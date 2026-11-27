Περισσότερα από 980.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν και χιλιάδες καθυστέρησαν, ενώ γέφυρες και οδικές αρτηρίες έκλεισαν στην ανατολική ακτή. Την ίδια στιγμή, στη δυτική ακτή οι Αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή για πλημμύρες εξαιτίας εξαιρετικά υψηλών παλιρροιών.
Η ισχυρή καταιγίδα εκτείνεται από το Μιζούρι έως τη Μασαχουσέτη, πλήττοντας τις μεσοδυτικές και τις βορειοανατολικές πολιτείες με ανέμους που φτάνουν τα 113 χιλιόμετρα την ώρα. Η στάθμη των υδάτων έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ σε περιοχές της ακτής του Μέσου Ατλαντικού, ενώ χιόνια κάλυψαν τμήματα των μεσοδυτικών πολιτειών προτού η κακοκαιρία κινηθεί νοτιότερα.
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Νέα Υόρκη και Νιου Τζέρσεϊ
Η κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ, Μίκι Σέριλ, κήρυξε την πολιτεία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των εκτεταμένων πλημμυρών σε παραθαλάσσιες κοινότητες. Αντίστοιχη απόφαση έλαβε η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, για την ομώνυμη μεγαλούπολη, το Λονγκ Άιλαντ και την κομητεία Γουέστσεστερ.
Στο Μέριλαντ έκλεισαν γέφυρες λόγω των θυελλωδών ανέμων, ενώ σχεδόν δύο εκατομμύρια καταναλωτές κλήθηκαν να περιορίσουν τη χρήση νερού στις απολύτως απαραίτητες ανάγκες εξαιτίας προβλημάτων ηλεκτροδότησης. Στο Ντέλαγουερ, μεγάλα κύματα σάρωσαν τις παραλίες, με τα νερά να φτάνουν στους παραλιακούς πεζοδρόμους.
Στην Ουάσινγκτον καταγράφηκε η πιο βροχερή Ημέρα των Ευχαριστιών στην ιστορία των μετρήσεων, ενώ η άνοδος της στάθμης των υδάτων προκάλεσε πλημμύρες στους διαδρόμους του Εθνικού Αεροδρομίου Ρόναλντ Ρίγκαν.
Σχεδόν ένα εκατομμύριο νοικοκυριά χωρίς ρεύμα
Μέχρι το βράδυ της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου, περισσότερα από 980.000 νοικοκυριά αντιμετώπιζαν διακοπές ηλεκτροδότησης, με την Πενσιλβάνια, τη Βιρτζίνια, το Μέριλαντ και το Νιου Τζέρσεϊ να πλήττονται περισσότερο.
Ο κυβερνήτης της Πενσιλβάνια, Τζος Σαπίρο, δήλωσε ότι οι εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας εργάζονται αδιάκοπα για την αποκατάσταση των βλαβών. Ωστόσο, πάροχοι στη Βιρτζίνια και το Νιου Τζέρσεϊ προειδοποίησαν ότι η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ενδέχεται να απαιτήσει ακόμη και ημέρες, καθώς τα συνεργεία αναμένουν να καταστεί ασφαλής η πρόσβαση στις πληγείσες περιοχές.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο αποδέσμευσης έκτακτων ομοσπονδιακών κονδυλίων για την ανατολική ακτή.
Επιχειρήσεις διάσωσης στο πλημμυρισμένο Ατλάντικ Σίτι
Στο Ατλάντικ Σίτι του Νιου Τζέρσεϊ, τα νερά άρχισαν να υποχωρούν, αφού σε ορισμένες περιοχές το ύψος τους έφτασε τα 60 έως 90 εκατοστά.
Σύμφωνα με τον συντονιστή διαχείρισης έκτακτων αναγκών της πόλης, Σκοτ Έβανς, τα σωστικά συνεργεία απομάκρυναν κατοίκους από πλημμυρισμένες κατοικίες και πραγματοποίησαν περισσότερες από 14 επιχειρήσεις διάσωσης ατόμων που είχαν εγκλωβιστεί σε οχήματα.
