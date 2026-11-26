Υπάρχουν όμως, πλήκτρα που οι περισσότεροι δεν έχουμε πατήσει ποτέ, ή τα πατάμε κατά λάθος και αναρωτιόμαστε τι έγινε. Ας δούμε λοιπόν 12 άγνωστα πλήκτρα και τι ακριβώς μπορούν να κάνουν για εμάς στα Windows 11.



Γιατί υπάρχουν πλήκτρα που δεν χρησιμοποιούμε;

Η διάταξη που βλέπουμε σήμερα σχεδόν σε κάθε υπολογιστή προέρχεται από τα πληκτρολόγια της IBM της δεκαετίας του '80. Τότε τα προγράμματα έτρεχαν σε DOS, χωρίς ποντίκι, και κάθε λειτουργία χρειαζόταν το δικό της πλήκτρο.

Έτσι, πλήκτρα όπως το Scroll Lock και το Pause/Break είχαν πραγματική δουλειά. Το Scroll Lock άλλαζε τη λειτουργία των βελακιών, ώστε να κυλάει η οθόνη αντί για τον κέρσορα, και το Pause/Break σταματούσε προσωρινά το κείμενο που περνούσε στην οθόνη ή διέκοπτε ένα πρόγραμμα.

Πλήρες Πληκτρολόγιο PC

Με τα γραφικά περιβάλλοντα, το ποντίκι και τις μπάρες κύλισης, η δουλειά τους σχεδόν χάθηκε. Ωστόσο, τα πλήκτρα πληκτρολογίου που μοιάζουν άχρηστα δεν έφυγαν ποτέ. Τα Windows και αρκετά προγράμματα τα χρησιμοποιούν ακόμα, απλώς με τρόπους που δεν φαίνονται με την πρώτη ματιά.

Παράλληλα, στη διάταξη προστέθηκαν και νέα πλήκτρα. Το πλήκτρο Windows ήρθε στα μέσα της δεκαετίας του '90 μαζί με τα Windows 95, και το πλήκτρο Copilot εμφανίστηκε στα νέα laptop το 2024.

Στα laptop, για να χωρέσουν όλα τα πλήκτρα σε μικρό χώρο, οι κατασκευαστές έκοψαν αρκετά από αυτά ή τα έκρυψαν πίσω από το πλήκτρο Fn. Αν μας ενδιαφέρει πώς φτάσαμε στη σημερινή μορφή, έχουμε δει αναλυτικά τη διάταξη πληκτρολογίου από την QWERTY μέχρι τις εναλλακτικές.

Παρακάτω θα δούμε τα πλήκτρα με τη σειρά που τα συναντάμε σε ένα κλασικό πληκτρολόγιο.

Τα ξεχασμένα πλήκτρα πάνω δεξιά στο πληκτρολόγιο

Πάνω δεξιά, δίπλα στο F12, τα περισσότερα πληκτρολόγια έχουν μια μικρή ομάδα με τρία πλήκτρα: Print Screen, Scroll Lock και Pause/Break. Ακριβώς από κάτω βρίσκεται το Insert. Οι περισσότεροι τα προσπερνάμε, όμως το καθένα κάνει κάτι χρήσιμο.

Πλήκτρα

Print Screen (PrtSc) και SysRq

Το Print Screen είναι ένα από τα πλήκτρα στο PC που χρησιμοποιούμε συχνά, αλλά συνήθως δεν παρατηρούμε πως άλλαξε μέσα στα χρόνια.

Όταν το πατάμε στα Windows 11, δεν αντιγράφει απλώς όλη την οθόνη. Ανοίγει το Εργαλείο αποκομμάτων (Snipping Tool), όπως το Win + Shift + S, για να επιλέξουμε την περιοχή που θέλουμε.

Αν προτιμάμε την παλιά κλασική συμπεριφορά, ανοίγουμε τις Ρυθμίσεις > Bluetooth και συσκευές > Πληκτρολόγιο και απενεργοποιούμε την επιλογή Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Εκτύπωση οθόνης για να ανοίξετε την καταγραφή οθόνης.

Η επιλογή για το Print Screen στις ρυθμίσεις για τα πλήκτρα πληκτρολογίου των Windows 11

Το ίδιο πλήκτρο έχει και δύο συνδυασμούς που αξίζει να θυμόμαστε:

Win + PrtSc: αποθηκεύει όλη την οθόνη ως αρχείο PNG στις Εικόνες > Στιγμιότυπα οθόνης, χωρίς να ανοίξει κανένα παράθυρο.

