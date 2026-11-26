Το Σάββατο το βράδυ αναμένεται να ξεκαθαρίσει ποιος από τους Αβέρωφ Νεοφύτου και Γιώργο Παμπορίδη θα είναι ο υποψήφιος του Δημοκρατικού Συναγερμού, για τις προεδρικές εκλογές.

Η διαδικασία επιλογής, φτάνει στην κορύφωσή της, με την ηγεσία του κόμματος να προετοιμάζεται όχι μόνο για την ανακοίνωση του αποτελέσματος, αλλά και για τη διαχείριση των ισορροπιών που θα διαμορφωθούν στο εσωτερικό της παράταξης.

Στην Πινδάρου γνωρίζουν ότι, η εσωκομματική αναμέτρηση δεν αφορά μόνο την ανάδειξη ενός υποψηφίου. Εξίσου σημαντικό, είναι να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία δεν θα αφήσει πίσω της νέες αντιπαραθέσεις και αποστάσεις μεταξύ στελεχών και ομάδων που στήριξαν διαφορετικές επιλογές.

Γι' αυτό και η ηγεσία του ΔΗΣΥ θέλει η βραδιά του Σαββάτου να έχει έντονο συμβολισμό ενότητας. Η πρόθεση είναι να βρεθούν και οι δύο υποψήφιοι στα κεντρικά γραφεία του κόμματος, ώστε η ανακοίνωση του αποτελέσματος να γίνει παρουσία της προέδρου Αννίτας Δημητρίου και να ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις.

Οι δύο υποψήφιοι αναμένεται να προσκληθούν στην Πινδάρου γύρω στις 7:30 το βράδυ, ενώ η επίσημη ανακοίνωση του αποτελέσματος προγραμματίζεται για τις 8. Την ανακοίνωση, θα κάνει ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής, Παναγιώτης Δημητρίου, και στη συνέχεια θα τοποθετηθεί η πρόεδρος του κόμματος, έχοντας δίπλα της τον Αβέρωφ Νεοφύτου και τον Γιώργο Παμπορίδη.

Οι κάλπες, θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και θα κλείσουν στις 6 το απόγευμα. Η καταμέτρηση, θα πραγματοποιηθεί στα 66 εκλογικά κέντρα που θα λειτουργήσουν σε ολόκληρη την Κύπρο και στο εξωτερικό. Ο χρόνος ανακοίνωσης του αποτελέσματος, θα εξαρτηθεί και από τη συμμετοχή των μελών.

Η ενότητα στο επίκεντρο

Το μεγαλύτερο ζήτημα για τον ΔΗΣΥ είναι η διατήρηση της ενότητας μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας. Η ηγεσία επιδιώκει να περάσει το μήνυμα ότι, ανεξάρτητα από το ποιος θα επικρατήσει, το κόμμα θα συνεχίσει με κοινή πορεία.

Η στάση του υποψηφίου που δεν θα εξασφαλίσει το χρίσμα, θα έχει ιδιαίτερη σημασία. Η συμμετοχή του στην προσπάθεια που θα ακολουθήσει θεωρείται σημαντική, καθώς η παράταξη θέλει να αξιοποιήσει όλα τα στελέχη της και να αποφύγει τη δημιουργία νέων εσωκομματικών διαχωρισμών.

Οι διαφορές που προηγήθηκαν δεν έχουν περάσει απαρατήρητες. Οι δημόσιες τοποθετήσεις και οι αντιπαραθέσεις του τελευταίου διαστήματος, άφησαν το δικό τους αποτύπωμα, γεγονός που καθιστά πιο δύσκολη την προσπάθεια για αποκατάσταση των σχέσεων. Η κοινή παρουσία των δύο υποψηφίων το βράδυ του Σαββάτου θα αποτελέσει ένα πρώτο μήνυμα, όμως η πραγματική συνεργασία θα πρέπει να φανεί στην πράξη.

Οι τοποθετήσεις της Αννίτας Δημητρίου

Στο ίδιο πλαίσιο, εντάσσονται και οι πρόσφατες δηλώσεις της προέδρου του ΔΗΣΥ, Αννίτας Δημητρίου. Μιλώντας στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του ΣΙΓΜΑ, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που προηγήθηκαν, σημειώνοντας ότι σε μια πολιτική παράταξη, όπως και σε κάθε οργανισμό, μπορεί να υπάρξουν διαφωνίες και στιγμές έντασης.

Ερωτηθείσα για τη σχέση της με τον Αβέρωφ Νεοφύτου, παραδέχθηκε ότι υπήρξαν πράγματα που την ενόχλησαν και την απογοήτευσαν. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι δεν αντιμετωπίζει τα ζητήματα ως προσωπική αντιπαράθεση και ότι η ίδια θεωρεί πως το κόμμα έχει πλέον γυρίσει σελίδα.

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ επανέλαβε επίσης ότι θεωρεί σωστή την απόφασή της, να αποσύρει τη δική της υποψηφιότητα από τη διαδικασία επιλογής. Όπως ανέφερε, δεν έχει δεύτερες σκέψεις και εκτιμά ότι η απόφασή της συνέβαλε στη δημιουργία καλύτερων συνθηκών για την ενότητα της παράταξης.

Παράλληλα, έστειλε το μήνυμα ότι βασικός στόχος δεν είναι απλώς η επιστροφή του ΔΗΣΥ στην εξουσία, αλλά η παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής πρότασης που θα εκφράζει τις θέσεις και τις προτεραιότητες του κόμματος.

Το κυβερνητικό πρόγραμμα και η πολιτική ταυτότητα

Ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα που θα απασχολήσει την ηγεσία μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, είναι η διαμόρφωση του προγράμματος διακυβέρνησης. Η πρόθεση είναι να υπάρξει κοινή επεξεργασία με τον υποψήφιο, που θα επικρατήσει, ώστε το τελικό κείμενο να αποτυπώνει την πολιτική ταυτότητα του ΔΗΣΥ.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η σχετική συζήτηση αναμένεται να αρχίσει την ερχόμενη εβδομάδα. Η ηγεσία θέλει να διασφαλίσει ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις του υποψηφίου θα κινούνται μέσα σε ένα κοινό πολιτικό πλαίσιο και δεν θα δημιουργούν διαφορετικές εντυπώσεις για τις θέσεις του κόμματος.

Το ζητούμενο είναι, να υπάρξει συνεννόηση ως προς τις βασικές πολιτικές προτεραιότητες, αλλά και ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα παρουσιαστούν στους πολίτες. Η υποψηφιότητα θα πρέπει να συνδεθεί με ένα σαφές πρόγραμμα, το οποίο θα αποτελεί προϊόν συνεργασίας και όχι μια προσωπική πολιτική διακήρυξη αποκομμένη από τις θέσεις της παράταξης.

Το πραγματικό στοίχημα

Το αποτέλεσμα του Σαββάτου, θα καθορίσει τον υποψήφιο του ΔΗΣΥ για τις προεδρικές εκλογές. Δεν θα λύσει, όμως, αυτόματα όλα τα ζητήματα που έχουν προκύψει στο εσωτερικό του κόμματος.

Η ηγεσία καλείται να διαχειριστεί τις διαφορετικές απόψεις, να διατηρήσει ενεργό τον ρόλο των δύο υποψηφίων και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια κοινή πολιτική προσπάθεια. Η επιτυχία αυτής της προσπάθειας, θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο οι δηλώσεις ενότητας θα συνοδευτούν από ουσιαστικές κινήσεις συνεργασίας.