«Αντιμετωπίσαμε σοβαρές πλημμύρες σήμερα, επομένως υπάρχουν ζημιές», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προχωρήσουν στην αποτίμησή τους. Ορισμένοι δρόμοι παραμένουν κλειστοί, αλλά αναμένεται να δοθούν εκ νέου στην κυκλοφορία τις επόμενες ώρες.
Περισσότερες από 2.600 ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων
Η κακοκαιρία πλήττει τις ΗΠΑ σε μία από τις πλέον πολυσύχναστες ταξιδιωτικές περιόδους του έτους.
Σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων FlightAware, την Πέμπτη ακυρώθηκαν περισσότερες από 400 πτήσεις, ενώ άλλες 2.200 πτήσεις προς, από και εντός των ΗΠΑ παρουσίασαν καθυστερήσεις. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) είχε ήδη προειδοποιήσει για προβλήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.
Η Αμερικανική Ένωση Αυτοκινήτου (AAA) εκτιμά ότι 81,5 εκατομμύρια Αμερικανοί θα διανύσουν απόσταση τουλάχιστον 80 χιλιομέτρων από την κατοικία τους κατά την επταήμερη περίοδο των εορτασμών.
Πρόσθετα προβλήματα καταγράφηκαν στο Μαϊάμι, όπου αεροσκάφος της FedEx βγήκε εκτός διαδρόμου κατά την προσγείωσή του το βράδυ της Τετάρτης, με αποτέλεσμα να κλείσουν προσωρινά όλοι οι διάδρομοι του αεροδρομίου πλην ενός.
Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί και ότι συνεργάζεται με τις αρμόδιες Αρχές. Εργαζόμενος του αεροδρομίου που μίλησε ανώνυμα στο CBS News δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να συνέβαλαν στο περιστατικό η έντονη βροχή και οι ισχυροί άνεμοι.
Το συμβάν σημειώθηκε 11 εβδομάδες μετά τη συντριβή εμπορευματικού αεροσκάφους στο ίδιο αεροδρόμιο, με πέντε νεκρούς και πέντε τραυματίες.
Ιστορική αναβολή της παρέλασης της Macy’s
Η κακοκαιρία ανέτρεψε και μία από τις πλέον εμβληματικές παραδόσεις της Ημέρας των Ευχαριστιών.
Η καθιερωμένη παρέλαση της Macy’s στη Νέα Υόρκη αναβλήθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της και μετατέθηκε για το Σάββατο 28 Νοεμβρίου.
Οι Αμερικανοί που παρακολουθούν παραδοσιακά την παρέλαση από την τηλεόραση θα πρέπει να περιμένουν δύο ημέρες, ενώ αρκετοί Νεοϋορκέζοι εκμεταλλεύτηκαν τους ασυνήθιστα άδειους δρόμους της μεγαλούπολης το πρωί της Πέμπτης.
Παλίρροιες σε επίπεδα ρεκόρ στην Καλιφόρνια
Συναγερμός έχει σημάνει και στη δυτική ακτή των ΗΠΑ, λόγω των εξαιρετικά υψηλών παλιρροιών, γνωστών ως «king tides».
Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (NWS), η στάθμη των υδάτων στην Καλιφόρνια θα μπορούσε να ξεπεράσει σε ορισμένες περιοχές τα 2,4 μέτρα, καταρρίπτοντας ρεκόρ που είχαν σημειωθεί μόλις τον προηγούμενο μήνα.
Στο Σαν Ντιέγκο και το Λος Άντζελες είχαν ήδη καταγραφεί αντίστοιχα επίπεδα νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, με τις Αρχές να καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν τις παράκτιες περιοχές.
Η Amtrak ακύρωσε αρκετά δρομολόγια της παραλιακής σιδηροδρομικής γραμμής Pacific Surfliner λόγω προβλημάτων που προκάλεσαν οι παλίρροιες.
Παράλληλα, διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας από τον Ειρηνικό Ωκεανό αναμένεται να πλήξουν τις βορειοδυτικές ΗΠΑ και την καναδική επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας, με ισχυρές βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις στα ορεινά και θυελλώδεις ανέμους.
Πηγή: protothema.gr