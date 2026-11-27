Οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 23/01/2027 και οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα Μαθηματικά, Ελληνικά, Αγγλικά και Γενικές Γνώσεις.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα απαιτούμενα προσόντα, τα καθήκοντα και τις ευθύνες της θέσης, την ύλη της γραπτής εξέτασης καθώς και άλλες πληροφορίες, παρέχονται στην έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 27/11/2026, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις της Αστυνομίας www.police.gov.cy και www.cypruspolicenews καθώς και στον Κλάδο Προσλήψεων στα τηλέφωνα 22808236/22808247.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση, μόνο μέσω του ιστότοπου www.gov.cy επιλέγοντας τα ακόλουθα πεδία:

« Αστυνομία Κύπρου – DIGIPOL »

«Αίτηση για πρόσληψη στην Αστυνομία»

«Μετάβαση στην Υπηρεσία»

«Σύνδεση»

«Ξεκινήστε»

Για να προχωρήσει με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει εκ των προτέρων, να δημιουργήσει προφίλ ως Πολίτης (Φυσικό Πρόσωπο) στο CY Login, το οποίο θα πρέπει να ταυτοποιηθεί. Η ταυτοποίηση προφίλ γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους:

α) Μέσω των ηλεκτρονικών τραπεζών (eBanking)

β) Για άτομα με κυπριακή ταυτότητα, μέσω βιντεοκλήσης με λειτουργούς των ΚΕΠ

κατόπιν ραντεβού

γ) Με προσωπική επιτόπου επίσκεψη σε Κέντρο Ταυτοποίησης κατόπιν ραντεβού

Περισσότερες πληροφορίες για τους τρόπους ταυτοποίησης δίνονται στον ακόλουθο σύνδεσμο(link) https://cge.cyprus.gov.cy/cyloginregistration/knowledgebase/help/identification

Οι υποψήφιοι που έχουν ήδη ταυτοποιημένο προφίλ από προηγούμενες φορές ή για κάποιο άλλο λόγο, να μην δημιουργήσουν νέο προφίλ. Σε περίπτωση που ο πολίτης δεν θυμάται τα στοιχεία του, υπάρχει ο μηχανισμός «Ξέχασα το όνομα Χρήστη», «Ξέχασα τον Κωδικό».

Κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης, θα πρέπει να σαρώνονται και υποβάλλονται όλα τα σχετικά πιστοποιητικά.

Ως η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται η Δευτέρα 30/11/2026, από η ώρα 09:00 και η οποία εκπνέει την Παρασκευή 18/12/2026 και ώρα 14:00. Το δικαίωμα υποβολής αίτησης ανέρχεται στα €45 και θα καταβάλλεται μέσω του συστήματος αποδοχής πληρωμών της JCC, κατά την συμπλήρωση της αίτησης.

Σε σχέση με τις γραπτές εξετάσεις, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μεταγενέστερο στάδιο, τόσο για το εξεταστικό κέντρο στο οποίο θα παρακαθίσουν όσο και για άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

Υποψήφιος που δεν θα ενημερωθεί γραπτώς μέχρι και την Δευτέρα 19/01/2027 για τον τόπο διεξαγωγής της γραπτής εξέτασης, παρακαλείται να επικοινωνήσει με τον Κλάδο Προσλήψεων Αστυνομίας, στα τηλέφωνα 22808236 και 22808247.