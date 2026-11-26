Στη δεύτερη κατά σειρά συνάντηση των Φίλων της Συνοχής, συμμετείχε η Κύπρος, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, καθώς και η Βουλγαρία, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Εσθονία, η Ισπανία (την οποία εκπροσωπεί ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν), η Ιταλία, η Κροατία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβακία, η Σλοβενία και η Τσεχία.

Την ανάγκη να μετακινηθούν οι θέσεις των κρατών μελών ώστε να γεφυρωθούν οι διαφορές και να επιτευχθεί συμφωνία για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) και τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας έως τον Δεκέμβριο, υπογραμμίζουν ευρωπαϊκές πηγές κοντά στη διαπραγμάτευση των ηγετών, περιγράφοντας τη διαδικασία των διμερών επαφών του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, με τους ηγέτες των κρατών μελών σε ομάδες.

Μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων στην ολομέλεια, η διαδικασία έχει περάσει στη φάση όπου απαιτείται η γεφύρωση των διαφορών. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Κόστα έχει αναλάβει τον ρόλο να «συμφιλιώσει τα ασυμβίβαστα» μέσω ενός γύρου επαφών σε μικρότερα σχήματα, τα οποία επιτρέπουν πιο διαδραστικές συζητήσεις. Στόχος είναι να διαπιστωθούν τα περιθώρια ευελιξίας των ηγετών και το πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν στις διαπραγματεύσεις, χωρίς ωστόσο να έχει κατατεθεί ακόμη κάποιο αναθεωρημένο κείμενο ή νέο διαπραγματευτικό πλαίσιο «nego-box».

«Αν συνεχίσουμε να επιμένουμε σε περαιτέρω περικοπές στον προϋπολογισμό της ΕΕ, μπορούμε να πετάξουμε την έκθεση Ντράγκι και τις μεγαλεπήβολες φιλοδοξίες της στον κάδο της ευρωπαϊκής ιστορίας», σημείωσε σχετικά σε ανάρτηση του ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά το πέρας της συνάντησης των Φίλων της Συνοχής.

«Το μήνυμά μου για σήμερα: μια φθηνή Ευρώπη θα μπορούσε να αποδειχθεί ένα πολύ ακριβό λάθος. Η ασφάλεια έχει το τίμημά της, είναι τόσο απλό», σημείωσε από την πλευρά του ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

Το ζητούμενο, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή πηγή, είναι να διαμορφωθεί ένα «ισορροπημένο καλάθι» που να ικανοποιεί τις διαφορετικές ευαισθησίες. «Ακόμη και οι Ιρλανδοί γνωρίζουν ότι χρειαζόμαστε ένα ισορροπημένο καλάθι», σημείωσε, εξηγώντας ότι οι διαβουλεύσεις του κ. Κόστα γίνονται σε διαδοχικούς κύκλους συναντήσεων, στις οποίες επιδιώκεται να αντικατοπτρίζεται η ποικιλομορφία των θέσεων εντός της ΕΕ

Τονίζεται από την πλευρά Κόστα ότι απαιτείται ομοφωνία και ότι κάθε ηγέτης πρέπει να συμφωνήσει, γεγονός που καθιστά ευθύνη όλων να κάνουν βήματα συμβιβασμού εφόσον υπάρχει δέσμευση για συμφωνία τον Δεκέμβριο.

Επισημαίνεται ότι η Ένωση πρέπει και να χρηματοδοτήσει τις νέες στρατηγικές της προτεραιότητες με φιλόδοξο και βιώσιμο τρόπο, αλλά και να διατηρήσει παράλληλα τις παραδοσιακές πολιτικές που εδράζονται στις Συνθήκες. Παράλληλα, στο τραπέζι παραμένει και η συζήτηση για τους ιδίους πόρους.

Μετά την ολοκλήρωση αυτού του κύκλου επαφών, θα γίνει απολογισμός της προόδου και θα υπάρξει σχετική ενημέρωση, ώστε να φανεί αν υπάρχει η βάση για ουσιαστική πρόοδο ή αν τα πράγματα οπισθοχωρούν, με τον κ. Κόστα να έχει την ευθύνη να κρίνει τα επόμενα βήματα.

Αναφορικά με τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, η ευρωπαϊκή πηγή εξήγησε ότι το θέμα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των συζητήσεων. Όπως σημείωσε, η χρονική συγκυρία, με την ανάγκη να κλείσουν τόσο το ΠΔΠ όσο και η χρηματοδότηση της Ουκρανίας έως το τέλος του έτους, καθιστά απόλυτα φυσιολογική τη συνδυαστική τους εξέταση. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι οι ηγέτες δεν συμφώνησαν ακόμη στους συγκεκριμένους μηχανισμούς, αλλά συζητούν επί των γενικών αρχών.

Σε ό,τι αφορά το κλίμα στην αίθουσα, αναφέρθηκε ότι υπάρχει πλέον σαφής εικόνα για το πού στέκεται η κάθε πλευρά.