Alt + PrtSc: αντιγράφει στο πρόχειρο μόνο το παράθυρο που είναι ενεργό.

Ο φάκελος Στιγμιότυπα οθόνης με τα αρχεία από το Win + PrtSc

Για πιο σύνθετα στιγμιότυπα οθόνης, με καθυστέρηση ή εγγραφή βίντεο, έχουμε κάνει ξεχωριστό οδηγό για τα καλύτερα δωρεάν προγράμματα για λήψη screenshot.

Η μικρή ένδειξη SysRq στο ίδιο πλήκτρο είναι κατάλοιπο από τα παλιά συστήματα της IBM. Στα Windows δεν έχει δική της λειτουργία για τον απλό χρήστη, οπότε μπορούμε να την αγνοήσουμε.

Scroll Lock

Στα περισσότερα προγράμματα, όταν πατάμε το Scroll Lock δεν γίνεται τίποτα. Το Excel είναι η μόνη πολύ γνωστή εξαίρεση.

Με το Scroll Lock ενεργό, τα βελάκια μετακινούν όλο το φύλλο και το επιλεγμένο κελί μένει στη θέση του. Έτσι, μπορούμε να κοιτάξουμε άλλο σημείο ενός μεγάλου πίνακα χωρίς να χάσουμε το κελί που δουλεύουμε. Όταν είναι ενεργό, η γραμμή κατάστασης κάτω αριστερά γράφει Κλείδωμα κύλισης.

Η ένδειξη Scroll Lock στη γραμμή κατάστασης του Excel

Αν στα πλήκτρα πληκτρολογίου μας δεν υπάρχει Scroll Lock, κάτι συνηθισμένο στα laptop, ανοίγουμε το πληκτρολόγιο οθόνης με Win + Ctrl + O και πατάμε το ScrLk.

Το ScrLk στο Πληκτρολόγιο οθόνης όταν λείπει από τα πλήκτρα πληκτρολογίου

Pause/Break

Μόνο του, το Pause/Break δεν κάνει σχεδόν τίποτα στα Windows. Σε συνδυασμό με το πλήκτρο Windows, όμως, είναι από τα πιο βολικά πλήκτρα πληκτρολογίου για όποιον θέλει να δει γρήγορα τι υπολογιστή έχει.

Πατώντας Win + Pause ανοίγει κατευθείαν η σελίδα Ρυθμίσεις > Σύστημα > Πληροφορίες. Εκεί βλέπουμε τον επεξεργαστή, τη μνήμη RAM, την έκδοση των Windows και το όνομα του υπολογιστή.

Η σελίδα Πληροφορίες των Windows 11 που ανοίγει με Win + Pause

Στη Γραμμή εντολών το Pause κρατάει ακόμα την αρχική του δουλειά. Αν τρέξουμε μια εντολή που βγάζει πολλές γραμμές, όπως dir /s, και πατήσουμε Pause, η κύλιση σταματάει μέχρι να πατήσουμε οποιοδήποτε άλλο πλήκτρο. Με Ctrl + Pause διακόπτουμε την εκτέλεση της εντολής, όπως με το Ctrl + C.

Insert και ένα γνωστό πρόβλημα

Σε όλους μας έχει τύχει να γράφουμε ένα κείμενο και ξαφνικά τα νέα γράμματα να σβήνουν ό,τι υπάρχει δεξιά από τον κέρσορα. Συνήθως φταίει το Insert, καθώς ενεργοποιεί τη λειτουργία αντικατάστασης (overtype).

Στο Word, το Insert δεν ενεργοποιεί από μόνο του τη λειτουργία αντικατάστασης, εκτός αν έχουμε ενεργοποιήσει τη σχετική ρύθμιση. Πηγαίνουμε στο Αρχείο > Επιλογές > Για προχωρημένους και τσεκάρουμε την επιλογή Χρήση του πλήκτρου Insert για τον έλεγχο της λειτουργίας αντικατάστασης.

Αν το κείμενο «τρώγεται» ενώ δεν το θέλουμε, ξετσεκάρουμε από το ίδιο σημείο και την επιλογή Χρήση λειτουργίας αντικατάστασης κειμένου.

