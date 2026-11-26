Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την Αστυνομία, «γύρω στις τέσσερις τα ξημερώματα στις 2 Νοεμβρίου λήφθηκε πληροφορία για φωτιά σε υποστατικό. Στη σκηνή μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία κατέσβησαν τη φωτιά».

Ανταποκρίθηκαν δυο πυροσβεστικά οχήματα από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Αμμοχώστου Λοχία Αδάμου Αδάμου και πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 4:21.

Την Πυροσβεστική Υπηρεσία υποστήριξαν και οι Βρετανικές Βάσεις με 2 πυροσβεστικά οχήματα.

Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα υπέστη εκτεταμένες ζημιές ολόκληρο το υποστατικό και το περιεχόμενό του.

Η σκηνή αποκλείστηκε και από εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι η φωτιά τέθηκε κακόβουλα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ιδιοκτήτης της καφετέριας είναι 32χρονος.

ΚΥΠΕ