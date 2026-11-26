Σύμφωνα με μαρτυρία πολίτη, η νεκρή αγελάδα βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή από το απόγευμα της Τρίτης. Ο Δήμος Ακάμα ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα και, όπως αναφέρθηκε στο ΚΥΠΕ, προσωπικό του Δήμου βρίσκεται ήδη επί τόπου και επιχειρεί την απομάκρυνση του νεκρού ζώου.

Η διαδικασία παρουσιάζει δυσκολίες, καθώς η αγελάδα βρίσκεται μέσα στον θαλάσσιο χώρο και σε δύσβατη περιοχή. Ως εκ τούτου, καταβάλλεται προσπάθεια για τη μετακίνησή της με τη χρήση βάρκας, προκειμένου να μεταφερθεί στη στεριά και στη συνέχεια να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την ταφή της.

Όπως αναφέρθηκε στο ΚΥΠΕ από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, η περισυλλογή νεκρών ζώων εμπίπτει στην αρμοδιότητα των Τοπικών Αρχών. Ως εκ τούτου, ο Δήμος Ακάμα έχει αναλάβει τις απαιτούμενες ενέργειες για την απομάκρυνση της αγελάδας από τη θαλάσσια περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ από τον Δ. Ακάμα το προσωπικό του προχωρεί σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες για την απομάκρυνση του νεκρού ζώου, ώστε να αποκατασταθεί η εικόνα στην περιοχή και να αποφευχθούν ενδεχόμενα προβλήματα για τους λουόμενους, τους επισκέπτες και τους πολίτες που διακινούνται στην περιοχή.

Η παρουσία της νεκρής αγελάδας στην περιοχή του Κόλπου των Κοραλλίων από την Τρίτη προκάλεσε ανησυχία και δυσφορία σε πολίτες και επισκέπτες, καθώς το θέαμα είναι ιδιαίτερα δυσάρεστο, ενώ η περιοχή αποτελεί σημείο όπου πραγματοποιούνται θαλάσσιες δραστηριότητες και περίπατοι.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