Η επιλογή για το πλήκτρο Insert στις ρυθμίσεις του Word

Το Insert έχει και δύο συντομεύσεις που λίγοι γνωρίζουν:

Ctrl + Insert: αντιγραφή, όπως το Ctrl + C.

Shift + Insert: επικόλληση, όπως το Ctrl + V. Είναι βολικό σε παλιότερη Γραμμή εντολών και σε κάποια προγράμματα όπου το Ctrl + V δεν δουλεύει.

Πλήκτρα που περνούν απαρατήρητα στο πληκτρολόγιο PC

Δεν βρίσκονται όλα τα άγνωστα πλήκτρα πάνω δεξιά. Μερικά είναι μπροστά στα μάτια μας, στο αριθμητικό πληκτρολόγιο ή δίπλα στο Space, και τα πατάμε χωρίς να ξέρουμε τι άλλο μπορούν να κάνουν.

Num Lock και οι κωδικοί Alt για σύμβολα

Το Num Lock ορίζει τι κάνει το αριθμητικό πληκτρολόγιο στα δεξιά. Όταν είναι ενεργό, και συνήθως ανάβει ένα μικρό λαμπάκι, γράφει αριθμούς.

Όταν είναι ανενεργό, τα ίδια πλήκτρα γίνονται βελάκια και πλήκτρα πλοήγησης. Το 8 πάει πάνω, το 2 κάτω, το 7 λειτουργεί ως Home και το 1 ως End.

Το αριθμητικό πληκτρολόγιο με το λαμπάκι του Num Lock αναμμένο

Μια ακόμα χρήσιμη δυνατότητα που αξιοποιεί το αριθμητικό πληκτρολόγιο είναι η εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων με τους κωδικούς Alt.

Κρατάμε πατημένο το Alt, πληκτρολογούμε έναν αριθμό στο αριθμητικό πληκτρολόγιο και, μόλις αφήσουμε το Alt, εμφανίζεται ένα σύμβολο. Μερικά από τα σύμβολα που χρειαζόμαστε συχνά είναι:

Alt + 0176: ° (βαθμοί Κελσίου, π.χ. 25 °C)

Alt + 0169: © (πνευματικά δικαιώματα)

Alt + 0177: ± (συν πλην)

Alt + 0189: ½ (ένα δεύτερο)

Οι κωδικοί δουλεύουν μόνο με τους αριθμούς του αριθμητικού πληκτρολογίου και με το Num Lock ενεργό. Με τους αριθμούς πάνω από τα γράμματα δεν βγαίνει τίποτα.

Το σύμβολο των βαθμών στο Word με τον κωδικό Alt 0176

Δεξί κλικ χωρίς ποντίκι

Ανάμεσα στο Alt Gr και στο δεξί Ctrl, πολλά πληκτρολόγια έχουν ένα πλήκτρο με εικονίδιο που μοιάζει με λίστα.

Είναι το πλήκτρο μενού και κάνει ουσιαστικά ό,τι και το δεξί κλικ. Ανοίγει το μενού επιλογών για το στοιχείο που έχουμε επιλέξει ή στο οποίο βρίσκεται η εστίαση, είτε πρόκειται για αρχείο, είτε για λέξη σε κείμενο, είτε για σύνδεσμο.

Το πλήκτρο μενού δίπλα στο δεξί Ctrl του πληκτρολογίου

Μας βοηθάει πολύ όταν το ποντίκι δεν δουλεύει ή όταν γράφουμε και θέλουμε γρήγορα τις προτάσεις διόρθωσης για μια λέξη.

Είναι από τα πλήκτρα πληκτρολογίου που λείπουν συχνά από τα νέα laptop. Σε αυτή την περίπτωση, το Shift + F10 κάνει ακριβώς το ίδιο.

Το μενού δεξιού κλικ στην Εξερεύνηση αρχείων που άνοιξε με το πλήκτρο μενού

Το σύμβολο € με δύο πλήκτρα

Με ενεργή την ελληνική διάταξη, το δεξί Alt λειτουργεί ως Alt Gr και ανοίγει μια τρίτη σειρά χαρακτήρων πάνω στα ίδια πλήκτρα. Το πιο χρήσιμο είναι το σύμβολο του ευρώ. Πατάμε Alt Gr + Ε και γράφεται €, χωρίς να ψάχνουμε σε μενού συμβόλων.

Αν το πληκτρολόγιό μας δεν έχει Alt Gr, ο συνδυασμός Ctrl + Alt κάνει την ίδια δουλειά στα Windows. Οπότε, το Ctrl + Alt + Ε δίνει επίσης €.

Home, End, Page Up και Page Down

Αυτά τα τέσσερα πλήκτρα τα έχουμε όλοι, αλλά λίγοι τα χρησιμοποιούμε. Μερικές χρήσιμες λειτουργίες είναι οι παρακάτω:

Home / End: πάμε στην αρχή ή στο τέλος της γραμμής όπου γράφουμε. Σε μια ιστοσελίδα, πάμε στην αρχή ή στο τέλος της σελίδας.

Ctrl + Home / Ctrl + End: πάμε στην αρχή ή στο τέλος όλου του εγγράφου, στο Word ή σε οποιοδήποτε κείμενο.

Shift + Home / Shift + End: επιλέγουμε το κείμενο από τον κέρσορα μέχρι την αρχή ή το τέλος της γραμμής.

Page Up / Page Down: ανεβαίνουμε ή κατεβαίνουμε μία οθόνη τη φορά.

Ctrl + Page Up / Ctrl + Page Down: αλλάζουμε καρτέλα στον browser και φύλλο εργασίας στο Excel.

Τι κάνει το πλήκτρο Fn;

Το Fn (Function) υπάρχει σχεδόν σε κάθε laptop και σε πολλά μικρά πληκτρολόγια. Δεν λειτουργεί όπως τα υπόλοιπα πλήκτρα, καθώς συνήθως δεν στέλνει απευθείας κάποιο σήμα στα Windows. Τη διαχείρισή του αναλαμβάνει το ίδιο το πληκτρολόγιο ή ο ενσωματωμένος ελεγκτής του laptop, πριν μεταφερθεί η αντίστοιχη εντολή στο λειτουργικό σύστημα.

Ο ρόλος του είναι να δίνει δεύτερη λειτουργία σε άλλα πλήκτρα. Έτσι, η πάνω σειρά ενός laptop κάνει δύο δουλειές, είτε λειτουργεί ως F1-F12 είτε ως πλήκτρα για ένταση, φωτεινότητα, μικρόφωνο ή Wi-Fi. Το ίδιο ισχύει και για όσα λείπουν, όπως το Insert ή το Pause, που σε πολλά laptop τα βρίσκουμε μόνο με το Fn.

Τα διαθέσιμα FN πλήκτρα σε ένα desktop πληκτρολόγιο

Αν πατάμε συνέχεια το Fn για να φτάσουμε στο F5 ή στο F2, μας βοηθάει το Fn Lock. Σε πολλά laptop ενεργοποιείται με Fn + Esc, και στο Esc συνήθως υπάρχει ένα μικρό λουκέτο. Μετά, η πάνω σειρά δουλεύει ως F1-F12 και τα πλήκτρα για ένταση ή φωτεινότητα θέλουν πλέον το Fn.

Ο συνδυασμός δεν είναι ίδιος σε όλους τους κατασκευαστές. Σε μερικά μοντέλα υπάρχει ξεχωριστό πλήκτρο Fn Lock, και σε άλλα η αλλαγή γίνεται από το BIOS ή από την εφαρμογή του κατασκευαστή. Αν το Fn + Esc δεν κάνει τίποτα, ρίχνουμε μια ματιά στο εγχειρίδιο του laptop μας.

Τι κάνουν τα πλήκτρα F1-F12;

Τα πλήκτρα F1-F12 είναι από τα πιο παραμελημένα, παρότι τα περισσότερα από αυτά κάνουν κάτι χρήσιμο στα Windows:

F1: ανοίγει τη βοήθεια του προγράμματος που έχουμε ανοιχτό.

F2: μετονομάζει το επιλεγμένο αρχείο ή φάκελο στην Εξερεύνηση αρχείων. Στο Excel ανοίγει το κελί για επεξεργασία.

F3: ανοίγει την αναζήτηση στην Εξερεύνηση αρχείων. Στους browser βρίσκει το επόμενο αποτέλεσμα μιας αναζήτησης στη σελίδα.

