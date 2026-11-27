Οι τοποθετήσεις της προϊστάμενης της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, Δρος Αγγελικής Παπέττα, και του Αστυνομικού Διευθυντή Μόρφου, Ναθαναήλ Δημητρίου, αναδεικνύουν διαφορετική προσέγγιση ως προς το κατά πόσο υπήρξε κοινή απόφαση για τη μη μετάβαση ιατροδικαστή ή κατά πόσο η Αστυνομία είχε ζητήσει την παρουσία του, χωρίς τελικά το αίτημά της να ικανοποιηθεί.

Η θέση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας

Μιλώντας στην εκπομπή «Αιχμές» του Omega, η Δρ Αγγελική Παπέττα ανέφερε ότι η απόφαση για τη μη μετάβαση ιατροδικαστή στη σκηνή λήφθηκε κατόπιν συνεννόησης με την Αστυνομία.

Όπως εξήγησε, το βράδυ του περιστατικού η Αστυνομία επικοινώνησε με τον εφημερεύοντα ιατροδικαστή, ενημερώνοντάς τον για τον θάνατο της 17χρονης και αναφέροντας ότι θα ακολουθούσε νεότερη ενημέρωση μετά τη μετάβαση των αστυνομικών στη σκηνή.

Μετά την άφιξη του υπεύθυνου του ΤΑΕ Μόρφου και την ολοκλήρωση των ερευνών στον χώρο, ο ιατροδικαστής ενημερώθηκε ότι δεν είχαν εντοπιστεί ευρήματα που να απαιτούσαν περαιτέρω ιατροδικαστική αξιολόγηση.

Σύμφωνα με την προϊστάμενη της Υπηρεσίας, κατά την επιθεώρηση της σορού από την Αστυνομία δεν διαπιστώθηκαν κακώσεις ή άλλα στοιχεία που να καθιστούσαν αναγκαία την παρουσία ιατροδικαστή εκείνη τη στιγμή.

Η ίδια απέρριψε τις πληροφορίες περί άρνησης του ιατροδικαστή να μεταβεί στη σκηνή, επιμένοντας ότι η απόφαση ήταν αποτέλεσμα συνεννόησης με τον υπεύθυνο του ΤΑΕ Μόρφου.

Η Αστυνομία υποστηρίζει ότι ζήτησε την παρουσία ιατροδικαστή

Διαφορετική εικόνα παρουσίασε ο Αστυνομικός Διευθυντής Μόρφου, Ναθαναήλ Δημητρίου, ο οποίος, επίσης μιλώντας στην εκπομπή «Αιχμές», ανέφερε ότι η Αστυνομία είχε κρίνει αναγκαία την παρουσία ιατροδικαστή στη σκηνή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο υπεύθυνος του ΤΑΕ Μόρφου επικοινώνησε γύρω στα μεσάνυχτα με τον εφημερεύοντα ιατροδικαστή, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν ακόμη τρεις με τέσσερις τηλεφωνικές συνομιλίες.

Ο κ. Δημητρίου διερωτήθηκε για ποιον λόγο η Αστυνομία θα επικοινωνούσε με τον ιατροδικαστή εκείνη την ώρα, εάν δεν θεωρούσε απαραίτητη την παρουσία του στο σημείο.

Παράλληλα, ανέφερε ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε ο ανακριτής από τον εφημερεύοντα ιατροδικαστή, είχε προηγηθεί επικοινωνία του τελευταίου με την προϊστάμενη της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, μετά την οποία γνωστοποιήθηκε ότι δεν θα μετέβαινε στη σκηνή.

Ο Αστυνομικός Διευθυντής Μόρφου υπογράμμισε ότι η Αστυνομία ενήργησε βάσει του δικού της πρωτοκόλλου, ζητώντας την παρουσία ιατροδικαστή, η οποία τελικά δεν πραγματοποιήθηκε.

Περιμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων

Σε εκκρεμότητα παραμένει η διαλεύκανση των ακριβών αιτιών θανάτου της 17χρονης Κυριακής Αναστασίου, καθώς η νενομισμένη νεκροτομή που διενεργήθηκε στη σορό της δεν κατέστη δυνατό να δώσει σαφείς απαντήσεις.

Η νεκροτομή πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, από τους ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξο Ορθοδόξου.

Κατά τη διαδικασία λήφθηκαν δείγματα από τη σορό, τα οποία στάλθηκαν για εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις, μεταξύ των οποίων τοξικολογικές και ιστοπαθολογικές.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναμένονται πλέον από τις αρμόδιες Αρχές, καθώς εκτιμάται ότι θα συμβάλουν καθοριστικά στον προσδιορισμό των αιτιών που οδήγησαν στον θάνατο της ανήλικης.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να παραπέμπουν σε σκόπιμη πρόκληση θανάτου, ενώ η διερεύνηση της υπόθεσης από το ΤΑΕ Μόρφου συνεχίζεται.

