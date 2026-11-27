Αβέρωφ Νεοφύτου και Γιώργος Παμπορίδης, ολοκληρώνουν την προεκλογική τους εκστρατεία με διαφορετικές προσεγγίσεις, διαφορετικά πολιτικά μηνύματα και κοινό στόχο την επιστροφή του ΔΗΣΥ, στην εξουσία το 2028. Για πρώτη φορά, τα μέλη καλούνται να αποφασίσουν απευθείας, ποιος θα πάρει το χρίσμα. Το αποτέλεσμα της κάλπης, ωστόσο, δεν θα κρίνει μόνο τον υποψήφιο, αλλά και τις εσωτερικές ισορροπίες της επόμενης ημέρας.

Η αντίστροφη μέτρηση για την εσωκομματική αναμέτρηση του Δημοκρατικού Συναγερμού, έχει πλέον αρχίσει να μετρά αντίστροφα. Το Σάββατο, 28 Νοεμβρίου, περίπου 50.000 μέλη της παράταξης έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν στις κάλπες και να επιλέξουν ποιος από τους δύο διεκδικητές, ο Αβέρωφ Νεοφύτου ή ο Γιώργος Παμπορίδης, θα πάρει το χρίσμα για τις Προεδρικές Εκλογές του 2028.

Δεν πρόκειται για μια συνηθισμένη εσωκομματική διαδικασία. Για πρώτη φορά, η επιλογή του προσώπου που θα διεκδικήσει την Προεδρία της Δημοκρατίας, περνά απευθείας από την ψήφο των μελών, δίνοντας στη βάση τον καθοριστικό λόγο. Πρόκειται για μια εξέλιξη με ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς ο ΔΗΣΥ επιχειρεί να αφήσει πίσω του μια περίοδο εσωτερικών συγκρούσεων, αμφισβήτησης και πολιτικής αμηχανίας μετά την ήττα του 2023.

Δύο διαφορετικοί δρόμοι προς την κάλπη

Από την αρχή της προεκλογικής περιόδου, έγινε αντιληπτό, ότι οι δύο υποψήφιοι επέλεξαν να κινηθούν με διαφορετική στρατηγική.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου, επένδυσε κυρίως στην προσωπική επαφή με την κομματική βάση. Περιόδευσε σε επαρχίες, πραγματοποίησε συναντήσεις με στελέχη και απλά μέλη, επισκέφθηκε τοπικές οργανώσεις και σωματεία, επιδιώκοντας να ενεργοποιήσει ένα δίκτυο προσωπικών σχέσεων που έχει οικοδομήσει μέσα από την πολυετή παρουσία του στον ΔΗΣΥ.

Η στρατηγική του τέως προέδρου του κόμματος, στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην αναγνωρισιμότητα, την οργανωτική εμπειρία και την πολιτική του διαδρομή. Δεν επιχείρησε να μετατρέψει την προεκλογική περίοδο σε καθημερινή δημόσια αντιπαράθεση με τον αντίπαλό του. Αντίθετα, προτίμησε να περιορίσει τις δημόσιες συγκρούσεις και να μεταφέρει το βάρος της εκστρατείας στις επαφές με τα μέλη.

Παράλληλα, επιχείρησε να εκπέμψει ένα μήνυμα ενότητας. Παρουσιάζεται ως υποψήφιος, που θέλει να επανασυνδέσει τις διαφορετικές ομάδες του κόμματος, αποφεύγοντας να δώσει την εικόνα ότι η υποψηφιότητά του, αποτελεί συνέχεια των εσωτερικών αντιπαραθέσεων του παρελθόντος. Γνωρίζει ότι το 2023 εξακολουθεί να αποτελεί πολιτικό βάρος και ότι η επιστροφή του στην πρώτη γραμμή προϋποθέτει να πείσει πως μπορεί να λειτουργήσει ως παράγοντας συσπείρωσης.