F4: με το Alt + F4 κλείνει το ενεργό παράθυρο. Στο Excel, όταν επεξεργαζόμαστε έναν τύπο και έχουμε επιλέξει μια αναφορά κελιού, εναλλάσσει τους τύπους αναφοράς (σχετική, απόλυτη και μικτή), προσθέτοντας ή αφαιρώντας τα σύμβολα $.

F5: ανανεώνει τη σελίδα ή το παράθυρο. Στο PowerPoint ξεκινάει την παρουσίαση από την αρχή.

F6: μας πηγαίνει από το ένα τμήμα του παραθύρου στο άλλο. Στους browser επιλέγει τη γραμμή διευθύνσεων.

F7: στο Word ανοίγει τον έλεγχο ορθογραφίας.

F8: στα Windows 7 και παλαιότερα άνοιγε κατά την εκκίνηση τις επιλογές για την Ασφαλή λειτουργία. Στα Windows 11 δεν λειτουργεί από προεπιλογή, και στην Ασφαλή λειτουργία μπαίνουμε με Shift + Επανεκκίνηση.

F9: στο Excel ξαναϋπολογίζει όλους τους τύπους.

F10: ενεργοποιεί τη γραμμή μενού στο πρόγραμμα. Με Shift + F10 ανοίγει το μενού δεξιού κλικ, όπως είδαμε παραπάνω.

F11: βάζει τον browser σε πλήρη οθόνη, και με ένα δεύτερο πάτημα μπαίνει πάλι σε κανονική λειτουργία οθόνης.

F12: στο Word και στο Excel ανοίγει το Αποθήκευση ως. Στους browser ανοίγει τα εργαλεία για προγραμματιστές.

Μετονομασία αρχείου στην Εξερεύνηση αρχείων με το πλήκτρο F2

Αν δουλεύουμε πολύ με αρχεία, τα F2 και F3 είναι μόνο η αρχή. Έχουμε δει και άλλα κόλπα για την Εξερεύνηση αρχείων των Windows που γλιτώνουν πολύ χρόνο.

Σε laptop, θυμόμαστε ότι αυτά τα πλήκτρα μπορεί να θέλουν το Fn μαζί, εκτός αν έχουμε ενεργοποιήσει το Fn Lock.

Τι κάνει το πλήκτρο Windows;

Το πλήκτρο Windows το πατάμε συνήθως μόνο για να ανοίξουμε το μενού Έναρξη. Από όλα τα πλήκτρα πληκτρολογίου, όμως, είναι αυτό με τις περισσότερες κρυφές δουλειές. Σε συνδυασμό με άλλα πλήκτρα ανοίγει γρήγορα τα περισσότερα εργαλεία των Windows 11.

Οι συνδυασμοί που αξίζει να μάθουμε πρώτους είναι οι εξής:

Win + V: ανοίγει το ιστορικό του προχείρου, με όλα όσα αντιγράψαμε πρόσφατα και όχι μόνο το τελευταίο. Την πρώτη φορά μας ζητάει να το ενεργοποιήσουμε.

Win + . (τελεία): ανοίγει το πάνελ με τα emoji, τα σύμβολα και τα GIF, μέσα σε οποιοδήποτε πεδίο κειμένου.

Win + Shift + S: ανοίγει το Εργαλείο αποκομμάτων (Snipping Tool) για γρήγορο screenshot μιας περιοχής.

Win + L: κλειδώνει αμέσως τον υπολογιστή όταν σηκωνόμαστε από τη θέση μας.

Win + D: κρύβει όλα τα παράθυρα και μας δείχνει την επιφάνεια εργασίας. Με ένα δεύτερο πάτημα, τα παράθυρα επιστρέφουν.

Win + E: ανοίγει την Εξερεύνηση αρχείων.

Win + I: ανοίγει τις Ρυθμίσεις.

Win + X: ανοίγει ένα μενού με γρήγορη πρόσβαση στη Διαχείριση Συσκευών, στη Διαχείριση Εργασιών και στο Terminal.

Win + βελάκια: «κολλάει» το παράθυρο αριστερά, δεξιά ή το μεγιστοποιεί.

Win + Ctrl + D: δημιουργεί μια νέα εικονική επιφάνεια εργασίας, και με Win + Ctrl + αριστερό/δεξί βελάκι περνάμε από τη μία στην άλλη.

Το ιστορικό προχείρου των Windows 11 που ανοίγει με Win + V

Το ιστορικό προχείρου είναι ίσως ο πιο χρήσιμος συνδυασμός από όλους, και το έχουμε δει μαζί με άλλες κρυφές λειτουργίες των Windows που λίγοι αξιοποιούν. Αντίστοιχα, όποιος δουλεύει με πολλά ανοιχτά παράθυρα θα βρει βολική την εικονική επιφάνεια εργασίας στα Windows.

Το πάνελ emoji και συμβόλων που ανοίγει με Win + τελεία

Ένας ακόμα συνδυασμός που καλό είναι να θυμόμαστε είναι το Win + Ctrl + Shift + B. Αν η οθόνη μείνει ξαφνικά μαύρη ενώ ο υπολογιστής δουλεύει, τον πατάμε και η εικόνα συνήθως επανέρχεται.

Τι κάνει το πλήκτρο Copilot;

Από το 2024, πολλά νέα laptop με Windows 11 έχουν ένα καινούργιο πλήκτρο με το εικονίδιο του Copilot, συνήθως στη θέση του δεξιού Ctrl ή του πλήκτρου μενού.

Σύμφωνα με τη Microsoft, είναι η πρώτη μεγάλη αλλαγή στα πλήκτρα πληκτρολογίου των Windows εδώ και σχεδόν 30 χρόνια.

Με ένα πάτημα ανοίγει το Copilot, τον βοηθό τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας. Τι μπορεί να κάνει το ίδιο το Copilot το έχουμε δει αναλυτικά στον οδηγό για το Windows Copilot στα Windows 11.

Αν δεν χρησιμοποιούμε το Copilot, δεν χρειάζεται να μείνει άχρηστο ένα από τα νεότερα πλήκτρα. Ανοίγουμε τις Ρυθμίσεις > Bluetooth και συσκευές > Πληκτρολόγιο και βρίσκουμε την επιλογή Προσαρμογή πλήκτρου Copilot στο πληκτρολόγιο.

Εκεί μπορούμε να επιλέξουμε να ανοίγει η Αναζήτηση των Windows ή οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή θέλουμε. Η ίδια ρύθμιση αλλάζει και τη συντόμευση Win + C, που δουλεύει και σε πληκτρολόγια χωρίς πλήκτρο Copilot.

Η ρύθμιση προσαρμογής του πλήκτρου Copilot στις Ρυθμίσεις των Windows 11

Βασικές συντομεύσεις που αξίζει να θυμόμαστε

Τα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο του PC που είδαμε μέχρι τώρα γίνονται ακόμα πιο χρήσιμα όταν τα συνδυάζουμε με μερικές κλασικές συντομεύσεις. Τις περισσότερες τις ξέρουμε, όμως κάποιες ξεχνιούνται εύκολα:

Ctrl + Z / Ctrl + Y: αναίρεση και επανάληψη της τελευταίας ενέργειας, σχεδόν σε κάθε πρόγραμμα.

Ctrl + A: επιλογή όλων, σε κείμενο ή σε έναν φάκελο με αρχεία.

Ctrl + F: αναζήτηση μέσα στη σελίδα ή στο έγγραφο.

Alt + Tab: εναλλαγή ανάμεσα στα ανοιχτά παράθυρα.

Ctrl + Shift + Esc: ανοίγει κατευθείαν τη Διαχείριση Εργασιών, όταν ένα πρόγραμμα έχει κολλήσει.

Ctrl + Shift + T: ξανανοίγει στον browser την καρτέλα που κλείσαμε κατά λάθος.

Ctrl + ροδέλα του ποντικιού: μεγέθυνση και σμίκρυνση σε ιστοσελίδες και έγγραφα.

Win + Space ή Alt + Shift: αλλαγή γλώσσας πληκτρολογίου ή διάταξης εισόδου. Ο δεύτερος συνδυασμός λειτουργεί εφόσον έχει οριστεί ως συντόμευση στις ρυθμίσεις των Windows.

Shift + Delete: μόνιμη διαγραφή αρχείου, χωρίς να περάσει από τον Κάδο Ανακύκλωσης.

Πρέπει να τονίσουμε πως με το Shift + Delete το αρχείο δεν πηγαίνει στον Κάδο. Αν δεν έχουμε αντίγραφα ασφαλείας με το Windows Backup, καλύτερα να το αποφεύγουμε.

Για όποιον θέλει περισσότερες, έχουμε μαζέψει και άλλα κόλπα με συντομεύσεις στα Windows. Η Microsoft κρατάει επίσης μια πλήρη λίστα με τις συντομεύσεις πληκτρολογίου στα Windows.

Πώς δίνουμε νέα δουλειά σε πλήκτρα με το PowerToys;

Ακόμα και μετά από όλα αυτά, μερικά πλήκτρα θα μείνουν αχρησιμοποίητα. Το Scroll Lock, για παράδειγμα, δεν χρειάζεται σχεδόν ποτέ εκτός του Excel. Για αυτά υπάρχει το PowerToys, μια δωρεάν συλλογή εργαλείων της ίδιας της Microsoft, που μεταξύ άλλων αλλάζει τις λειτουργίες στα πλήκτρα.

Κατεβάζουμε το PowerToys από την επίσημη σελίδα της Microsoft, όπου υπάρχει σύνδεσμος για το Microsoft Store και για το GitHub. Η πιο απλή επιλογή είναι το Microsoft Store, που κάνει την εγκατάσταση με ένα κλικ.

Μετά την εγκατάσταση, ανοίγουμε το PowerToys και πηγαίνουμε στο Keyboard Manager. Ενεργοποιούμε τον διακόπτη στην κορυφή, αν δεν είναι ήδη ανοιχτός, και πατάμε Open editor.

Το Keyboard Manager στο PowerToys για αλλαγή στα πλήκτρα πληκτρολογίου

Στο παράθυρο που ανοίγει, πατάμε το + New για να προσθέσουμε μια νέα αντιστοίχιση ως εξής:

Στη στήλη αριστερά επιλέγουμε το πλήκτρο που θέλουμε να αλλάξουμε, π.χ. Scroll Lock.

Στη στήλη δεξιά επιλέγουμε τη νέα του δουλειά, π.χ. Volume Mute για σίγαση του ήχου.

Πατάμε Save για να αποθηκευτεί η αλλαγή.

Αντιστοίχιση του Scroll Lock σε σίγαση ήχου στο PowerToys

Με τον ίδιο τρόπο, το Pause γίνεται πλήκτρο Play/Pause για τη μουσική, και το Insert μπορεί να απενεργοποιηθεί εντελώς με την επιλογή Disable, ώστε να μην «τρώγεται» ποτέ ξανά το κείμενο. Από το Remap a shortcut αλλάζουμε ολόκληρους συνδυασμούς, όπως να ανοίγει μια εφαρμογή με δικό μας συνδυασμό πλήκτρων.

Οι αντιστοιχίσεις πλήκτρων που έχουμε ορίσει στο PowerToys

Οι συγκεκριμένες αλλαγές λειτουργούν μόνο όσο το PowerToys εκτελείται στο παρασκήνιο και το Keyboard Manager παραμένει ενεργοποιημένο.

Γι' αυτό, στην ενότητα General των ρυθμίσεών του αφήνουμε ενεργή την εκκίνηση μαζί με τα Windows. Για να γυρίσουν τα πλήκτρα πληκτρολογίου στην αρχική τους λειτουργία, σβήνουμε τις αντιστοιχίσεις με το εικονίδιο του κάδου.

Η επιλογή εκκίνησης του PowerToys μαζί με τα Windows

Για πιο σύνθετα σενάρια, όπως ένα πλήκτρο που γράφει ολόκληρη φράση ή ανοίγει πολλά προγράμματα μαζί, μπορούμε να δοκιμάσουμε την αυτοματοποίηση εργασιών με script στο AutoHotkey.

Εσείς ποια πλήκτρα χρησιμοποιείτε;

Όπως είδαμε, τα περισσότερα πλήκτρα Pου μοιάζουν άχρηστα μπορούν να μας βοηθήσουν. Και όσα δεν μας χρειάζονται, μπορούν να αλλάξουν λειτουργία μέσω του PowerToys.

Εσείς χρησιμοποιείτε κάποιο από αυτά τα πλήκτρα στο PC ή έχετε κάποια δική σας συμβουλή που δεν αναφέραμε; Αν σας γεννήθηκαν απορίες, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook ή να μας γράψετε στα σχόλια στο σχετικό post του άρθρου.

Πηγή: pcsteps.gr