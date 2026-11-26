Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η διαφορά μεταξύ των δύο διεκδικητών ανέρχεται στις 31 ποσοστιαίες μονάδες, με τον πρώην πρόεδρο του ΔΗΣΥ να διατηρεί ισχυρό προβάδισμα εντός της κομματικής βάσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν, παράλληλα, οι επιλογές όσων ψήφισαν Αβέρωφ Νεοφύτου και Νίκο Χριστοδουλίδη στις προεδρικές εκλογές του 2023, ενώ η ακρίβεια και το κόστος ζωής αναδεικνύονται ως οι μεγαλύτερες ανησυχίες των Συναγερμικών.

Στο 54% ο Αβέρωφ, στο 23% ο Παμπορίδης

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, το 54% των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ της υποψηφιότητας του Αβέρωφ Νεοφύτου, με τον Γιώργο Παμπορίδη να συγκεντρώνει ποσοστό 23%.

Την ίδια ώρα, το 16% δηλώνει ότι δεν επιλέγει κανέναν από τους δύο, ενώ ποσοστό 7% παραμένει αναποφάσιστο.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η διαφορά μεταξύ των δύο διεκδικητών στους εγγεγραμμένους, με τον Αβέρωφ Νεοφύτου να συγκεντρώνει ποσοστό 64% και τον Γιώργο Παμπορίδη 27%. Το υπόλοιπο 9% δηλώνει ότι δεν έχει ακόμη καταλήξει σε απόφαση.

Τι επιλέγουν οι ψηφοφόροι του Αβέρωφ το 2023

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συσχετισμοί που διαμορφώνονται στη βάση των επιλογών των ψηφοφόρων κατά τις προεδρικές εκλογές του 2023.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου φαίνεται να διατηρεί σημαντικό μέρος της εκλογικής του βάσης, καθώς το 65% όσων τον είχαν ψηφίσει στις προηγούμενες προεδρικές εκλογές δηλώνει ότι τον επιλέγει εκ νέου.

Αντίστοιχα, ποσοστό 20% τάσσεται υπέρ του Γιώργου Παμπορίδη, ενώ το 8% δεν επιλέγει κανέναν από τους δύο.

Πώς κινούνται οι ψηφοφόροι Χριστοδουλίδη

Διαφορετική εικόνα καταγράφεται μεταξύ των ερωτηθέντων που είχαν στηρίξει τον Νίκο Χριστοδουλίδη στις προεδρικές εκλογές του 2023.

Στη συγκεκριμένη ομάδα ψηφοφόρων, ο Αβέρωφ Νεοφύτου συγκεντρώνει ποσοστό 33%, έναντι 28% του Γιώργου Παμπορίδη.

Αξιοσημείωτο είναι, ωστόσο, το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της συγκεκριμένης κατηγορίας, το οποίο ανέρχεται στο 35%, δεν επιλέγει κανέναν από τους δύο διεκδικητές του χρίσματος.

Στην κορυφή των προβλημάτων η ακρίβεια

Πέραν των εσωκομματικών συσχετισμών στον Δημοκρατικό Συναγερμό, η δημοσκόπηση καταγράφει και τις ανησυχίες των ψηφοφόρων σε σχέση με τα προβλήματα της καθημερινότητας.

Η ακρίβεια και το αυξημένο κόστος ζωής βρίσκονται στην κορυφή των προβληματισμών, με το 47% των ερωτηθέντων να τα αναδεικνύει ως το σημαντικότερο πρόβλημα.

Ακολουθεί η οικονομία με ποσοστό 13%, ενώ μεταξύ των ζητημάτων που απασχολούν τους ψηφοφόρους βρίσκεται και το κυκλοφοριακό.

Ενδεικτικό της δυσαρέσκειας που καταγράφεται είναι και το γεγονός ότι το 74% των ερωτηθέντων θεωρεί πως η κατάσταση έχει επιδεινωθεί σε σύγκριση με δύο χρόνια προηγουμένως.

Η ταυτότητα της δημοσκόπησης

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την Prime Consulting Limited για λογαριασμό του ΣΙΓΜΑ, κατά την περίοδο 20 έως 25 Νοεμβρίου, με παγκύπρια κάλυψη.

Στη δημοσκόπηση συμμετείχαν 780 ψηφοφόροι του Δημοκρατικού Συναγερμού, οι οποίοι δήλωσαν ότι έχουν δικαίωμα ψήφου στο συνέδριο.

Από το σύνολο των συμμετεχόντων, οι 580 έλαβαν μέρος στην έρευνα τηλεφωνικά, μέσω τυχαίου δείγματος κινητών τηλεφώνων, ενώ οι υπόλοιποι 200 συμμετείχαν διαδικτυακά μέσω του SigmaLive.

Το στατιστικό σφάλμα της έρευνας ανέρχεται στο ±4%, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο ρεπορτάζ.