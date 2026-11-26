Μιλώντας στο ThemaOnline, η Διευθύντρια του Αρχείου Πληθυσμού, Νατάσα Οικονόμου, εξήγησε ότι από την έναρξη εφαρμογής της νέας διαδικασίας, όσοι υποβάλλουν αίτηση για έκδοση νέας ταυτότητας, είτε μέσω των Επαρχιακών Διοικήσεων και των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) είτε ηλεκτρονικά, θα μπορούν να δηλώνουν εάν επιθυμούν την αναγραφή των συγκεκριμένων στοιχείων.

Η νέα ρύθμιση αφορά αποκλειστικά τις αιτήσεις που υποβάλλονται από την έναρξη εφαρμογής της διαδικασίας και μετά. Όπως διευκρίνισε η κ. Οικονόμου, για ταυτότητες που έχουν ήδη εγκριθεί και εκτυπωθεί δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης, καθώς η διαδικασία έκδοσής τους έχει ολοκληρωθεί.

Δωρεάν αντικατάσταση ταυτοτήτων από την 1η Δεκεμβρίου

Σημαντική διευκόλυνση προβλέπεται και για όσους έχουν ήδη παραλάβει νέα ταυτότητα χωρίς να αναγράφονται σε αυτή τα στοιχεία των γονέων τους.

Συγκεκριμένα, από την 1η Δεκεμβρίου θα παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν αντικατάστασης των ταυτοτήτων που εκδόθηκαν από τις 2 Ιουλίου μέχρι την εφαρμογή της νέας διαδικασίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Διευθύντριας του Αρχείου Πληθυσμού στο ThemaOnline, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται στις Επαρχιακές Διοικήσεις και στα ΚΕΠ, αφού προηγουμένως διευθετήσουν ραντεβού.

Για τους ενήλικες δεν θα χρειάζεται η υποβολή νέας αίτησης, καθώς θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία που υπάρχουν ήδη καταχωρισμένα στο σύστημα.

Η αντικατάσταση θα πραγματοποιείται χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει καθοριστεί συγκεκριμένη προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η διάρκειά της θα εξαρτηθεί από την ανταπόκριση και τις ανάγκες των πολιτών.

Τι ισχύει για τις ταυτότητες ανηλίκων κάτω των 12 ετών

Διευκρινίσεις υπάρχουν και για τις περιπτώσεις έκδοσης ή αντικατάστασης ταυτοτήτων για παιδιά κάτω των 12 ετών.

Για τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα δεν απαιτείται η φυσική παρουσία των παιδιών, καθώς δεν προβλέπεται η λήψη βιομετρικών στοιχείων.

Απαραίτητη, ωστόσο, είναι η παρουσία και των δύο γονέων κατά την επίσκεψη στην αρμόδια υπηρεσία, προκειμένου να αποφεύγονται καθυστερήσεις και η ανάγκη προγραμματισμού νέου ραντεβού.

Σε περιπτώσεις μονογονεϊκών οικογενειών ή όταν η γονική μέριμνα ασκείται αποκλειστικά από τον έναν γονέα, θα ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Η κ. Οικονόμου καλεί τους γονείς να ενημερώνονται εκ των προτέρων για τα έγγραφα που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση, ώστε η εξυπηρέτησή τους να πραγματοποιείται χωρίς περιττή ταλαιπωρία.

Καταληκτικά ξεκαθάρισε ότι «παρόλο που ο κόσμος πιστεύει ότι αποφασίζεται αποκλειστικά από το Υπουργείο η ταυτότητα, υπάρχουν προδιαγραφές. Υπάρχουν στοιχεία ασφαλείας, υπάρχουν ζώνες. Επίσης είναι οι πολιτικές προδιαγραφές του Διεθνούς Οργανισμού της Πολιτικής Αεροπορίας.

Υπάρχουν υποχρεωτικά στοιχεία. Το κάθε κράτος μπορεί να βάλει κάποια προαιρετικά στοιχεία. Δεν μπορούν να είναι πολλά αυτά τα προαιρετικά. Υπάρχουν περιορισμοί. Δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε τα υποχρεωτικά στοιχεία από τις ταυτότητες, τα στοιχεία της ταυτότητας δεν τα προκαθορίζει όλα το Υπουργείο, μόνο ένα μικρό μέρος αυτών».