Ωστόσο, πίσω από τα εντυπωσιακά ποσοστά εκπτώσεων κρύβεται ένα σημαντικό ερώτημα: Πόσο πραγματικά συμφέρουν οι προσφορές και πόσο μπορεί να διαφέρει η τιμή του ίδιου προϊόντος από κατάστημα σε κατάστημα;

Η απάντηση δεν βρίσκεται πάντα στο μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. Σημασία έχει η τελική τιμή, η προηγούμενη τιμή του προϊόντος και φυσικά η σύγκριση με τις υπόλοιπες διαθέσιμες επιλογές στην Κύπρο.

Το ThemaOnline προέβη σε έρευνα αγοράς, καταγράφοντας ενδεικτικές προσφορές σε διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων, με στόχο να αποτυπώσει την εικόνα της κυπριακής αγοράς ενόψει της Black Friday, τις μειώσεις των τιμών και τις δυνατότητες εξοικονόμησης για τους καταναλωτές.

Κινητά τηλέφωνα: Από τις οικονομικές επιλογές μέχρι τα ακριβά smartphones

Στην κατηγορία των κινητών τηλεφώνων, οι προσφορές καλύπτουν διαφορετικές οικονομικές δυνατότητες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Google Pixel 10a 128GB, το οποίο καταγράφεται στα €598, έναντι προηγούμενης τιμής αναφοράς €824. Πρόκειται για διαφορά €226.

Αντίστοιχα, το Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB εμφανίζεται στα €1.099, από €1.289, με μείωση €190. Το Google Pixel 11 Pro 256GB καταγράφεται στα €939, έναντι €1.069, δηλαδή €130 χαμηλότερα.

Οι τιμές δείχνουν ότι οι εκπτώσεις δεν περιορίζονται στα οικονομικά κινητά. Ωστόσο, για τον καταναλωτή που ενδιαφέρεται για συγκεκριμένο μοντέλο, η σύγκριση μεταξύ διαφορετικών πωλητών παραμένει καθοριστική.

Τηλεοράσεις: Μεγάλες διαφορές ακόμη και εκατοντάδων ευρώ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά τηλεοράσεων, όπου εντοπίζονται μερικές από τις μεγαλύτερες μειώσεις σε απόλυτα ποσά.

Η Samsung OLED S95H 55 ιντσών καταγράφεται στα €1.399, με διάμεση τιμή προηγούμενου 30ημέρου €2.599. Η Samsung OLED S90H 55 ιντσών εμφανίζεται στα €1.049, ενώ η Sony Bravia 6 55 ιντσών στα €999, έναντι διάμεσης τιμής €1.799.

Στις μεγαλύτερες διαστάσεις, η Samsung R95H 75 ιντσών καταγράφεται στα €2.699, έναντι προηγούμενης διάμεσης τιμής €4.799.

Αυτά τα παραδείγματα δείχνουν ότι οι τηλεοράσεις υψηλότερης κατηγορίας μπορούν να παρουσιάζουν ιδιαίτερα μεγάλες μειώσεις. Παράλληλα, όμως, η διαφορά τιμής ανάμεσα σε δύο τηλεοράσεις ίδιων ιντσών δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η μία προσφέρεται ακριβότερα χωρίς λόγο, καθώς η τεχνολογία της οθόνης και τα χαρακτηριστικά της παίζουν σημαντικό ρόλο.

Φορητοί υπολογιστές: Προσφορές από €459

Στους φορητούς υπολογιστές, οι καταγεγραμμένες προσφορές αρχίζουν ακόμη και κάτω από τα €500.

Το ASUS Vivobook 15 X1504MA εμφανίζεται στα €459, από διάμεση τιμή €699. Το ASUS Vivobook 15 M1502XA καταγράφεται στα €599, από €949, ενώ το HP 200 G2a με επεξεργαστή Ryzen 3, μνήμη 8GB και αποθηκευτικό χώρο 512GB SSD βρίσκεται επίσης στα €599, έναντι €869.

Σε διαφορετική κατηγορία, το Lenovo ThinkPad E16 G4 με 16GB RAM και 512GB SSD διαφημίζεται στα €1.229, από €1.649.

