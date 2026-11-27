Ο ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου, στο σπίτι του, έχοντας στο πλευρό του τα αγαπημένα του πρόσωπα. Την Τετάρτη, είχε πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο και επέστρεψε στην οικία του, έπειτα από επιθυμία της οικογένειάς του.

Σύμφωνα με όσα είχε αναφέρει ο γιατρός που τον παρακολουθούσε, πνευμονολόγος-εντατικολόγος Ανδρέας Στράτης, στην εκπομπή «Το Πρωινό», δεν είχε παρουσιάσει νευρολογική βελτίωση, ωστόσο οι οικείοι του αποφάσισαν να σεβαστούν την επιθυμία που είχε εκφράσει ο ίδιος πριν από το ατύχημά του.

Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς νοσηλεύτηκε έπειτα από πτώση στο σπίτι του, κατά την οποία τραυματίστηκε στο κεφάλι. Αρχικά, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς και έπειτα στο νοσοκομείο Αγίων Αναργύρων όπου τελικά διασωληνώθηκε, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εκ νέου στη ΜΕΘ του Βουγιουκλάκειου.

Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς γεννήθηκε στις 30 Ιουλίου του 1930 στην Κυψέλη. Το 1954 ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών, όπου είχε διδαχθεί από σημαντικούς ανθρώπους του θεάτρου, όπως ο Δημήτρης Ροντήρης και ο Αιμίλιος Βεάκης.



Μετά την αποφοίτησή του εντάχθηκε στο δυναμικό του Εθνικού Θεάτρου. Η πρώτη του εμφάνιση πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 1954, όταν συμμετείχε στον χορό της «Ορέστειας» του Αισχύλου, στο Ηρώδειο. Παρέμεινε στο Εθνικό Θέατρο για τρία χρόνια και ερμήνευσε σημαντικούς ρόλους σε έργα του διεθνούς δραματολογίου, μεταξύ των οποίων τον Βαλεντίνο στον «Φάουστ» του Γκαίτε, τον Μαρτινέθ στην «Άμαξα» του Μεριμέ και τον Όσβαλντ στον «Βασιλιά Ληρ» του Σαίξπηρ.



Το 1957 αποχώρησε από το Εθνικό Θέατρο και συνέχισε την πορεία του στο «Ελεύθερο Θέατρο». Στη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με σημαντικούς ηθοποιούς της εποχής και εμφανίστηκε σε μεγάλες θεατρικές σκηνές. Παράλληλα, υπήρξε ιδρυτικό μέλος αρκετών θεατρικών σχημάτων, μεταξύ των οποίων το Πειραϊκό Θέατρο του Δημήτρη Ροντήρη, ο εταιρικός θίασος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, το Προσκήνιο του Αλέξη Σολομού, το Δημοτικό Θέατρο Θράκης και το Δημοτικό Θέατρο Κηφισιάς.



Η θεατρική του διαδρομή περιλάμβανε συνολικά 95 έργα του ελληνικού και παγκόσμιου ρεπερτορίου, τόσο κωμωδίες όσο και δράματα, κλασικά και σύγχρονα. Στον κινηματογράφο συμμετείχε σε 38 ταινίες μεγάλου μήκους, ελληνικές και ξένες, ενώ έλαβε μέρος και σε θεατρικές παραγωγές του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και της ΥΕΝΕΔ, καθώς και σε πολλές τηλεοπτικές παραγωγές.



Το 2025 στο πλαίσιο του 66ου διεθνούς φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης του απονεμήθηκε τιμητική διάκριση για την «προσφορά του στον πολιτισμό».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα