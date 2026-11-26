Η βασικότερη συμβουλή των ειδικών είναι οι καταναλωτές να ελέγχουν πάντα το ποσό που εμφανίζεται στην οθόνη του POS πριν πλησιάσουν την κάρτα τους στο τερματικό. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να αποφύγουν ανεπιθύμητες χρεώσεις και να εντοπίσουν εγκαίρως πιθανές απόπειρες εξαπάτησης.



Το λάθος που πρέπει να αποφεύγετε όταν πληρώνετε με κάρτα

Η σημαντικότερη προφύλαξη κατά τη χρήση ανέπαφων συναλλαγών είναι ο έλεγχος του ποσού που εμφανίζεται στο τερματικό πληρωμών.

Πριν ακουμπήσετε την κάρτα στο POS, βεβαιωθείτε ότι το ποσό αντιστοιχεί στην αξία των προϊόντων ή των υπηρεσιών που αγοράζετε. Μην ολοκληρώνετε τη συναλλαγή βιαστικά, χωρίς να ελέγξετε τι ακριβώς πρόκειται να χρεωθεί στον λογαριασμό σας.

Η ευκολία του συστήματος ανέπαφων πληρωμών μπορεί να οδηγήσει τους καταναλωτές στο να πραγματοποιούν συναλλαγές μηχανικά, χωρίς να ελέγχουν όλες τις λεπτομέρειες. Γι' αυτό και η επιβεβαίωση του ποσού πριν από κάθε πληρωμή αποτελεί μια απλή αλλά ουσιαστική κίνηση προστασίας.

Πώς λειτουργούν οι ανέπαφες πληρωμές χωρίς PIN

Οι ανέπαφες τραπεζικές κάρτες χρησιμοποιούν την τεχνολογία NFC, η οποία επιτρέπει την ασύρματη επικοινωνία μικρής εμβέλειας ανάμεσα στην κάρτα και το τερματικό πληρωμών.

Έτσι, ο καταναλωτής μπορεί να ολοκληρώσει μια συναλλαγή απλώς πλησιάζοντας την κάρτα στον αναγνώστη, χωρίς να χρειάζεται να την εισαγάγει στο μηχάνημα.

Για μικρής αξίας συναλλαγές, η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς την πληκτρολόγηση του PIN. Ωστόσο, υπάρχουν πρόσθετα όρια ασφαλείας, τα οποία καθορίζονται από το ισχύον πλαίσιο και την πολιτική της κάθε τράπεζας.

Αυτό καθιστά ακόμη σημαντικότερο τον έλεγχο του ποσού πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Τι πρέπει να κάνετε αν εντοπίσετε άγνωστη χρέωση

Εάν διαπιστώσετε μια συναλλαγή που δεν αναγνωρίζετε, πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως με την τράπεζα που έχει εκδώσει την κάρτα σας, προκειμένου να διερευνηθεί το περιστατικό και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.

Παράλληλα, είναι σημαντικό να ελέγχετε τακτικά τις κινήσεις του τραπεζικού σας λογαριασμού και να αναφέρετε χωρίς καθυστέρηση οποιαδήποτε ύποπτη πληρωμή.

Εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ότι η κάρτα χρησιμοποιείται χωρίς την έγκρισή σας, ενδέχεται να χρειαστεί η άμεση φραγή της, ώστε να αποτραπούν νέες συναλλαγές.

Πότε δικαιούστε επιστροφή χρημάτων για μη εγκεκριμένη συναλλαγή

Το ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις υπηρεσίες πληρωμών προβλέπει την προστασία των καταναλωτών σε περιπτώσεις μη εγκεκριμένων συναλλαγών.

Κατά κανόνα, όταν διαπιστωθεί ότι μια πληρωμή πραγματοποιήθηκε χωρίς την έγκριση του κατόχου της κάρτας, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών οφείλει να επιστρέψει το ποσό της συναλλαγής το αργότερο έως το τέλος της επόμενης εργάσιμης ημέρας από τη στιγμή που ενημερώθηκε ή έλαβε γνώση του περιστατικού.

Ωστόσο, προβλέπονται εξαιρέσεις, όπως περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχουν βάσιμες υποψίες απάτης από την πλευρά του πελάτη, οι οποίες γνωστοποιούνται στις αρμόδιες αρχές, ή όταν διαπιστώνεται ευθύνη του ίδιου του χρήστη.

Σε κάθε περίπτωση, η προσεκτική χρήση της τραπεζικής κάρτας, ο έλεγχος κάθε συναλλαγής και η άμεση ενημέρωση της τράπεζας αποτελούν τα βασικά μέτρα για την προστασία των χρημάτων σας.

Πηγή: newsbomb.gr