Η αγορά των laptops δείχνει πως υπάρχουν επιλογές τόσο για καθημερινή χρήση όσο και για πιο απαιτητικές επαγγελματικές ανάγκες. Οι καταναλωτές χρειάζεται να εξετάζουν τον επεξεργαστή, τη μνήμη RAM και τον αποθηκευτικό χώρο, αντί να συγκρίνουν μόνο τις τελικές τιμές.

Οθόνες υπολογιστών: Επιλογές κάτω από €100

Αξιοσημείωτες προσφορές εντοπίζονται και στις οθόνες υπολογιστών.

Μία οθόνη AOC IPS 24 ιντσών καταγράφεται στα €59, έναντι διάμεσης τιμής €99. Η Samsung Essential G3 24 ιντσών εμφανίζεται στα €69, από €109, ενώ η AOC Gaming IPS 24 ιντσών βρίσκεται στα €89, από €139.

Για όσους αναζητούν μεγαλύτερη gaming οθόνη, καταγράφεται και η AOC Curved 27 ιντσών στα €149, από €209.

Πρόκειται για παραδείγματα που δείχνουν ότι ακόμη και με προϋπολογισμό κάτω των €100 μπορούν να βρεθούν επιλογές για αναβάθμιση ενός υπολογιστή.

Ψυγεία και στεγνωτήρια: Εξοικονόμηση εκατοντάδων ευρώ

Στην κατηγορία των μεγάλων οικιακών συσκευών, η εξοικονόμηση μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντική για ένα νοικοκυριό.

Ένα τετράπορτο ψυγείο Bosch Series 4 καταγράφεται στα €999, έναντι τιμής αναφοράς €2.090. Στα στεγνωτήρια, μοντέλο Bosch Series 6 χωρητικότητας 9 κιλών εμφανίζεται στα €529, από €815, ενώ το Bosch Series 8 WQB245B8GR καταγράφεται στα €799, έναντι €999.

Σε πιο οικονομική κατηγορία ψυγείων, το Hisense RB390N4AWE εμφανίζεται στα €436, από €529.

Οι μειώσεις αυτές είναι σημαντικές, αλλά στην περίπτωση των μεγάλων συσκευών πρέπει να συνυπολογίζεται και το κόστος μεταφοράς ή εγκατάστασης, το οποίο μπορεί να διαφέρει ανάμεσα στους πωλητές.

Σκούπες και συσκευές καθαρισμού: Μεγάλο ενδιαφέρον για τις ρομποτικές λύσεις

Στα προϊόντα καθαρισμού, η ρομποτική σκούπα Dreame X50 Ultra Complete καταγράφεται στα €699,99, έναντι τιμής αναφοράς €1.499.

Παράλληλα, η ασύρματη σκούπα Rowenta X-Force Flex 14.60 Aqua εμφανίζεται στα €279, από €329.

Η διαφορά ανάμεσα στις δύο συσκευές είναι μεγάλη, όμως πρόκειται για διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων. Η πρώτη προσφέρει αυτοματοποιημένο καθαρισμό, ενώ η δεύτερη αποτελεί μία πιο συμβατική λύση για την καθημερινή καθαριότητα.

Ακουστικά και μικρότερα τεχνολογικά προϊόντα

Οι ευκαιρίες δεν περιορίζονται στις αγορές εκατοντάδων ευρώ.

Τα ακουστικά JBL Quantum 360 καταγράφονται στα €29, με διάμεση τιμή προηγούμενου 30ημέρου €54. Πρόκειται για μείωση περίπου 46%.

Παράλληλα, λουράκι Tech-Protect για Samsung Galaxy Watch Ultra εμφανίζεται στα €5,95, έναντι προηγούμενης διάμεσης τιμής €11,45.

Οι μικρότερες αγορές μπορούν επίσης να αποφέρουν εξοικονόμηση, ιδιαίτερα όταν οι καταναλωτές αγοράζουν περισσότερα από ένα προϊόντα.

Παπούτσια και αθλητικά είδη: Εκπτώσεις και στην ένδυση

Η Black Friday επεκτείνεται και στην αγορά αθλητικών ειδών.

Τα γυναικεία Nike Air Zoom Vomero 5 εμφανίζονται στα €80, έναντι τιμής αναφοράς €160, δηλαδή μείωση 50%.

Αντίστοιχα, τα ανδρικά adidas Adizero Prime X3 Strung καταγράφονται στα €209,99, από €299,99, με εξοικονόμηση €90.

