Στις Βρυξέλλες ο ΠτΔ για την Σύνοδο Κορυφής - Τα δύο μεγάλα ζητήματα στην ατζέντα
Στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, όπου θα συμμετάσχει στο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο.
Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό ή την αναγνώρισή του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού στον αριθμό τηλεφώνου 25805057 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.
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