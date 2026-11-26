Μιλώντας στην τηλεόραση του Omega στην εκπομπή «Αιχμές», η προϊστάμενη της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, Αγγελική Παπέττα, εξήγησε πως το βράδυ του περιστατικού η Αστυνομία επικοινώνησε με ιατροδικαστή της Υπηρεσίας, ενημερώνοντάς τον για τον θάνατο της ανήλικης και γνωστοποιώντας του ότι θα ακολουθούσε νεότερη ενημέρωση μετά τη μετάβαση των μελών της Δύναμης στη σκηνή.

Όπως ανέφερε, μετά την άφιξη του υπεύθυνου του ΤΑΕ Μόρφου και την ολοκλήρωση των ερευνών που είχαν διενεργηθεί στον χώρο, ο ιατροδικαστής ενημερώθηκε ότι δεν είχαν εντοπιστεί ευρήματα που να χρήζουν περαιτέρω ιατροδικαστικής αξιολόγησης.

Σύμφωνα με την κ. Παπέττα, από την επιθεώρηση της σορού από την Αστυνομία δεν είχαν διαπιστωθεί κακώσεις ή άλλα ευρήματα για τα οποία θα ήταν αναγκαία, τη δεδομένη στιγμή, η συνδρομή ιατροδικαστή.

«Δεν υπήρχε απολύτως κανένα ερώτημα εκείνη τη στιγμή ούτε κάποιο εύρημα που να απαιτούσε ιατροδικαστική ερμηνεία», υπογράμμισε.

Η προϊστάμενη της Υπηρεσίας απέρριψε, παράλληλα, τις πληροφορίες περί άρνησης του ιατροδικαστή να μεταβεί στη σκηνή, ξεκαθαρίζοντας πως η σχετική απόφαση ήταν αποτέλεσμα συνεννόησης με τον υπεύθυνο του ΤΑΕ Μόρφου.

Όπως εξήγησε, τον πρωταρχικό ρόλο στη διερεύνηση της σκηνής έχει η Αστυνομία, η οποία καλείται να ενημερώνει τον ιατροδικαστή, να του παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία και να θέτει συγκεκριμένα ερωτήματα. Ακολούθως, αξιολογείται κατά πόσο αυτά μπορούν να απαντηθούν επιστημονικά και τεκμηριωμένα μέσω της αυτοψίας, χωρίς να έχει προηγηθεί νεκροψία και νεκροτομή.

Γιατί μεταφέρονται όλες οι νεκροτομές στη Λευκωσία

Η κ. Παπέττα αναφέρθηκε, επίσης, στην απόφαση για συγκέντρωση όλων των περιστατικών νεκροτομών στη Λευκωσία, αποδίδοντάς την στον περιορισμένο αριθμό ιατροδικαστών και στην καταγραφόμενη αύξηση των περιστατικών.

Όπως σημείωσε, στόχος της κεντροποίησης είναι η αποτελεσματικότερη διαχείριση των περιστατικών, η ενίσχυση του ελέγχου της διαδικασίας και η ευκολότερη πρόσβαση των ιατροδικαστών στις απαραίτητες εξετάσεις και υποδομές.

Σε ό,τι αφορά την ταλαιπωρία που ενδεχομένως να υφίστανται οι συγγενείς των θανόντων, ανέφερε πως έχει συζητηθεί με την Αστυνομία το ενδεχόμενο η αναγνώριση των σορών να πραγματοποιείται στις κατά τόπους επαρχίες, πριν από τη μεταφορά τους στη Λευκωσία για νεκροτομή.

Με μία μόνο νεκροτόμο η Υπηρεσία

Στο ζήτημα της στελέχωσης της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, η κ. Παπέττα αποκάλυψε πως αυτή τη στιγμή υπηρετεί μόλις μία νεκροτόμος, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες για την πλήρωση δύο θέσεων.

Όπως εξήγησε, παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν για την εξεύρεση προσωπικού, οι υποψήφιοι που αναμένονταν για συνεντεύξεις δεν προσήλθαν, με αποτέλεσμα να κινηθούν νέες διαδικασίες σε συνεργασία με το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.