Στα είδη ένδυσης και υπόδησης, οι τιμές μπορεί να διαφοροποιούνται ανάλογα με το μέγεθος, το χρώμα και τη διαθεσιμότητα, γεγονός που καθιστά τη σύγκριση πιο σύνθετη.

Πόσο πραγματικές είναι τελικά οι εκπτώσεις;

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία των υπηρεσιών παρακολούθησης τιμών στην Κύπρο.

Σύμφωνα με καταγραφή της 23ης Νοεμβρίου, σε δείγμα 12.246 προϊόντων με διαθέσιμη τιμή εντοπίστηκαν 707 επαληθευμένες μειώσεις. Η επαλήθευση βασίστηκε στο ιστορικό τιμών και όχι αποκλειστικά στην αρχική τιμή που διαφήμιζε ο πωλητής.

Μία άλλη υπηρεσία παρακολούθησης, με ευρύτερο δείγμα επιχειρήσεων, κατέγραψε περισσότερα από 27.000 προϊόντα που εμφανίζονταν ως μειωμένα, αλλά περίπου 15.000 από αυτά παρουσίαζαν πραγματική πτώση τιμής σύμφωνα με τη δική της μεθοδολογία.

Οι αριθμοί αυτοί δεν είναι άμεσα συγκρίσιμοι, καθώς οι δύο υπηρεσίες εξετάζουν διαφορετικά δείγματα και εφαρμόζουν διαφορετικά κριτήρια. Αναδεικνύουν, ωστόσο, τη σημασία του ελέγχου του ιστορικού τιμών.

Η ίδια αγορά, διαφορετικές τιμές

Το βασικό συμπέρασμα για την κυπριακή αγορά είναι ότι δεν αρκεί να εντοπίσει κάποιος μία προσφορά. Χρειάζεται να γνωρίζει και πόσο πωλείται το ίδιο προϊόν αλλού.

Για παράδειγμα, ένας καταναλωτής που διαθέτει €600 για φορητό υπολογιστή μπορεί να βρει διαφορετικά μοντέλα σε αυτή την κατηγορία, με σημαντικές διαφορές σε επεξεργαστή και μνήμη. Αντίστοιχα, στις τηλεοράσεις, ακόμη και δύο μοντέλα 55 ιντσών μπορεί να απέχουν εκατοντάδες ευρώ λόγω της τεχνολογίας τους.

Για να αποδειχθεί ότι ένα κατάστημα είναι πραγματικά φθηνότερο από κάποιο άλλο, πρέπει να εξεταστεί ο ίδιος κωδικός προϊόντος, την ίδια χρονική στιγμή και με ίδιους όρους αγοράς.

Τι να προσέξουν οι καταναλωτές πριν αγοράσουν

Οι καταναλωτές καλό είναι να εξετάζουν το ιστορικό τιμών του προϊόντος, να ελέγχουν αν η έκπτωση υπολογίζεται σε πραγματική προηγούμενη τιμή και να συγκρίνουν το τελικό κόστος, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορικών.

Σημαντικό είναι επίσης να προσέχουν την εγγύηση, τη διαθεσιμότητα και τους όρους επιστροφής, ειδικά όταν πρόκειται για ακριβές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.

Συμπέρασμα: Ευκαιρίες υπάρχουν, αλλά χρειάζεται έρευνα

Η Black Friday 2026 στην Κύπρο παρουσιάζει ήδη αξιόλογες προσφορές, με ορισμένες μειώσεις να φτάνουν σε εκατοντάδες ευρώ. Από laptops κάτω των €500 και οθόνες κάτω των €100 μέχρι ακριβές τηλεοράσεις και μεγάλες οικιακές συσκευές, οι επιλογές είναι αρκετές.

Ωστόσο, η πραγματική εξοικονόμηση δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το ποσοστό έκπτωσης που εμφανίζεται στη βιτρίνα ή στην ιστοσελίδα ενός καταστήματος.

Το σημαντικότερο για τον καταναλωτή είναι να γνωρίζει την πραγματική αξία του προϊόντος, να συγκρίνει τιμές και να αγοράζει με βάση τις ανάγκες του και όχι την πίεση της προσφοράς.

Η καλύτερη αγορά της Black Friday δεν είναι απαραίτητα εκείνη με τη μεγαλύτερη διαφημιζόμενη έκπτωση, αλλά εκείνη που προσφέρει την καλύτερη σχέση τιμής και ποιότητας.