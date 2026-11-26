Η «Αλήθεια» κάτω από τον τίτλο "Διαφήμισε 12 νέα μέτρα που αποδείχθηκαν δύο", γράφει πως ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης βρίσκεται στο επίκεντρο κριτικής για επικοινωνιακή προβολή εξαγγελιών και πως τα εννέα από τα δώδεκα που ανακοίνωσε χθες είχαν δοθεί και πέρσι. Αλλού, γράφει πως για την Κομισιόν είναι άκυρο και χωρίς νομική ισχύ το τουρκολυβικό μνημόνιο. Σε άλλο της θέμα γράφει για το μήνυμα της Προέδρου του ΔΗΣΥ για τις εσωκομματικές εκλογές για ανάδειξη υποψηφίου Προέδρου της Δημοκρατίας.

Ο «Πολίτης», υπό τον τίτλο «Μέτρα κατώτερα αναγκών και περιστάσεων», γράφει, στο κύριο του θέμα, πως το πακέτο μέτρων που εξήγγειλε χθες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι κατώτερο των τεράστιων αναγκών των πολιτών. Αλλού, γράφει πως η Υπουργός Παιδείας απορρίπτει την εμπλοκή των σχολείων στις μη θεσμοθετημένες εκδρομές των μαθητών. Σε άλλο του θέμα γράφει για τις εσωκομματικές εκλογές στον ΔΗΣΥ και πως το στοίχημα είναι η μαζική προσέλευση στις κάλπες.

«Ο Φιλελεύθερος» στο κύριο του θέμα με τίτλο «Θα τους καλέσει μετά τις ‘εκλογές’», γράφει πως ο ΓΓ του ΟΗΕ θα καλέσει τους ηγέτες σε τριμερή συνάντηση τη δεύτερη εβδομάδα του Δεκέμβρη, μετά τις "εκλογές" στα κατεχόμενα. Αλλού, γράφει πως μόνο 200 από τις 5.500 αστυνομικούς είναι ασφαλισμένοι. Σε άλλο του θέμα γράφει πως θετική σε γενικές γραμμές είναι η αποτίμηση των νέων μέτρων στήριξης που ανακοίνωσε χθες ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Η «Χαραυγή» κάτω από τον τίτλο «Μικρή ανάσα με ημερομηνία λήξης», γράφει στο κύριο της θέμα, πως τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, δίνουν μικρή ανάσα με ημερομηνία λήξης, καθώς περιορίζονται σε έκτακτες χριστουγεννιάτικες παροχές. Αλλού, γράφει πως αναπάντητη από την Κυβέρνηση έμεινε η πρόταση της ΑΗΚ για την αφαλάτωση στον Μαζωτό. Σε άλλο της θέμα, γράφει για χάσμα Κυβέρνησης-εκπαιδευτικών με ορατό το ενδεχόμενο κλιμάκωσης των μέτρων.

Η αγγλόγλωσση εφημερίδα “Cyprus Mail”, στο κύριο της θέμα με τίτλο «Η Κυβέρνηση ανακοινώνει 12 νέα μέτρα στήριξης», γράφει για την ανακοίνωση που έκανε χθες ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για τα νέα μέτρα στήριξης αλλά και τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης. Αλλού, γράφει για τη δήλωση της Προέδρου της Βουλής πως είναι ανέφικτη η ολοκλήρωση της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης ως την 1η Ιανουαρίου. Σε άλλο της θέμα γράφει για τις συζητήσεις για το θέμα των σχολικών εκδρομών και την έκκληση για μεγαλύτερη επίβλεψη.

ΚΥΠΕ