Αναφορικά με τη διενέργεια νεκροτομών παρουσία δύο ιατροδικαστών, διευκρίνισε πως δεν πρόκειται για πρόσφατη απόφαση, αλλά για πρακτική που εφαρμόζεται εδώ και χρόνια, στη βάση σχετικής οδηγίας του Γενικού Εισαγγελέα.

Η παρουσία δύο ιατροδικαστών σε σοβαρά περιστατικά, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, συμβάλλει, σύμφωνα με την ίδια, στην εξαγωγή καλύτερων αποτελεσμάτων και στην ενίσχυση της επιστημονικής μαρτυρίας που παρουσιάζεται ενώπιον των δικαστηρίων.

«Μύθος» τα περί έλλειψης επικοινωνίας μεταξύ ιατροδικαστών

Απαντώντας στα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τις διαπροσωπικές σχέσεις των μελών της Υπηρεσίας, η κ. Παπέττα χαρακτήρισε μύθο τις αναφορές ότι οι ιατροδικαστές δεν επικοινωνούν μεταξύ τους κατά τη διάρκεια των νεκροτομών.

Τόνισε πως οι προσωπικές σχέσεις και συμπάθειες δεν πρέπει να επηρεάζουν την άσκηση των επαγγελματικών καθηκόντων, υπογραμμίζοντας την υποχρέωση κάθε δημόσιου υπαλλήλου να λειτουργεί με επαγγελματισμό στο πλαίσιο της εργασίας του.

Αναχρονιστική νομοθεσία και εκκρεμότητα στο μνημόνιο συνεργασίας

Στο επίκεντρο των τοποθετήσεων της προϊσταμένης της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας βρέθηκε και το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της, με την ίδια να χαρακτηρίζει αναχρονιστικό τον περί Θανατικών Ανακριτών Νόμο.

Όπως επισήμανε, η υφιστάμενη νομοθεσία δεν κάνει ειδική αναφορά στον ρόλο του ιατροδικαστή, αλλά αναφέρεται γενικότερα σε αδειούχους ιατρούς που μπορούν να διενεργούν νεκροτομές.

Προς αυτή την κατεύθυνση, το Υπουργείο Υγείας και η Ιατροδικαστική Υπηρεσία έχουν αναλάβει πρωτοβουλία για τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου, σε συνεργασία με την Επίτροπο Νομοθεσίας, την Αστυνομία, τη Νομική Υπηρεσία και το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ερωτηθείσα για την ύπαρξη πρωτοκόλλων, η κ. Παπέττα ξεκαθάρισε πως η Ιατροδικαστική Υπηρεσία διαθέτει και εφαρμόζει αναγνωρισμένο πρωτόκολλο, εκείνο που εκκρεμεί, ωστόσο, είναι η διαμόρφωση μνημονίου συνεργασίας με την Αστυνομία.

Η απόφαση για τη δημιουργία του εν λόγω μνημονίου, όπως ανέφερε, είχε ληφθεί τον Φεβρουάριο του 2025, με τη Νομική Υπηρεσία να αναλαμβάνει τον συντονισμό της διαδικασίας.

Η Ιατροδικαστική Υπηρεσία, σύμφωνα με την προϊσταμένη της, κατέθεσε τον Απρίλιο του 2025 στη Νομική Υπηρεσία τόσο το πρωτόκολλό της όσο και τις προτάσεις της για το μνημόνιο συνεργασίας, προκειμένου να ακολουθήσουν οι απαραίτητες διαβουλεύσεις με την Αστυνομία.

Καταληκτικά, η κ. Παπέττα σημείωσε πως το πρωτόκολλο της Υπηρεσίας αναθεωρήθηκε το 2024, στη βάση διεθνών κατευθυντήριων οδηγιών, ενώ η επόμενη αναθεώρησή του προγραμματίζεται για τον Δεκέμβριο του 2029.