Στην κατοχή τους εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, χρηματικό ποσό και διάφορα εργαλεία, ενώ σε έρευνα στο ενοικιαζόμενο όχημα του ενός εντοπίστηκαν επιπλέον αντικείμενα.

Οι δύο συνελήφθησαν και για τα αδικήματα της παράνομης κατοχής περιουσίας και κατοχής διαρρηκτικών εργαλείων.