Μιλώντας στην εκπομπή «ΑΙΧΜΕΣ» του Omega, ο Αστυνομικός Διευθυντής Μόρφου, Ναθαναήλ Δημητρίου, παρέθεσε τα όσα διαδραματίστηκαν το μοιραίο βράδυ, αμφισβητώντας εμμέσως τη θέση περί κοινής απόφασης μεταξύ Αστυνομίας και Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας για τη μη μετάβαση ιατροδικαστή στο σημείο.

Σύμφωνα με τον κ. Δημητρίου, ο υπεύθυνος του ΤΑΕ Μόρφου επικοινώνησε γύρω στα μεσάνυχτα με τον εφημερεύοντα ιατροδικαστή, καθώς η παρουσία του στη σκηνή είχε κριθεί αναγκαία από την Αστυνομία. Μάλιστα, όπως ανέφερε, της αρχικής επικοινωνίας ακολούθησαν ακόμη τρεις με τέσσερις τηλεφωνικές συνομιλίες.

«Για ποιον λόγο επικοινώνησε μαζί του στις 12:00 τα μεσάνυχτα; Προφανώς γιατί η παρουσία του στη σκηνή κρίθηκε αναγκαία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κληθείς να σχολιάσει την αναφορά της Δρ Παπέττα ότι η ίδια δεν είχε κληθεί το συγκεκριμένο βράδυ, ο Αστυνομικός Διευθυντής Μόρφου σημείωσε πως, σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε ο ανακριτής από τον εφημερεύοντα ιατροδικαστή, είχε προηγηθεί επικοινωνία του τελευταίου με την προϊστάμενη της Υπηρεσίας, μετά την οποία γνωστοποίησε ότι δεν θα μετέβαινε στη σκηνή.

Ο κ. Δημητρίου υπογράμμισε, παράλληλα, ότι η Αστυνομία ενήργησε στη βάση του δικού της πρωτοκόλλου, ζητώντας την παρουσία ιατροδικαστή στο σημείο.

«Εμείς ενεργούμε στη βάση του πρωτοκόλλου της Αστυνομίας, βάσει του οποίου απαιτήσαμε την παρουσία του ιατροδικαστή», τόνισε, επισημαίνοντας πως, παρά τις επανειλημμένες επικοινωνίες, ο ιατροδικαστής δεν μετέβη τελικά στη σκηνή.

Οι τοποθετήσεις του Αστυνομικού Διευθυντή Μόρφου έρχονται σε συνέχεια των δηλώσεων της Δρ Παπέττα, η οποία είχε υποστηρίξει ότι η μη μετάβαση ιατροδικαστή αποτέλεσε κοινή απόφαση των δύο Υπηρεσιών.