Από την άλλη πλευρά, ο Γιώργος Παμπορίδης, επέλεξε μια περισσότερο εξωστρεφή και πολιτικά παρεμβατική εκστρατεία. Με συχνότερες δημόσιες εμφανίσεις, συνεντεύξεις και παρουσίαση συγκεκριμένων θέσεων, επιχείρησε να δώσει στην υποψηφιότητά του χαρακτηριστικά πολιτικής αλλαγής.

Το βασικό του μήνυμα, είναι ότι ο ΔΗΣΥ χρειάζεται μια νέα σελίδα, απαλλαγμένη από πρακτικές και νοοτροπίες που, κατά την άποψή του, οδήγησαν στην κρίση και στον διχασμό. Αυτοπροσδιορίζεται ως εκφραστής μιας ριζοσπαστικής Κεντροδεξιάς, με έμφαση στις μεταρρυθμίσεις, στην αντιμετώπιση της διαφθοράς και στην ανανέωση του πολιτικού λόγου.

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε προτάσεις για το Κυπριακό, την οικονομία, τη στέγαση, την ενέργεια και την καθημερινότητα των πολιτών. Επιχείρησε να μεταφέρει τη συζήτηση από τα πρόσωπα και τις εσωκομματικές ισορροπίες στο περιεχόμενο της πολιτικής πρότασης.

Η διαφορετική εικόνα στην προεκλογική εκστρατεία

Η διαφορά των δύο στρατηγικών, αποτυπώθηκε και στον τρόπο με τον οποίο επέλεξαν να διαχειριστούν τη δημόσια αντιπαράθεση.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου, προτίμησε να κρατήσει χαμηλότερους τόνους, υποστηρίζοντας ουσιαστικά ότι η προεκλογική περίοδος δεν πρέπει να εξελιχθεί σε πεδίο νέων συγκρούσεων. Η επιλογή του να δώσει προτεραιότητα στην επαφή με τη βάση συνδέεται και με την προσπάθειά του να εμφανιστεί ως εγγυητής της ενότητας.

Ο Γιώργος Παμπορίδης, αντίθετα, επιχείρησε να διατηρήσει ανοιχτή την πολιτική συζήτηση, ασκώντας κριτική σε επιλογές και προσεγγίσεις του αντιπάλου του. Χαρακτηριστική, ήταν η δημόσια αντιπαράθεση για την πρόταση του Αβέρωφ σχετικά με την επανεξέταση των ενεργειακών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, την οποία ο Παμπορίδης επέκρινε έντονα.

Παρά τις διαφορές τους, δεν πραγματοποιήθηκε δημόσιο debate μεταξύ των δύο υποψηφίων. Έτσι, τα μέλη καλούνται να αποφασίσουν χωρίς να έχει προηγηθεί μια οργανωμένη, πρόσωπο με πρόσωπο πολιτική συζήτηση για τις διαφορετικές προσεγγίσεις τους. Η απουσία μιας τέτοιας αναμέτρησης αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης προεκλογικής περιόδου.

Οι τελευταίες συγκεντρώσεις και το μήνυμα της συμμετοχής

Στην τελική ευθεία, και οι δύο υποψήφιοι εντατικοποίησαν τις επαφές τους με τα μέλη.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου, συνέχισε τις εξορμήσεις του σε διάφορες περιοχές, επιμένοντας στην προσωπική επικοινωνία και στην προσπάθεια κινητοποίησης των παραδοσιακών δυνάμεων της παράταξης. Η επιλογή αυτή, αντανακλά την πεποίθησή του ότι η εσωκομματική αναμέτρηση θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από την ενεργοποίηση των μελών και την προσέλευσή τους στις κάλπες.

Ο Γιώργος Παμπορίδης ολοκλήρωσε την Πέμπτη την προεκλογική του εκστρατεία με μεγάλη συγκέντρωση , παρουσία πλήθους υποστηρικτών και στελεχών του ΔΗΣΥ. Το μήνυμά του ήταν σαφές: να γυρίσει σελίδα η παράταξη και να προχωρήσει ενωμένη προς τις Προεδρικές του 2028.

Η συγκέντρωση είχε και συμβολικό χαρακτήρα, καθώς ο υποψήφιος επιχείρησε να καταδείξει ότι η προσπάθειά του δεν αποτελεί απλώς προσωπική διεκδίκηση, αλλά πρόταση αλλαγής για το κόμμα.

Στην τελική ευθεία, πάντως, αναδείχθηκε ένα κοινό πρόβλημα: η ανάγκη για μαζική συμμετοχή. Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, απηύθυνε κάλεσμα στα μέλη να προσέλθουν στην ψηφοφορία, καθώς η αποχή θα μπορούσε να περιορίσει την πολιτική νομιμοποίηση του αποτελέσματος.

Το μήνυμα της δημοσκόπησης και η πραγματική κάλπη

Στο πολιτικό σκηνικό, προστέθηκε και η τελευταία δημοσκόπηση της Prime Market Research & Consulting για λογαριασμό του ΣΙΓΜΑ. Η μέτρηση, σε δείγμα 780 ψηφοφόρων του ΔΗΣΥ που δηλώνουν ότι έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καταγράφει τον Αβέρωφ Νεοφύτου στο 54% και τον Γιώργο Παμπορίδη στο 23%. Το 7% εμφανίζεται αναποφάσιστο, ενώ το 16% δηλώνει ότι δεν θα επέλεγε κανέναν από τους δύο.

Στα ποσοστά επί των εγκύρων, ο Αβέρωφ συγκεντρώνει 64% και ο Παμπορίδης 27%.

Τα ευρήματα καταγράφουν σαφές προβάδισμα για τον τέως πρόεδρο του ΔΗΣΥ. Ωστόσο, η πραγματική δοκιμασία, θα είναι η συμμετοχή. Άλλο η πρόθεση ψήφου και άλλο η απόφαση ενός μέλους να μεταβεί στο εκλογικό κέντρο και να ψηφίσει. Γι' αυτό και η κινητοποίηση της τελευταίας στιγμής ενδέχεται να αποδειχθεί καθοριστική.

Η επόμενη ημέρα θα είναι η πραγματική δοκιμασία

Το μεγάλο ερώτημα, δεν αφορά μόνο το ποιος θα κερδίσει, αλλά και το πώς θα διαχειριστεί ο ΔΗΣΥ το αποτέλεσμα.

Εάν επικρατήσει ο Αβέρωφ Νεοφύτου, θα κληθεί να αποδείξει ότι μπορεί να μετατρέψει την εκλογική του επικράτηση, σε πραγματική επανένωση της παράταξης. Θα χρειαστεί να απευθυνθεί και σε όσους στήριξαν τον αντίπαλό του, να αξιοποιήσει στελέχη από διαφορετικές εσωκομματικές ομάδες και να πείσει ότι η επιστροφή του δεν σημαίνει επιστροφή στις αντιπαραθέσεις του παρελθόντος.

Εάν επικρατήσει ο Γιώργος Παμπορίδης, το στοίχημα θα είναι διαφορετικό. Θα πρέπει να αποδείξει ότι η πρόταση ανανέωσης που παρουσίασε μπορεί να μετατραπεί σε πολιτική στρατηγική με ευρύτερη αποδοχή, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη στήριξη ενός κομματικού μηχανισμού με τον οποίο δεν ταυτίζεται πλήρως.

Σε κάθε περίπτωση, ο ηττημένος θα έχει καθοριστικό ρόλο στην επόμενη ημέρα. Η στάση του θα αποτελέσει ένδειξη για το κατά πόσο οι δύο πλευρές αντιλαμβάνονται ότι η εσωκομματική διαδικασία δεν μπορεί να αφήσει πίσω της νικητές και ηττημένους, αλλά ένα κόμμα που θα πρέπει να διεκδικήσει ξανά την εξουσία.

Το Σάββατο, δεν θα αναδειχθεί απλώς ο υποψήφιος του ΔΗΣΥ για το 2028. Θα δοθεί και ένα πρώτο μήνυμα για το μοντέλο ηγεσίας, την πολιτική κατεύθυνση και τις ισορροπίες που θα διαμορφωθούν στην Πινδάρου. Και αυτό ίσως αποδειχθεί σημαντικότερο, από την ίδια τη διαφορά των δύο υποψηφίων στην κάλπη.