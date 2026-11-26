Βεβαίως αμφότερες κατηγορίες είναι με φυσαλίδες. «Τσιμπάνε» και τα δύο στην γλώσσα και είναι λογικό για έναν καταναλωτή να τα θεωρεί ίδια προιόντα! Και όμως, τα φυσικώς ανθρακούχα φυσικά μεταλλικά νερά σαν περιεχόμενο αποτελούν κάτι πολύ πιο πολύτιμο και τελείως διαφορετικό απ`ότι τα σοδόνερα, τα νερά δηλαδή με πρόσθετο τεχνητό διοξείδιο του άνθρακα που προστίθεται βιομηχανικά είτε σε διάφορα μεταλλικά νερά είτε σε νερά πηγής.

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία για τις διαφορές ανάμεσα σ’ αυτά τα δύο είδη εμφιαλωμένων νερών και ποιο προσφέρει πραγματική ρύθμιση της πέψης:

Α. Η οξύτητα

Στα σοδόνερα η προσθήκη διοξειδίου του άνθρακα σχηματίζει στο νερό ένα νέο ανθρακικό οξύ. Στην οξύτητα του στομαχιού (υδροχλωρικό οξύ) πίνοντας σοδόνερα προσθέτουμε «καπάκι» ακόμη ένα άλλο οξύ, σε ένα ήδη υπάρχον.

Αντιθέτως, τα διττανθρακικά των Φυσικώς Ανθρακούχων φυσικών μεταλλικών νερών είναι πιο αλκαλικά (βασικά έχουν υψηλότερο pH) και η πόση τους «ταμπονάρει», αντισταθμίζει την φυσική οξύτητα του στομαχιού. Να θυμίσουμε έναν πρώτο κανόνα της χημείας ότι οξύ+βάση=άλας+νερό.

Mε τα σοδόνερα λοιπόν αυξάνεται η οξύτητα στο στομάχι κάτι που δεν ευνοεί καθόλου τις γαστρίτιδες και τις καούρες.Με τα Φυσικώς Ανθρακούχα μειώνεται η οξύτητα.

Β. Η απελευθέρωση του διοξείδιου του άνθρακα

Η ανακούφιση που προσφέρει μεταγευματικά ένα φυσικώς ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό (πλούσιο με φυσικά διττανθρακικά του μαγνησίου ή διττανθρακικά του ασβεστίου) είναι διαφορετική από την αίσθηση φουσκώματος και αερίων που προκαλούν οι πρόσθετες φυσαλίδες των σοδόνερων.

Εδώ η διαφορά έγκειται σε μια πραγματική «έκρηξη» (απελευθέρωση) αερίου που δημιουργεί το διοξείδιο του άνθρακα ενός σοδόνερου: To CO2 δεν είναι συνδεδεμένο με τα μεταλλικά στοιχεία του ασβεστίου, του μαγνησίου και του νατρίου, είναι πρόσθετο και σαν τέτοιο αέριο ελευθερώνεται βίαια στο στομάχι.

Στα Φυσικώς Ανθρακούχα, τα διττανθρακικά, που εκφράζονται χημικώς σαν Μg(HCO3)2, Ca(HCO3)2 και NaCO3 εμπεριέχουν το διοξείδιο του άνθρακα συνδεδεμένο με τα μέταλλα και συνεπώς το διαθέτουν ήπια και διαδοχικά κατά τη διάρκεια της πέψης.

Στις «εκρήξεις» του CO2 από τα σοδόνερα εξηγούνται και πολλά θέματα που αναφέρονται σε όσους πάσχουν από γαστροισοφαγικές παλινδρομήσεις.

Από αυτές τις «εκρήξεις» αερίου οι άνθρωποι έχουν άμεσα ερυγές (ρεύονται), νομίζοντας έτσι ότι έχουν χωνέψει, ενώ στην πραγματικότητα απλά ελευθερώνεται επιθετικά ένα αέριο από το νερό.

Γ. Τα διττανθρακικά

Ιστορικά, από τους αρχαίους χρόνους και την εποχή της ιαματικής Ιατρικής ήταν γνωστό ότι ένα νερό με διττανθρακικά άλατα βοηθά την πέψη. Αποτελεί ιστορικά έναν κοινό τόπο.

Τα διττανθρακικά αποτελούν πλούσιο φυσικό συστατικό ορισμένων μεταλλικών νερών και έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον, κυρίως για τον ρόλο τους στην υγεία και τη λειτουργία του πεπτικού συστήματος. Τα φυσικά διττανθρακικά έχουν εδώ έναν συγκεκριμένο φυσικοχημικό ρόλο: Λειτουργούν ως ρυθμιστικός παράγοντας απέναντι στα οξέα, δεσμεύοντας ιόντα υδρογόνου και αυξάνοντας το pH. Με απλά λόγια, συμβάλλουν στην εξουδετέρωση μέρους της οξύτητας.

