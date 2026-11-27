Το ξυπνητήρι στο κινητό χτυπά και, μόλις το κλείσεις, η πρώτη σου κίνηση είναι να ελέγξεις τα μηνύματα και τις ειδοποιήσεις. Ποιος μπορεί να σου έγραψε όσο κοιμόσουν; Τι συνέβη στον κόσμο; Ποια από τις ομάδες που ακολουθείς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσίευσε νέο περιεχόμενο; Για πολλούς, η κίνηση αυτή έχει γίνει σχεδόν αυτόματη. Ανοίγουν τα μάτια τους και, πριν ακόμη σηκωθούν από το κρεβάτι, πιάνουν το τηλέφωνο, σαν ρομπότ. Και κάπως έτσι ξεκινά η ημέρα τους. Κάθε ημέρα.

Μελέτη δείχνει ότι το πρώτο πράγμα που κάνουν όταν ξυπνήσουν οι άνθρωποι σε ποσοστό 84,6% είναι να ελέγξουν το κινητό, ενώ σχεδόν οι μισοί κοιμούνται με τη συσκευή δίπλα τους.

Συντριπτικό ποσοστό

Περίπου το 84,6% των ανθρώπων ελέγχει το κινητό του τα πρώτα 10 λεπτά από τη στιγμή που ξυπνά, σύμφωνα με έρευνα του Reviews.org το 2026. Όπως αναφέρει η μελέτη στην οποία συμμετείχαν 1.000 ερωτηθέντες στις ΗΠΑ, το τηλέφωνο αποτελεί την πρωινή συνήθεια για τους περισσότερους. Σχεδόν οι μισοί εξ αυτών (49,6%) κοιμούνται έχοντας τη συσκευή στο προσκεφάλι τους. Κατά μέσο όρο, την πιάνουν 186 φορές την ημέρα, περίπου 1 φορά κάθε 5 λεπτά, και περνούν περίπου 3 ώρες και 14 λεπτά προσηλωμένοι στην οθόνη. Το 71% διαβάζει ένα μήνυμα μέσα σε μόλις πέντε λεπτά από τη λήψη του, το 45,8% δηλώνει εθισμένο στο κινητό, ενώ το 53,1% αναφέρει ότι δεν έχει περάσει ποτέ περισσότερο από μία ημέρα χωρίς αυτό. Η εξάρτηση εκδηλώνεται με διαφορετικούς τρόπους.

Για παράδειγμα, είναι πιθανό να στείλουν μήνυμα σε κάποιον που βρίσκεται στον ίδιο χώρο ή να πανικοβληθούν όταν η μπαταρία πέσει κάτω από το 20%. Αντίστοιχη τάση είχε καταγράψει και παλαιότερη μελέτη της αμερικανικής εταιρίας ερευνών International Data Corporation (IDC), το 2013. Τότε, το 80% των ερωτηθέντων δήλωνε ότι ελέγχει το κινητό του μέσα στα πρώτα 15 λεπτά από την ώρα που ξυπνά, ενώ το 62% ανέφερε ότι το πιάνει αμέσως μόλις ξυπνήσει.

Οι ειδικοί συστήνουν να αφήνουμε το κινητό στην άκρη όταν ξυπνάμε και μια ημέρα την εβδομάδα να το «εγκαταλείπουμε» συνειδητά. Photo: 123RF

Οι επιπτώσεις

Παρότι δεν υπάρχουν επαρκή ερευνητικά δεδομένα που να εξετάζουν ειδικά τις επιπτώσεις της χρήσης του κινητού στα πρώτα λεπτά μετά την αφύπνιση, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η υπερβολική ενασχόληση με τις ψηφιακές συσκευές μπορεί να συνδέεται με προβλήματα ψυχικής υγείας, ιδιαίτερα στους εφήβους. Άλλοι τονίζουν ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι θυσιάζουμε το χρόνο μας μπροστά από μια οθόνη ενώ θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε με κάτι πιο παραγωγικό ή δημιουργικό. Υπάρχουν, ωστόσο, και συγκεκριμένα ευρήματα που εξηγούν γιατί η πρωινή χρήση του κινητού δεν αποτελεί την καλύτερη επιλογή. Σύμφωνα με ανασκόπηση επιστημόνων από το Πανεπιστήμιο του Όρεγκον, αμέσως μετά την αφύπνιση ο εγκέφαλος περνά από μια κατάσταση που ονομάζεται «αδράνεια ύπνου». Πρόκειται για ένα μεταβατικό στάδιο κατά το οποίο η εγρήγορση είναι μειωμένη και μπορεί να νιώθουμε αποπροσανατολισμένοι. Είναι η αίσθηση που έχουμε και αισθανόμαστε ότι δεν γνωρίζουμε τι μέρα και τι ώρα είναι. Η κατάσταση αυτή υποχωρεί τα πρώτα 30 λεπτά κι η πνευματική εγρήγορση βελτιώνεται τις επόμενες δύο ώρες.

Επομένως, αν το διάστημα αυτό, διαβάζετε δυσάρεστες ειδήσεις, email και ενημερώνεστε για προθεσμίες, δε βοηθάτε τον εγκέφαλο που ξυπνάει και δεν έχει επανέλθει πλήρως. Παλαιότερη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο British Journal of Psychology, έδειξε ότι όσο πιο αρνητικές ήταν οι ειδήσεις που διάβαζαν οι συμμετέχοντες, τόσο πιο αρνητική ή λιγότερο θετική ήταν η διάθεσή τους. Ξεκινώντας, λοιπόν, τη μέρα με ροή δυσάρεστων ειδήσεων, οι πιθανότητες για καλή διάθεση είναι περιορισμένες. Συνολικότερα, η υπερβολική χρήση του κινητού έχει συνδεθεί με αυξημένα επίπεδα στρες, μειωμένη παραγωγικότητα και λιγότερο χρόνο για δραστηριότητες που έχουν σημασία.

H υπερβολική χρήση του κινητού έχει συνδεθεί με αυξημένα επίπεδα στρες, μειωμένη παραγωγικότητα και λιγότερο χρόνο για δραστηριότητες που έχουν σημασία.

Τι συμβουλεύει ο ψυχολόγος

Ο Αμερικανός ψυχολόγος Τζόναθαν Χάιντ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (NYU) μιλώντας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, εξήγησε ότι αυτή η καθημερινή συνήθεια επιτρέπει στους ψηφιακούς περισπασμούς να καθορίζουν τις σκέψεις και τις ενέργειές μας για το υπόλοιπο της ημέρας. Όπως είπε, το να κοιτάμε το κινητό μας αμέσως μόλις ξυπνήσουμε, είναι σαν να παραχωρούμε τον έλεγχο των σκέψεων και της προσοχής μας σε εξωτερικούς παράγοντες. Σαν ο αλγόριθμος κι οι ροές να διεκδικούν τη συγκέντρωσή μας διαμορφώνοντας την υπόλοιπη ημέρα. Ο Χάιντ ενθαρρύνει τους ανθρώπους να καταγράψουν τα πέντε πρώτα πράγματα που κάνουν μόλις ξυπνήσουν και τα πέντε τελευταία πριν κοιμηθούν. Με αυτόν τον τρόπο θα εντοπίσουν ποιες συνήθειες «κλέβουν» μεγάλο μέρος του χρόνου και της συγκέντρωσής μας.

Αν για παράδειγμα στη λίστα παρατηρείται συχνά ότι το τελευταίο πράγμα με το οποίο ασχολείται κανείς είναι το ατελείωτο σκρολάρισμα, τότε είναι ευκολότερο να αναγνωρίσει την ανάγκη αλλαγής.



Στόχος είναι να διασφαλίσουμε λίγο χρόνο μετά την αφύπνιση, προκειμένου να επιλέξουμε συνειδητά πώς θα οργανώσουμε την ημέρα μας, χωρίς να αφήνουμε τις ψηφιακές ειδοποιήσεις να επηρεάσουν τις προτεραιότητές μας. Επιπλέον, παροτρύνει τους ανθρώπους να απενεργοποιούν τις ειδοποιήσεις, να διαγράψουν εφαρμογές στις οποίες έχουν εθιστεί και να καθιερώσουν μια ημέρα χωρίς κινητό. Συνοπτικά, αρκούν μερικές αλλαγές για μια πιο ήπια μετάβαση στην καθημερινότητα: μικρή απόσταση από τις ψηφιακές εφαρμογές το πρώτο μισάωρο, περιορισμό χρήσης το Σαββατοκύριακο με εξαίρεση σημαντικές κλήσεις ή μηνύματα, και αγορά συμβατικού ξυπνητηριού για να αποφευχθεί ο πειρασμός του «θα σκρολάρω 10 λεπτά και μετά θα το κλείσω».

Πηγή: newmoney.gr