Υποστελέχωση και συγκέντρωση των νεκροτομών στη Λευκωσία

Πέρα από τη συγκεκριμένη υπόθεση, η Δρ Παπέττα αναφέρθηκε και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ιατροδικαστική Υπηρεσία, με κυριότερα την υποστελέχωση και την αυξημένη διαχείριση περιστατικών.

Όπως αποκάλυψε, αυτή τη στιγμή υπηρετεί μόλις μία νεκροτόμος, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες για την πλήρωση δύο θέσεων. Προηγούμενες προσπάθειες εξεύρεσης προσωπικού δεν απέδωσαν, καθώς υποψήφιοι που αναμένονταν για συνεντεύξεις δεν προσήλθαν.

Αναφορικά με την απόφαση να πραγματοποιούνται όλες οι νεκροτομές στη Λευκωσία, η προϊστάμενη της Υπηρεσίας ανέφερε ότι αυτή συνδέεται με τον περιορισμένο αριθμό ιατροδικαστών και την αύξηση των περιστατικών. Η κεντροποίηση αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των υποθέσεων, στον καλύτερο έλεγχο της διαδικασίας και στην ευκολότερη πρόσβαση στις απαραίτητες εξετάσεις και υποδομές.

Παράλληλα, εξετάζεται σε συνεργασία με την Αστυνομία το ενδεχόμενο η αναγνώριση των σορών να πραγματοποιείται στις κατά τόπους επαρχίες, πριν από τη μεταφορά τους στη Λευκωσία για νεκροτομή, ώστε να περιορίζεται η ταλαιπωρία των συγγενών.

Εκκρεμεί μνημόνιο συνεργασίας με την Αστυνομία

Σημαντική αναφορά έγινε και στο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας και της Αστυνομίας.

Η Δρ Παπέττα διευκρίνισε ότι η Υπηρεσία διαθέτει και εφαρμόζει αναγνωρισμένο πρωτόκολλο, το οποίο αναθεωρήθηκε το 2024 στη βάση διεθνών κατευθυντήριων οδηγιών. Ωστόσο, εξακολουθεί να εκκρεμεί η διαμόρφωση μνημονίου συνεργασίας με την Αστυνομία.

Η σχετική απόφαση είχε ληφθεί τον Φεβρουάριο του 2025, με τη Νομική Υπηρεσία να αναλαμβάνει τον συντονισμό της διαδικασίας. Τον Απρίλιο του ίδιου έτους, η Ιατροδικαστική Υπηρεσία κατέθεσε το πρωτόκολλό της και τις προτάσεις της για το μνημόνιο, ώστε να ακολουθήσουν οι απαραίτητες διαβουλεύσεις.

Η προϊστάμενη χαρακτήρισε, παράλληλα, αναχρονιστικό τον περί Θανατικών Ανακριτών Νόμο, επισημαίνοντας ότι δεν καθορίζει με ειδικό τρόπο τον ρόλο του ιατροδικαστή. Για τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια με τη συμμετοχή των αρμόδιων υπηρεσιών και υπουργείων.

Τα ερωτήματα που παραμένουν

Οι διαφορετικές τοποθετήσεις των δύο πλευρών αφήνουν ανοιχτά σημαντικά ερωτήματα για τις συνθήκες υπό τις οποίες αποφασίστηκε να μην υπάρξει παρουσία ιατροδικαστή στη σκηνή του θανάτου της 17χρονης.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το περιεχόμενο των επανειλημμένων τηλεφωνικών επικοινωνιών, η ενημέρωση που είχε κάθε πλευρά και κυρίως το κατά πόσο η απόφαση για μη μετάβαση του ιατροδικαστή ήταν πράγματι κοινή ή εάν επρόκειτο για απόφαση που γνωστοποιήθηκε στην Αστυνομία.

Την ίδια ώρα, το ενδιαφέρον στρέφεται στα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστοπαθολογικών εξετάσεων, τα οποία αναμένεται να ρίξουν φως στα αίτια θανάτου της Κυριακής.

Η αποσαφήνιση των γεγονότων εκείνης της νύχτας, καθώς και η εξέταση του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζονται τα πρωτόκολλα συνεργασίας μεταξύ των δύο υπηρεσιών, αποτελούν πλέον βασικά ζητήματα που προκύπτουν από τις δημόσιες τοποθετήσεις των αρμοδίων.