Η ανήλικη έχει εκφράσει την επιθυμία της να διακόψει την εγκυμοσύνη θέλοντας να συνεχίσει τη ζωή της, να επιστρέψει στο σχολείο και να μη βρεθεί αντιμέτωπη με ευθύνες που όπως λέει, δεν μπορεί να αναλάβει στην ηλικία της.

Πίσω από την υπόθεση, ωστόσο, ξεδιπλώνεται μια ιδιαίτερα σύνθετη ιστορία, με καταγγελίες για παραμέληση, αντικρουόμενες μαρτυρίες, αλλεπάλληλες μηνύσεις και σοβαρά ερωτήματα για την προστασία ενός ανήλικου παιδιού που, σύμφωνα με ανθρώπους οι οποίοι γνώριζαν την οικογένεια, φέρεται να στερούνταν ουσιαστικής φροντίδας και επίβλεψης.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η 66χρονη θετή μητέρα της, η οποία κατηγορείται για παραμέληση ανηλίκου, αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι όσα έχουν δημοσιοποιηθεί σε βάρος της δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Οι περιγραφές ανθρώπων από το περιβάλλον της οικογένειας έρχονται σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς της θετής μητέρας.

«Μεγάλωσε χωρίς την απαραίτητη φροντίδα»

Γείτονες που γνώριζαν την καθημερινότητα της ανήλικης κάνουν λόγο στο protothema.gr για ένα παιδί που φέρεται να μεγάλωνε χωρίς την απαραίτητη φροντίδα, ακόμη και σε ό,τι αφορά βασικές ανάγκες. Όπως αναφέρουν, η 14χρονη εμφανιζόταν με σκισμένα παπούτσια, ενώ υποστηρίζουν ότι δεν είχε την αναγκαία υποστήριξη στην καθημερινότητά της και στο σχολείο. Την περιγράφουν ως ένα ήσυχο, ευγενικό και εσωστρεφές κορίτσι, που συνήθιζε να χαιρετά τους ενοίκους της πολυκατοικίας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η αναφορά στους ισχυρισμούς της 66χρονης ότι η ανήλικη έκλεβε ακόμη και συμμαθητές της. Σύμφωνα με ανακοίνωση του σχολείου της, οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί διαψεύδονται, καθώς επισημαίνεται ότι το κορίτσι ουδέποτε επιχείρησε να κλέψει συμμαθητές της, ούτε δημιούργησε προβλήματα στο σχολικό περιβάλλον.

Οι μηνύσεις της 66χρονης σε βάρος της 14χρονης

Μία από τις πλέον χαρακτηριστικές πτυχές της υπόθεσης αφορά τις τρεις μηνύσεις που υπέβαλε η 66χρονη σε βάρος της θετής κόρης της, μέσα σε διάστημα περίπου τριών μηνών, καταγγέλλοντας περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Η πρώτη μήνυση κατατέθηκε στις 18 Μαρτίου 2026. Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε η γυναίκα στις αστυνομικές αρχές, η ανήλικη την απείλησε, επιχείρησε να κινηθεί εναντίον της και στη συνέχεια φέρεται να σήκωσε μαχαίρι, λέγοντάς της χαρακτηριστικά: «Θα σε βάλω στο ίδιο χώμα με τους δικούς σου» και «θα σε σφάξω σύντομα».



Η δεύτερη καταγγελία έγινε στις 25 Απριλίου 2026, όταν η 66χρονη ανέφερε ότι δέχθηκε εκ νέου απειλές από την ανήλικη, η οποία φέρεται να της είπε: «Θα βρω ευκαιρία και θα σε σφάξω στον ύπνο».

Ωστόσο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν όσα φέρεται να απάντησε η γυναίκα στις ερωτήσεις των αστυνομικών. Όταν της προτάθηκε η εγκατάσταση panic button, αρνήθηκε. Αρνητική ήταν και στην πρόταση να μεταφερθεί η ανήλικη σε δομή φιλοξενίας. Αντίθετα, δήλωσε ότι επιθυμούσε να κινηθεί ποινική διαδικασία σε βάρος της κόρης της.

Η τρίτη μήνυση κατατέθηκε τον Ιούλιο, όταν είχαν αρχίσει να εμφανίζονται οι πρώτες ενδείξεις εγκυμοσύνης της ανήλικης. Και αυτή αφορούσε καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία και απειλές κατά της ζωής της 66χρονης. Τότε το κορίτσι συνελήφθη, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερο έπειτα από προφορική εντολή εισαγγελέα.

Την ίδια στιγμή, αποκαλυπτικές είναι οι πληροφορίες για τις προσπάθειες των κοινωνικών υπηρεσιών να βρεθεί ασφαλής λύση για την ανήλικη. Η κοινωνική λειτουργός που είχε αναλάβει την υπόθεση φέρεται να αναζητούσε επί περίπου δύο μήνες κατάλληλη δομή φιλοξενίας, απευθυνόμενη συνολικά σε 23 ιδρύματα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, όλες οι απαντήσεις ήταν αρνητικές. Παράλληλα, αναζητήθηκε λύση μέσω του μητρώου αναδόχων οικογενειών, χωρίς αποτέλεσμα, καθώς υπήρχε λίστα αναμονής. Προσπάθεια έγινε ακόμη και μέσω της Μητρόπολης Ηλείας, χωρίς να εξασφαλιστεί κάποια εναλλακτική λύση.

Έτσι, χωρίς να υπάρχει διαθέσιμη δομή φιλοξενίας, η κοινωνική λειτουργός αναγκάστηκε να απευθυνθεί εκ νέου στη θετή μητέρα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η στάση της 66χρονης απέναντι στην κόρη της προκαλούσε έντονο προβληματισμό, με αποτέλεσμα να της προταθεί ακόμη και η επίσκεψη σε ψυχίατρο, προκειμένου να αναζητήσει βοήθεια και να περιοριστούν οι εντάσεις στο σπίτι.

Σήμερα, παρά την εκφρασμένη επιθυμία της 14χρονης να προχωρήσει στη διακοπή της κύησης, η θετή μητέρα της εξακολουθεί να αρνείται να συναινέσει στην απόφαση του ανήλικου κοριτσιού .

Η εγκυμοσύνη, η ηλικία της 14χρονης και τα προβλήματα εξάρτησης που αντιμετωπίζει έχουν κινητοποιήσει το ιατρικό προσωπικό στο νοσοκομείο του Πύργου, το οποίο εξετάζει με ιδιαίτερη προσοχή όλες τις παραμέτρους που σχετίζονται με την υγεία και την ασφάλειά της.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα