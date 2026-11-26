Στις Βρυξέλλες ο ΠτΔ για την Σύνοδο Κορυφής - Τα δύο μεγάλα ζητήματα στην ατζέντα
Στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, όπου θα συμμετάσχει στο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο.
Στην κατοχή τους εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, χρηματικό ποσό και διάφορα εργαλεία, ενώ σε έρευνα στο ενοικιαζόμενο όχημα του ενός εντοπίστηκαν επιπλέον αντικείμενα.
Οι δύο συνελήφθησαν και για τα αδικήματα της παράνομης κατοχής περιουσίας και κατοχής διαρρηκτικών εργαλείων.
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