Σύμφωνα με τη Milliyet, ο 49χρονος Φεντάι Καραγκιόζ, οικοδόμος και ιδιοκτήτης επιχείρησης μαρμάρων, φέρεται να επέστρεψε νωρίτερα από προγραμματισμένο επαγγελματικό ταξίδι και να βρήκε τη σύζυγό του μαζί με δύο άλλους άνδρες στο σπίτι τους. Ακολούθησε άγριος καβγάς, ο οποίος φέρεται να κατέληξε στη δολοφονία του.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 8 το πρωί στη συνοικία Αλπαρσλάν, στην περιοχή Μερκεζεφέντι του Ντενιζλί.

Γείτονες άκουσαν φασαρία και κάλεσαν την αστυνομία Γείτονες, οι οποίοι άκουσαν έντονους θορύβους και ήχους συμπλοκής να προέρχονται από την κατοικία, ειδοποίησαν την αστυνομία.



Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο, καθώς κανείς δεν τους άνοιγε την πόρτα, αναγκάστηκαν να εισέλθουν στο σπίτι με τη βοήθεια κλειδαρά.



Ο Καραγκιόζ με τη σύζυγό του Κλείσιμο



Στο εσωτερικό της κατοικίας εντόπισαν τον 49χρονο Καραγκιόζ πεσμένο και ακίνητο, με τα χέρια του δεμένα με σχοινί και εμφανή σημάδια ξυλοδαρμού.



Στο σημείο κλήθηκαν διασώστες, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι ο άνδρας ήταν ήδη νεκρός.



Επέστρεψε νωρίτερα και βρήκε τη σύζυγό του με δύο άνδρες Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας, ο Φεντάι Καραγκιόζ φέρεται να επέστρεψε από επαγγελματικό ταξίδι νωρίτερα από ό,τι είχε προγραμματίσει.



Γείτονες, οι οποίοι άκουσαν έντονους θορύβους και ήχους συμπλοκής να προέρχονται από την κατοικία, ειδοποίησαν την αστυνομία.Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο, καθώς κανείς δεν τους άνοιγε την πόρτα, αναγκάστηκαν να εισέλθουν στο σπίτι με τη βοήθεια κλειδαρά.Στο εσωτερικό της κατοικίας εντόπισαν τον 49χρονο Καραγκιόζ πεσμένο και ακίνητο, με τα χέρια του δεμένα με σχοινί και εμφανή σημάδια ξυλοδαρμού.Στο σημείο κλήθηκαν διασώστες, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι ο άνδρας ήταν ήδη νεκρός.Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας, ο Φεντάι Καραγκιόζ φέρεται να επέστρεψε από επαγγελματικό ταξίδι νωρίτερα από ό,τι είχε προγραμματίσει.

Μπαίνοντας στο σπίτι του, φέρεται να αντίκρισε τη σύζυγό του, Ασιγιέ Καραγκιόζ, μαζί με δύο άνδρες. Ο 49χρονος φέρεται να άρχισε να διαπληκτίζεται με τους δύο άνδρες, τους οποίους συνάντησε στο σαλόνι της κατοικίας.





Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής που ακολούθησε, ο επιχειρηματίας φέρεται να ξυλοκοπήθηκε βάναυσα και στη συνέχεια να στραγγαλίστηκε από τους δύο άνδρες, ενώ διαπιστώθηκε ότι τα χέρια του είχαν δεθεί με σχοινί.



Τρεις συλλήψεις – Συγγενείς του θύματος επιχείρησαν να λιντσάρουν ύποπτο Στο πλαίσιο της έρευνας για τη δολοφονία, οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν τη σύζυγο του 49χρονου και τους δύο άνδρες που φέρονται να βρίσκονταν στην κατοικία. Ένταση επικράτησε όταν συγγενείς του Καραγκιόζ αντέδρασαν στη θέα ενός εκ των συλληφθέντων και επιχείρησαν να τον λιντσάρουν.





Οι αστυνομικοί παρενέβησαν άμεσα, εμποδίζοντας τους συγγενείς του θύματος να επιτεθούν στον ύποπτο και αποτρέποντας την κλιμάκωση του επεισοδίου.



Στο μικροσκόπιο το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας Μετά την ολοκλήρωση της αυτοψίας στον χώρο του εγκλήματος από τις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, η σορός του Φεντάι Καραγκιόζ μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο της περιφερειακής διεύθυνσης της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας του Ντενιζλί, προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή.



Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του συγκροτήματος κατοικιών, προκειμένου να προσδιορίσουν τις ώρες άφιξης και αποχώρησης των υπόπτων από το σπίτι την ημέρα της δολοφονίας.



Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να επιχειρούν να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος, το κίνητρο της δολοφονίας και τον βαθμό εμπλοκής καθενός από τους τρεις συλληφθέντες.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα