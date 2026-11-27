Ο γνωστός αθλητικογράφος είχε προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή από την αρχή της νοσηλείας του.

Ο Αντώνης Πανούτσος είχε μακρά διαδρομή στην αθλητική δημοσιογραφία, με παρουσία στον έντυπο Τύπο, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, ξεχωρίζοντας για το ιδιαίτερο ύφος γραφής και σχολιασμού του.

Ποιος ήταν ο Αντώνης Πανούτσος

Ο Αντώνης Πανούτσος γεννήθηκε το 1948 στον Πειραιά και υπήρξε μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της ελληνικής αθλητικής δημοσιογραφίας, με πολυετή παρουσία στις εφημερίδες, τα περιοδικά, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση.

Ξεκίνησε τη δημοσιογραφική του διαδρομή το 1969 στην εφημερίδα «Τα Σημερινά», ενώ έζησε για ένα διάστημα στο εξωτερικό, προτού επιστρέψει στην Ελλάδα το 1984 και συνεχίσει την επαγγελματική του πορεία στον χώρο των μέσων ενημέρωσης.

Με ιδιαίτερο ύφος γραφής, χιούμορ και αιχμηρό σχολιασμό, καθιερώθηκε στον χώρο του αθλητικού Τύπου, αναπτύσσοντας παράλληλα έντονη ραδιοφωνική και τηλεοπτική παρουσία.

Ξεχωριστό κεφάλαιο στην επαγγελματική του διαδρομή αποτέλεσε η συνεργασία του με τον Αντώνη Καρπετόπουλο. Οι δυο τους συγκρότησαν ένα από τα πιο γνωστά δημοσιογραφικά δίδυμα στον χώρο της αθλητικής ενημέρωσης, με συζητήσεις που συχνά ξεπερνούσαν τα όρια της αθλητικής επικαιρότητας.

Τα ενδιαφέροντα του Αντώνη Πανούτσου δεν περιορίζονταν στον αθλητισμό. Ασχολήθηκε με τον περιοδικό Τύπο, μεταξύ άλλων με τα περιοδικά «Μοτό» και «Οζ», ενώ ιδιαίτερη θέση στη ζωή του κατείχε η μουσική, έχοντας δραστηριοποιηθεί και ως DJ.

Ασχολήθηκε επίσης με την πολιτική, θέτοντας υποψηφιότητα με τη Νέα Δημοκρατία.

Ειδικότερα, στη διάρκεια της δημοσιογραφικής του σταδιοδρομίας αρθρογράφησε στις εφημερίδες «Φως των Σπορ», «Φίλαθλος», «Το Βήμα» και «Sportday», ενώ μαζί με τον Αντώνη Καρπετόπουλο παρουσίασε την «Αθλητική Κυριακή» και την εκπομπή «Tora Tora Tora», κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2002.

Τον Νοέμβριο του 2018 ανακοινώθηκε η υποψηφιότητά του με τη Νέα Δημοκρατία στον Δυτικό Τομέα της Β΄ Αθηνών για τις βουλευτικές εκλογές του Ιουλίου του 2019, στις οποίες, ωστόσο, δεν κατάφερε να εκλεγεί. Τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς επέστρεψε στην ΕΡΤ.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα