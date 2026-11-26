Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξήρε το έργο της Κριστίν Λαγκάρντ, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η διάδοχη κατάσταση θα συνεχίσει προς την ίδια κατεύθυνση, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη περαιτέρω ισχυροποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών της.

Αναφερόμενος στις εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επισήμανε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία συγκαταλέγεται ανάμεσα στα τέσσερα μόλις κράτη-μέλη της ΕΕ με ρυθμό ανάπτυξης που ξεπερνά το 3%.

Όπως σημείωσε, η θετική πορεία της κυπριακής οικονομίας επιτρέπει στην Κυβέρνηση να επιστρέφει την ανάπτυξη στην κοινωνία, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στα μέτρα που ανακοινώθηκαν για τη στήριξη των οικογενειών με παιδιά, των φοιτητών, των χαμηλοσυνταξιούχων και ευρύτερα της μεσαίας τάξης.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε τον προβληματισμό του αναφορικά με την επταετή διάρκεια του δημοσιονομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζοντας ότι, δεδομένων των αβεβαιοτήτων και των μεταβαλλόμενων συνθηκών, θα πρέπει να εξεταστεί η μείωση του χρονικού ορίζοντα του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.

Δείτε όσα ανέφερε στο πιο κάτω απόσπασμα: