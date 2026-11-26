Στην ανακοίνωσή της, η Τουρκία αμφισβητεί την αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τοποθετείται επί ζητημάτων οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών, κατηγορώντας το Ευρωκοινοβούλιο ότι υιοθετεί ψηφίσματα με πολιτικά κίνητρα. Παράλληλα, επικαλείται τον διάλογο, την καλή γειτονία και τη συνεργασία ως προϋποθέσεις για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ

«Απορρίπτουμε το ψήφισμα που εγκρίθηκε σήμερα (26 Νοεμβρίου) από την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) σχετικά με το Μνημόνιο Συνεργασίας για την Οριοθέτηση Θαλάσσιων Ζωνών που υπογράψαμε με τη Λιβύη το 2019, το οποίο περιέχει μεροληπτικούς και αβάσιμους ισχυρισμούς.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) δεν έχει καμία εξουσία να οριοθετεί θαλάσσιες ζώνες. Πράγματι, αυτό έχει διαπιστωθεί από το ίδιο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Οι προσπάθειες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εγκρίνει ψηφίσματα που βασίζονται σε πολιτικά κίνητρα και αγνοούν το διεθνές δίκαιο, με το πρόσχημα της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών, είναι μάταιες.

Η εδραίωση της ειρήνης και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο θα είναι δυνατή μέσω προσεγγίσεων που δίνουν προτεραιότητα στον διάλογο, την καλή γειτονία, τον σεβασμό και τη συνεργασία.

Η προσδοκία μας από τους αξιωματούχους της ΕΕ είναι ότι θα υιοθετήσουν στάση προς αυτή την κατεύθυνση».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε ψήφισμα που ενέκρινε σήμερα δι’ ανατάσεως χειρός, η Ολομέλειά του στο Στρασβούργο καταδίκασε με τον πλέον σαφή τρόπο την επικύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου και εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη του προς την Ελλάδα και την Κύπρο τονίζοντας την ανάγκη συντονισμένης ευρωπαϊκής αντίδρασης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επαναβεβαίωσε την πάγια θέση του ότι «το μνημόνιο είναι άκυρο, παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα». Αποδοκίμασε έντονα την επικύρωσή του από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, με έδρα την ανατολική Λιβύη, στις 20 Οκτωβρίου και τόνισε ότι «το νομικό καθεστώς του μνημονίου δεν αλλάζει».

Οι ευρωβουλευτές ζήτησαν επίσης την ακύρωση του μνημονίου και των συναφών συμφωνιών για τους υδρογονάνθρακες, ενώ κάλεσαν το Συμβούλιο της ΕΕ να εξετάσει την επιβολή στοχευμένων κυρώσεων, εφόσον η εφαρμογή του οδηγήσει σε παραβιάσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων κρατών μελών. Ζήτησαν, επίσης, την επανεξέταση της χρηματοδοτικής συνεργασίας της ΕΕ με την Τουρκία και τη Λιβύη, ώστε ευρωπαϊκοί πόροι να μη στηρίζουν δραστηριότητες εφαρμογής του μνημονίου.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα