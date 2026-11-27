Η ταξιδιωτική δημοσιογράφος του BBC, Κάρμεν Ρόμπερτς, διαπίστωσε πόσο διχαστικό είναι το χειροκρότημα όταν παραδέχτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι της αρέσει να συμμετέχει. Ορισμένοι συμφώνησαν μαζί της, άλλοι εξέφρασαν την αποδοκιμασία τους, ενώ ένας ακόλουθός της ανακοίνωσε ότι θα σταματούσε να την ακολουθεί.



Για την ίδια, το χειροκρότημα αποτελεί μια οικογενειακή παράδοση. Τα 12χρονα δίδυμα αγόρια της ξεκινούν να χειροκροτούν μόλις προσγειωθεί το αεροπλάνο, παρασύροντας μερικές φορές και άλλους επιβάτες.

Γιατί, όμως, μια τόσο αθώα συμπεριφορά προκαλεί τόση ενόχληση;

Ποιοι χειροκροτούν περισσότερο;

Σύμφωνα με έρευνα της Wizz Air που πραγματοποιήθηκε το 2025 σε 4.500 επιβάτες και 150 αεροσυνοδούς, το 70% όσων ταξιδεύουν αεροπορικώς το πολύ μία φορά τον χρόνο χειροκροτεί στην προσγείωση. Το ποσοστό μειώνεται περίπου στο 40% μεταξύ εκείνων που πραγματοποιούν περισσότερες από δέκα πτήσεις ετησίως.

Η έρευνα εντόπισε και γεωγραφικές διαφορές. Στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, το χειροκρότημα συνδέεται κυρίως με την ανακούφιση για την ασφαλή προσγείωση, ενώ στη Δυτική Ευρώπη αντιμετωπίζεται περισσότερο ως ένδειξη ευγνωμοσύνης προς το πλήρωμα.



Ο ψυχολόγος Ρομπ Στιούαρτ εξηγεί στο BBC ότι, παρά την εξοικείωση εκατομμυρίων ανθρώπων με τα αεροπορικά ταξίδια, αρκετοί εξακολουθούν να φοβούνται τις πτήσεις. Για αυτούς, η προσγείωση συνοδεύεται από πραγματική ανακούφιση.

Υπάρχει, ωστόσο, και ένας δεύτερος μηχανισμός: η λεγόμενη «κοινωνική απόδειξη» (social proof). Οι άνθρωποι τείνουν να μιμούνται τη συμπεριφορά των γύρω τους, προκειμένου να μη διαφοροποιούνται από την ομάδα.

Μάλιστα, ένας στους πέντε συμμετέχοντες στην έρευνα παραδέχτηκε ότι χειροκροτεί απλώς επειδή το κάνουν οι υπόλοιποι.



Γιατί ενοχλεί τόσο;

Για ορισμένους, το χειροκρότημα είναι περιττό, καθώς η ασφαλής προσγείωση αποτελεί μέρος της δουλειάς των πιλότων.

Ο μηχανικός αεροναυπηγικής και ιδιώτης πιλότος Γουίλιαμ Πίλσμπερι διερωτήθηκε γιατί οι επιβάτες χειροκροτούν τους πιλότους, όταν δεν κάνουν το ίδιο για έναν γιατρό, έναν οδοντίατρο ή έναν εργαζόμενο σε κατάστημα.

Άλλοι θεωρούν τη συνήθεια συγκαταβατική απέναντι στους επαγγελματίες πιλότους ή τη συνδέουν με την απειρία των ταξιδιωτών.

Η δρ Μάρθα Νιούσον, αναπληρώτρια καθηγήτρια Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Γκρίνουιτς, δίνει μια διαφορετική εξήγηση στο BBC.

Σύμφωνα με την ίδια, η ενόχληση δεν αφορά απαραίτητα το χειροκρότημα, αλλά την κοινωνική πίεση που δημιουργεί. Σε έναν περιορισμένο χώρο, όπως η καμπίνα ενός αεροπλάνου, όσοι δεν συμμετέχουν μπορεί να αισθάνονται ότι εμφανίζονται ως αγνώμονες.

Η ψυχολόγος συνδέει αυτή τη δυσφορία με την ανάγκη συμμόρφωσης, τα κοινωνικά ταμπού και την αμηχανία που αισθανόμαστε για τη συμπεριφορά άλλων ανθρώπων.

Παρατηρεί, μάλιστα, ότι η έντονη επίκριση όσων χειροκροτούν μπορεί να αποτελεί μεγαλύτερη παραβίαση των κανόνων ευγένειας από το ίδιο το χειροκρότημα.



Τι πιστεύουν οι αεροσυνοδοί;

Σύμφωνα με την έρευνα της Wizz Air, σχεδόν τα δύο τρίτα των αεροσυνοδών θεωρούν ότι το χειροκρότημα γίνεται ολοένα και πιο σπάνιο, αν και εμφανίζεται συχνότερα έπειτα από πτήσεις με έντονες αναταράξεις.

Δεν το αντιμετωπίζουν, πάντως, όλοι αρνητικά. Ένας αεροσυνοδός δήλωσε ανώνυμα στο BBC ότι το θεωρεί μια όμορφη έκφραση ευγνωμοσύνης προς τους πιλότους. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι μερικές φορές ξεκινά ο ίδιος το χειροκρότημα από το κάθισμά του, χωρίς να τον βλέπουν οι επιβάτες.

Τελικά, μια χειρονομία λίγων δευτερολέπτων φαίνεται πως αποκαλύπτει πολλά περισσότερα για τις κοινωνικές μας αντιλήψεις παρά για την ίδια την εμπειρία της πτήσης.

Πηγή: in.gr