Αναλόγως την ηλικία του, τη φυλή του, τα προβλήματα υγείας που μπορεί να αντιμετωπίζει και τα διάφορα έκτακτα που πιθανότατα να προκύψουν, επισκεπτόμαστε τον κτηνίατρό μας τουλάχιστον μία με δύο φορές τον χρόνο.

Είναι πολύ σημαντικό να εμπιστευόμαστε τον ειδικό υγείας που έχουμε επιλέξει και να νιώθουμε άνετα να συζητήσουμε μαζί του ό,τι μας απασχολεί. Δεν υπάρχουν σωστές και λάθος ερωτήσεις, και δεν μπορούμε να τα γνωρίζουμε όλα. Γι’ αυτό άλλωστε πηγαίνουμε και στον κτηνίατρο – για να μας συμβουλεύει και να μας καθοδηγεί.

Ωστόσο, υπάρχουν μερικές ερωτήσεις που μπορούμε να κάνουμε σε κάθε μας επίσκεψη, ώστε να αποκτήσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για την υγεία του. Ποιες είναι αυτές:

Βάρος: Το βάρος είναι πολύ σημαντικό για την υγεία του ζώου μας. Τόσο ένα λιποβαρές όσο και ένα υπέρβαρο κατοικίδιο μπορούν να έρθουν αντιμέτωπα με διάφορα σοβαρά προβλήματα υγείας. Οπότε, καλό είναι να παρακολουθούμε το βάρος του, το οποίο εξαρτάται από τη φυλή στην οποία ανήκει, τα προβλήματα υγείας και το μέγεθός του. Σε αυτή την ερώτηση μπορούμε να συμπεριλάβουμε και θέματα που αφορούν τη διατροφή και την άσκηση, και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί το κατοικίδιό μας να διατηρήσει ένα ιδανικό βάρος.

Αλλαγές: Με την πάροδο του χρόνου συμβαίνουν διάφορες αλλαγές στη ζωή του κατοικιδίου μας. Μπορεί να μειωθεί η ενέργειά του. Μπορεί να μην έχει τόση όρεξη για φαγητό. Μπορεί να δυσκολεύεται να ανέβει και να κατέβει σκάλες. Μπορεί να αντιμετωπίζει προβλήματα ύπνου. Ίσως να απέκτησε επιθετική ή φοβική συμπεριφορά.

Υπάρχουν ένα σωρό αλλαγές που πιθανότατα να παρατηρήσουμε όσο περνάει ο καιρός, ακόμα και αν πρόκειται για ένα μικρό σε ηλικία ζωάκι. Γι’ αυτό, λοιπόν, θα πρέπει να σημειώνουμε τις αλλαγές και κάθε φορά που επισκεπτόμαστε τον κτηνίατρό μας, να του τις αναφέρουμε και να ρωτάμε αν είναι φυσιολογικές. Με αυτόν τον τρόπο θα ελέγχουμε καλύτερα την υγεία του κατοικιδίου μας. Αν υπάρξει κάποια απότομη αλλαγή, δεν πρέπει να περιμένουμε την επόμενη προγραμματισμένη επίσκεψη – η οποία μπορεί να αργεί πολύ – αλλά είναι σημαντικό να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί του για να μας καθοδηγήσει.

Δόντια: Η στοματική υγεία των κατοικιδίων μας, επηρεάζει άμεσα τη συνολική τους ευημερία. Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό να φροντίζουμε τα δόντια τους, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του κτηνιάτρου μας. Αν και ο κτηνίατρος ελέγχει τα δόντια του κατοικιδίου μας σε κάθε εξέταση, καλό είναι να τον ρωτάμε και εμείς αν είναι όλα όπως πρέπει, ώστε να βεβαιωθούμε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα που πιθανώς να οδηγήσουν σε δυσάρεστες επιπλοκές στο μέλλον. Εμβόλια και συμπληρώματα διατροφής: Σίγουρα ο κτηνίατρος ξέρει καλά πότε και αν πρέπει να κάνει κάποιο εμβόλιο το ζώο μας, όμως δεν χάνουμε κάτι με το να τον ρωτήσουμε αν έχει βγει κάποιο καινούργιο εμβόλιο και αν χρειάζεται να το κάνει το ζωάκι μας. Επίσης, καλό είναι να ενημερωνόμαστε για το αν χρειάζεται συμπληρώματα διατροφής με βάση την υγεία του και τις πιο πρόσφατες εξετάσεις αίματος.

Συνοψίζοντας

Οι κτηνίατροι ξέρουν να κάνουν καλά τη δουλειά τους και δεν χρειάζεται να τους αμφισβητούμε. Ωστόσο, μπορούμε σε κάθε μας επίσκεψη να ρωτάμε τις παραπάνω ερωτήσεις ή ό,τι άλλο θεωρούμε αναγκαίο, ώστε να έχουμε μια σφαιρική εικόνα για την υγεία του κατοικιδίου μας.

Πηγή: Topetmou.gr