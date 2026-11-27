Όταν σηκώθηκαν ο 92χρονος αρχικά αγκάλιασε την Πολωνή influencer και στη συνέχεια της έπιασε το στήθος με την γυναίκα να ακούγεται να του λέει «εμίρη, δεν μπορείτε να με αγγίζετε».

Ξεκίνησε έρευνα

Απειλές θανάτου

Στο βίντεο που κατέγραψε με τα «έξυπνα» γυαλιά της και δημοσίευσε στα social media, η γυναίκα εμφανίζεται να συνομιλεί με έναν από τους πιο γνωστούς εμίρηδες της Νιγηρίας, τονενώ εκείνος κρατά τα χέρια της ακουμπισμένα στα πόδια του.Το θύμα της σεξουαλικής παρενόχλησης περιέγραψε πως «ένιωσα ότι καθόμασταν πολύ κοντά. Με έκανε να αισθανθώ άβολα το γεγονός ότι μου έπιασε το χέρι και άρχισε να παίζει με αυτό, οπότε κατέβασα τα γυαλιά ηλίου μου».Όπως είπε, όταν σηκώθηκαν για να φύγουν, ο Ουμάρ την αγκάλιασε και τη φίλησε στο μάγουλο, προτού της πιάσει το στήθος. «Δεν με άγγιξαν με αυτόν τον τρόπο στους δρόμους της Νιγηρίας, ούτε καν σε πολυσύχναστα μέρη, αλλά μέσα στο παλάτι ενός παραδοσιακού ηγέτη... Ένιωσα ότι έπρεπε να το δημοσιοποιήσω. Είμαι θύμα σεξουαλικής επίθεσης» πρόσθεσε η influencer που παράγει ταξιδιωτικό περιεχόμενο.Μετά το περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της γυναίκας από την Πολωνία στο παλάτι του εμίρη της Νταούρα στη βόρεια Νιγηρία, ξεκίνησε έρευνα.Η κυβέρνηση της πολιτείας Κατσίνα όπου συνέβη το περιστατικό με τον 92χρονο εμίρη ανέστειλε όλες τις επίσημες υποχρεώσεις και μετακινήσεις του ενώ ο επίτροπος Πληροφοριών και Πολιτισμού της Νιγηρίας, Μπάλα Σαλισού Ζάνγκο, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι οι αρχές είναι «βαθιά ανήσυχες» για την καταγγελία.Το Συμβούλιο του Εμιράτου της Νταούρα ανακοίνωσε ότι εξετάζει το βίντεο προκειμένου να «διαπιστώσει τη γνησιότητά του και να καθορίσει εάν έχει υποστεί επεξεργασία ή έχει δημιουργηθεί τεχνητά».Την ίδια ώρα η γυναίκα από την Πολωνία φέρεται να έχει δεχθεί απειλές μετά τη δημοσιοποίηση της καταγγελίας της με τη Διεθνής Αμνηστία να καταγγέλλει ότι η influencer δέχθηκε «εκατοντάδες απειλές θανάτου».