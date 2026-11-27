Στην Πάφο, το Louis Phaethon Beach ετοιμάζει δραστηριότητες για όλη την οικογένεια, ενώ το Ivi Mare και το King Jason Paphos δίνουν έμφαση στη γαστρονομία. Στην πρωτεύουσα, το Hilton Nicosia συνδυάζει τα εορταστικά γεύματα με ζωντανές εμφανίσεις.

Louis Phaethon Beach | Γιορτές για όλη την οικογένεια

Από τις 20 Δεκεμβρίου έως τις 2 Ιανουαρίου, το Louis Phaethon Beach, μέλος της Family Collection της Louis Hotels, γεμίζει τις σχολικές διακοπές με παιχνίδια, χριστουγεννιάτικες χειροτεχνίες και ένα πάρτι με πιτζάμες για τους μικρούς μας φίλους. Την παραμονή των Χριστουγέννων, το εορταστικό δείπνο ακολουθείται από το Winter Wonderland Showtime, ενώ ανήμερα ο Άγιος Βασίλης επισκέπτεται το ξενοδοχείο πριν από το μεσημεριανό πάρτι. Η χρονιά κλείνει με δείπνο, ζωντανή μουσική και χορό στο New Year’s Eve Ball.

The Ivi Mare | Χριστούγεννα δίπλα στη θάλασσα

Στο πεντάστερο Ivi Mare, σχεδιασμένο για ενήλικες, η παραμονή των Χριστουγέννων έχει δύο επιλογές για δείπνο, τον εορταστικό μπουφέ και το δείπνο στο εστιατόριο Fiji Japanese Fusion. Ανήμερα, το πρωινό με σαμπάνια δίνει τη σκυτάλη σε ένα παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο γεύμα. Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, η βραδιά ξεκινά με σαξόφωνο και συνεχίζεται με το Grand Gala Dinner, με μουσική και άφθονο χορό για εσάς και το ταίρι σας.

King Jason Paphos | Γιορτές γύρω από το τραπέζι

Στην καρδιά της Πάφου, γνωστό για τις γαστρονομικές του βραβεύσεις το King Jason Paphos, σερβίρει ζεστό αρωματικό κρασί και εορταστικό δείπνο με ζωντανή μουσική την παραμονή των Χριστουγέννων. Ανήμερα, ο μεσημεριανός μπουφές συγκεντρώνει αγαπημένες γεύσεις των ημερών. Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, το εορταστικό afternoon tea δίνει τη θέση του στο βραδινό ρεβεγιόν, ενώ η πρώτη ημέρα του 2027 ξεκινά με πρωτοχρονιάτικο γεύμα σε μπουφέ.

Hilton Nicosia | Ρεβεγιόν στην πρωτεύουσα

Το Hilton Nicosia σερβίρει καθημερινά Festive Afternoon Tea και υποδέχεται τους επισκέπτες ανήμερα των Χριστουγέννων με εορταστικό γεύμα και ζωντανή μουσική από τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου, τη Μαρία Θεοδότου και τον Στέφανο Χριστοφόρου. Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, το gala dinner περιλαμβάνει μπουφέ, βασιλόπιτα και ζωντανές εμφανίσεις από τον Hovig και την Κλεοπάτρα Τομπάζου, με DJ να συνεχίζει τη βραδιά. Την επομένη, οι γιορτές ολοκληρώνονται με το New Year’s Day Hangover Lunch.

Σχετικά με τη Louis Hotels:

Η Louis Hotels, μέλος του Ομίλου Louis, είναι ένα από τα πρωταγωνιστικά ξενοδοχειακά συγκροτήματα της νοτιοανατολικής Μεσογείου. H Louis Hotels, διαθέτει πάνω από 80 χρόνια εμπειρίας στην ξενοδοχειακή βιομηχανία με 25 ξενοδοχεία για κάθε τύπο διακοπών στην Κύπρο και τα Ελληνικά νησιά.