είναι δυνατόν, την επικάλυψη εργασιών

Η ταυτόχρονη ενασχόληση με πολλά διαφορετικά πρότζεκτ και η συνεχής εναλλαγή μεταξύ τους αυξάνουν το γνωστικό φορτίο. Οι δεκάδες ανοιχτές καρτέλες στον υπολογιστή μπορεί να αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα υπερφόρτωσης πληροφοριών.

Η Ονγκτσόκο εξηγεί ότι η ολοκλήρωση μιας εργασίας και το νοητικό «κλείσιμο» του αντίστοιχου αρχείου απελευθερώνουν πόρους του εγκεφάλου. Γι' αυτό, όταν είναι εφικτό, είναι προτιμότερο να ολοκληρώνουμε μια υποχρέωση πριν περάσουμε στην επόμενη.

Προγραμματίστε τις προθεσμίες πριν από τις διακοπές

Οι περίοδοι των γιορτών και των διακοπών μπορεί να προκαλέσουν πρόσθετο άγχος, ιδιαίτερα όταν αφήνουμε πίσω πολλές εκκρεμότητες. Έρευνα που πραγματοποιήθηκε πριν και μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων έδειξε ότι όσοι είχαν λιγότερες ανολοκλήρωτες εργασίες επέστρεψαν με καλύτερη ψυχολογική ευεξία.

Η Σιρεκ διευκρινίζει ότι δεν χρειάζεται να έχουν ολοκληρωθεί τα πάντα πριν από μια άδεια. Σημασία έχει να αφήνουμε τις εργασίες σε ένα σημείο από το οποίο θα μπορούμε να τις συνεχίσουμε εύκολα, χωρίς να ανησυχούμε διαρκώς ότι θα ξεχάσουμε κάτι σημαντικό.

Δημιουργήστε όρους μετάβασης από τη δουλειά στον ελεύθερο χρόνο

Μικρές αλλαγές στο περιβάλλον μπορούν να βοηθήσουν τον εγκέφαλο να αντιληφθεί ότι η εργάσιμη ημέρα τελείωσε. Ο Όλιβερ Βάιγκελτ, επίκουρος καθηγητής Οργανωσιακής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Χρόνινγκεν, προτείνει τη δημιουργία συγκεκριμένων «τελετουργιών μετάβασης».

Μια βόλτα στο πάρκο ή μέχρι ένα κατάστημα, η μετακίνηση του φορητού υπολογιστή σε διαφορετικό δωμάτιο ή ακόμη και το πέρασμα από μια πόρτα μπορούν να λειτουργήσουν ως συμβολικά όρια ανάμεσα στην εργασία και την προσωπική ζωή.

Όπως εξηγεί η Ονγκτσόκο, όταν περνάμε μέσα από μια πόρτα, ο εγκέφαλος «καθαρίζει» τη μνήμη του, απελευθερώνοντας χώρο για όσα πρόκειται να ακολουθήσουν.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι παραπάνω στρατηγικές δεν βοηθούν μόνο στην αποσύνδεση από την εργασία, αλλά και στην απόκτηση μιας πιο συνολικής εικόνας των υποχρεώσεών μας. Όπως αναφέρει ο Βάιγκελτ, όταν απομακρυνόμαστε από τις επιμέρους λεπτομέρειες και βλέπουμε τη συνολική εικόνα, μπορούμε να αποκτήσουμε μεγαλύτερη απόσταση από τις εκκρεμότητες και να περιορίσουμε τις επίμονες σκέψεις γύρω από αυτές.

Το ζητούμενο, επομένως, δεν είναι να εξαφανίσουμε κάθε εκκρεμότητα, κάτι που στην πράξη είναι συχνά αδύνατο, αλλά να μάθουμε να διαχειριζόμαστε τη σκέψη γύρω από αυτές.

Πηγή: iefimerida.gr