Τι έδειξε επιστημονική μελέτη με το Φυσικώς Ανθρακούχο Φυσικό Μεταλλικό Νερό AQUA Carpatica

Ενδιαφέροντα δεδομένα προέρχονται από πιλοτική μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2025 στο Gastrointestinal Disorders. Οι ερευνητές εξέτασαν κατά πόσο η τακτική κατανάλωση Φυσικώς Ανθρακούχου Φυσικού Μεταλλικού Νερού AQUA Carpatica από την πηγή «F2 Păltiniș», με περιεκτικότητα 1260.00 mg/L σε φυσικά διττανθρακικά, μπορούσε να επηρεάσει τα συμπτώματα σε άτομα με λειτουργική δυσπεψία.

Στη μελέτη τα άτομα αρχικά κατανάλωναν τουλάχιστον 1,5 λίτρο νερού βρύσης την ημέρα για δύο εβδομάδες και, στη συνέχεια, για άλλες δύο εβδομάδες, 1,5 λίτρο ημερησίως από το Φυσικώς Ανθρακούχο Φυσικό Μεταλλικό Νερό AQUA Carpatica, το μόνο φυσικώς ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό στην Ελλάδα.

Μετά την περίοδο κατανάλωσης του νερού με τα φυσικά διττανθρακικά, οι ερευνητές κατέγραψαν βελτίωση σε δείκτες που αφορούσαν τη δυσπεψία, την παλινδρόμηση και την αντιλαμβανόμενη ποιότητα της πέψης. Καταγράφηκε, επίσης, βελτίωση στη μεταγευματική πληρότητα και μείωση της χρήσης αντιόξινων. Τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά και οι ερευνητές υπογραμμίζουν την ανάγκη μεγαλύτερων κλινικών μελετών, που θα τα επιβεβαιώσουν.

Τα διττανθρακικά στο «μικροσκόπιο» των ερευνητών

Την επίδραση ενός νερού πλούσιου σε φυσικά διττανθρακικά στην καούρα εξέτασε και η κλινική δοκιμή STOMACH STILL, η οποία δημοσιεύθηκε το 2023 στο BMJ Open Gastroenterology. Πρόκειται για πολυκεντρική, διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη και ελεγχόμενη με placebo μελέτη, στην οποία συμμετείχαν 148 ενήλικες, με συχνά επεισόδια καούρας, για τουλάχιστον 6 μήνες και χωρίς μέτρια ή σοβαρή διαβρωτική οισοφαγίτιδα.

Οι συμμετέχοντες κατανάλωναν για 6 εβδομάδες 1,5 λίτρο ημερησίως είτε νερού πλούσιου σε φυσικά διττανθρακικά, είτε ενός συμβατικού μεταλλικού νερού με πολύ χαμηλότερη περιεκτικότητα σε μεταλλικά στοιχεία. Στο τέλος των 6 εβδομάδων, το 84,7% όσων κατανάλωναν το πλούσιο σε φυσικά διττανθρακικά νερό πέτυχαν την προκαθορισμένη κλινική βελτίωση της καούρας, έναντι 63,5% στην ομάδα σύγκρισης. Στην πρώτη ομάδα, καταγράφηκε επίσης μείωση της χρήσης φαρμάκων άμεσης ανακούφισης.

Τελικά, οι φυσαλίδες δε λένε όλη την ιστορία

Την επόμενη φορά που θα νιώσουμε «φούσκωμα» μετά από ένα γεύμα, αξίζει να θυμόμαστε ότι ένα φυσικώς ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό, πλούσιο σε διττανθρακικά, όπως το AQUA Carpatica, μπορεί να κάνει τη διαφορά στο πεπτικό μας.

Όταν, λοιπόν, επιλέγουμε ανθρακούχο νερό, δεν αρκεί απλώς να «έχει ανθρακικό». Η ετικέτα μπορεί να αποκαλύψει πολλά περισσότερα: Αν πρόκειται για φυσικώς ανθρακούχο φυσικό μεταλλικό νερό ή για σοδόνερο, από πού προέρχεται και ποια μεταλλικά στοιχεία περιέχει.

Γιατί, τελικά, όταν μιλάμε για νερό και πέψη, δεν έχει σημασία μόνο η λέξη «ανθρακούχο».

Αξίζει να διαβάζουμε την ετικέτα και να γνωρίζουμε τι πραγματικά υπάρχει μέσα στο μπουκάλι.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr