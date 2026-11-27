Περισσότερα από 980.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν και χιλιάδες καθυστέρησαν, ενώ γέφυρες και οδικές αρτηρίες έκλεισαν στην ανατολική ακτή. Την ίδια στιγμή, στη δυτική ακτή οι Αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή για πλημμύρες εξαιτίας εξαιρετικά υψηλών παλιρροιών.

Η ισχυρή καταιγίδα εκτείνεται από το Μιζούρι έως τη Μασαχουσέτη, πλήττοντας τις μεσοδυτικές και τις βορειοανατολικές πολιτείες με ανέμους που φτάνουν τα 113 χιλιόμετρα την ώρα. Η στάθμη των υδάτων έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ σε περιοχές της ακτής του Μέσου Ατλαντικού, ενώ χιόνια κάλυψαν τμήματα των μεσοδυτικών πολιτειών προτού η κακοκαιρία κινηθεί νοτιότερα.

HAPPENING NOW: Severe coastal flooding is affecting streets along Bay Avenue in Ocean City as a powerful Thanksgiving Day nor’easter brings strong winds and elevated tides to the New Jersey coast, USA. (Footage: OCNJ Local via Instagram) https://t.co/hlXCRkPeC2 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 26, 2026

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Νέα Υόρκη και Νιου Τζέρσεϊ

Η κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ, Μίκι Σέριλ, κήρυξε την πολιτεία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των εκτεταμένων πλημμυρών σε παραθαλάσσιες κοινότητες. Αντίστοιχη απόφαση έλαβε η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, για την ομώνυμη μεγαλούπολη, το Λονγκ Άιλαντ και την κομητεία Γουέστσεστερ.

More than 836,000 Americans are without power this Thanksgiving as a massive coast-to-coast storm system batters the country with damaging winds, heavy rain, and record coastal flooding. Just five states account for nearly 87% of all blackouts nationwide, with Virginia, Maryland, and Pennsylvania taking the hardest hits as fierce gusts lash the East Coast. The storm forced the postponement of the Macy’s Thanksgiving Day Parade, brought Nashville its first measurable Thanksgiving snowfall in 76 years and unleashed a hurricane-force 81 mph gust along the Jersey Shore. Follow the latest storm updates: https://t.co/D3dvelrbOx — Fox News (@FoxNews) November 27, 2026

Στο Μέριλαντ έκλεισαν γέφυρες λόγω των θυελλωδών ανέμων, ενώ σχεδόν δύο εκατομμύρια καταναλωτές κλήθηκαν να περιορίσουν τη χρήση νερού στις απολύτως απαραίτητες ανάγκες εξαιτίας προβλημάτων ηλεκτροδότησης. Στο Ντέλαγουερ, μεγάλα κύματα σάρωσαν τις παραλίες, με τα νερά να φτάνουν στους παραλιακούς πεζοδρόμους.

Στην Ουάσινγκτον καταγράφηκε η πιο βροχερή Ημέρα των Ευχαριστιών στην ιστορία των μετρήσεων, ενώ η άνοδος της στάθμης των υδάτων προκάλεσε πλημμύρες στους διαδρόμους του Εθνικού Αεροδρομίου Ρόναλντ Ρίγκαν.

ROADS DISAPPEAR UNDER RISING FLOODWATERS 🌊 Coastal flooding is turning roads into waterways in Stone Harbor, New Jersey, Thursday, as a strengthening coastal storm brings torrential rainfall, powerful winds, and rising water levels along the East Coast. With Thanksgiving travel underway, flash flooding could create dangerous conditions across millions of Americans traveling this holiday. — WeatherNation (@WeatherNation) November 27, 2026

Σχεδόν ένα εκατομμύριο νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

Μέχρι το βράδυ της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου, περισσότερα από 980.000 νοικοκυριά αντιμετώπιζαν διακοπές ηλεκτροδότησης, με την Πενσιλβάνια, τη Βιρτζίνια, το Μέριλαντ και το Νιου Τζέρσεϊ να πλήττονται περισσότερο.

Ο κυβερνήτης της Πενσιλβάνια, Τζος Σαπίρο, δήλωσε ότι οι εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας εργάζονται αδιάκοπα για την αποκατάσταση των βλαβών. Ωστόσο, πάροχοι στη Βιρτζίνια και το Νιου Τζέρσεϊ προειδοποίησαν ότι η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ενδέχεται να απαιτήσει ακόμη και ημέρες, καθώς τα συνεργεία αναμένουν να καταστεί ασφαλής η πρόσβαση στις πληγείσες περιοχές.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο αποδέσμευσης έκτακτων ομοσπονδιακών κονδυλίων για την ανατολική ακτή.

🇺🇸 Atlantic City is underwater on Thanksgiving as a nor’easter pushes major coastal flooding through the Jersey Shore! A pickup truck had to reverse out of a submerged street while the state sits under a statewide emergency. Roads turned into rivers on the one day people are supposed to be home. Writer: Lucas https://t.co/0pDQqtehpF — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 26, 2026

Επιχειρήσεις διάσωσης στο πλημμυρισμένο Ατλάντικ Σίτι

Στο Ατλάντικ Σίτι του Νιου Τζέρσεϊ, τα νερά άρχισαν να υποχωρούν, αφού σε ορισμένες περιοχές το ύψος τους έφτασε τα 60 έως 90 εκατοστά.

Σύμφωνα με τον συντονιστή διαχείρισης έκτακτων αναγκών της πόλης, Σκοτ Έβανς, τα σωστικά συνεργεία απομάκρυναν κατοίκους από πλημμυρισμένες κατοικίες και πραγματοποίησαν περισσότερες από 14 επιχειρήσεις διάσωσης ατόμων που είχαν εγκλωβιστεί σε οχήματα.

«Αντιμετωπίσαμε σοβαρές πλημμύρες σήμερα, επομένως υπάρχουν ζημιές», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προχωρήσουν στην αποτίμησή τους. Ορισμένοι δρόμοι παραμένουν κλειστοί, αλλά αναμένεται να δοθούν εκ νέου στην κυκλοφορία τις επόμενες ώρες.

Περισσότερες από 2.600 ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων

Η κακοκαιρία πλήττει τις ΗΠΑ σε μία από τις πλέον πολυσύχναστες ταξιδιωτικές περιόδους του έτους.

Σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων FlightAware, την Πέμπτη ακυρώθηκαν περισσότερες από 400 πτήσεις, ενώ άλλες 2.200 πτήσεις προς, από και εντός των ΗΠΑ παρουσίασαν καθυστερήσεις. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) είχε ήδη προειδοποιήσει για προβλήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

Η Αμερικανική Ένωση Αυτοκινήτου (AAA) εκτιμά ότι 81,5 εκατομμύρια Αμερικανοί θα διανύσουν απόσταση τουλάχιστον 80 χιλιομέτρων από την κατοικία τους κατά την επταήμερη περίοδο των εορτασμών.

Πρόσθετα προβλήματα καταγράφηκαν στο Μαϊάμι, όπου αεροσκάφος της FedEx βγήκε εκτός διαδρόμου κατά την προσγείωσή του το βράδυ της Τετάρτης, με αποτέλεσμα να κλείσουν προσωρινά όλοι οι διάδρομοι του αεροδρομίου πλην ενός.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί και ότι συνεργάζεται με τις αρμόδιες Αρχές. Εργαζόμενος του αεροδρομίου που μίλησε ανώνυμα στο CBS News δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να συνέβαλαν στο περιστατικό η έντονη βροχή και οι ισχυροί άνεμοι.

Το συμβάν σημειώθηκε 11 εβδομάδες μετά τη συντριβή εμπορευματικού αεροσκάφους στο ίδιο αεροδρόμιο, με πέντε νεκρούς και πέντε τραυματίες.

Powerful winds batter NYC on Thanksgiving, flipping umbrellas inside out and nearly knocking pedestrians off their feet, showing why Macy's postponed its annual Thanksgiving Day Parade for the first time in history. https://t.co/JYNa2A0Mfm — WePostClips (@WePostClips) November 27, 2026

Ιστορική αναβολή της παρέλασης της Macy’s

Η κακοκαιρία ανέτρεψε και μία από τις πλέον εμβληματικές παραδόσεις της Ημέρας των Ευχαριστιών.

Η καθιερωμένη παρέλαση της Macy’s στη Νέα Υόρκη αναβλήθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της και μετατέθηκε για το Σάββατο 28 Νοεμβρίου.

Οι Αμερικανοί που παρακολουθούν παραδοσιακά την παρέλαση από την τηλεόραση θα πρέπει να περιμένουν δύο ημέρες, ενώ αρκετοί Νεοϋορκέζοι εκμεταλλεύτηκαν τους ασυνήθιστα άδειους δρόμους της μεγαλούπολης το πρωί της Πέμπτης.

Παλίρροιες σε επίπεδα ρεκόρ στην Καλιφόρνια

Συναγερμός έχει σημάνει και στη δυτική ακτή των ΗΠΑ, λόγω των εξαιρετικά υψηλών παλιρροιών, γνωστών ως «king tides».

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (NWS), η στάθμη των υδάτων στην Καλιφόρνια θα μπορούσε να ξεπεράσει σε ορισμένες περιοχές τα 2,4 μέτρα, καταρρίπτοντας ρεκόρ που είχαν σημειωθεί μόλις τον προηγούμενο μήνα.

Στο Σαν Ντιέγκο και το Λος Άντζελες είχαν ήδη καταγραφεί αντίστοιχα επίπεδα νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, με τις Αρχές να καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν τις παράκτιες περιοχές.

Η Amtrak ακύρωσε αρκετά δρομολόγια της παραλιακής σιδηροδρομικής γραμμής Pacific Surfliner λόγω προβλημάτων που προκάλεσαν οι παλίρροιες.

Παράλληλα, διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας από τον Ειρηνικό Ωκεανό αναμένεται να πλήξουν τις βορειοδυτικές ΗΠΑ και την καναδική επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας, με ισχυρές βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις στα ορεινά και θυελλώδεις ανέμους.

Πηγή: protothema.gr