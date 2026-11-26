Στην πρώτη περίπτωση, γύρω στις 10:50 χθες βράδυ, δύο άγνωστα πρόσωπα που επέβαιναν σε σκούτερ ανέκοψαν 28χρονο μοτοσικλετιστή (διανομέα φαγητού) στην οδό Γρηγορίου Θεολόγου και του απέσπασαν δύο κινητά τηλέφωνα και πορτοφόλι με χρήματα και προσωπικά έγγραφα. Στη συνέχεια ο παραπονούμενος εντόπισε σε κοντινό σήμειο το ένα κινητό του τηλέφωνο και το πορτοφόλι του.

Στη δεύτερη περίπτωση, γύρω στις 00:30 μετά τα μεσάνυχτα, δύο πρόσωπα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα άρπαξαν το κινητό τηλέφωνο 26χρονου μοτοσικλετιστή (διανομέα φαγητού) στη λεωφόρο Γεωργίου Α΄, στη Γερμασόγεια. Όταν ο παραπονούμενος τους ανέκοψε, οι δράστες επιχείρησαν να του αποσπάσουν χρήματα και τον κτύπησαν, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.