Η γνωμάτευση εκδόθηκε σήμερα από το Δικαστήριο, έπειτα από αναφορά του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, βάσει του Άρθρου 140 του Συντάγματος, με την οποία ζητούσε να εξεταστεί η συνταγματικότητα του «περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2026».

Ο νόμος, ο οποίος προέκυψε από πρόταση που κατατέθηκε από βουλευτές του ΑΚΕΛ και ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής στις 3 Απριλίου 2026, προέβλεπε ότι απαγορεύεται ο τερματισμός των υπηρεσιών οποιουδήποτε εκπαιδευτικού αορίστου χρόνου λόγω πλεονασμού, βάσει των διατάξεων του περί Τερματισμού Απασχολήσεων Νόμου.

Σύμφωνα με τη γνωμάτευση, η ρύθμιση αποσκοπούσε στην άρση της διάκρισης που υφίσταται μεταξύ των εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου και των υπόλοιπων εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου στη δημόσια υπηρεσία, καθώς οι τελευταίοι προστατεύονται ήδη από τον τερματισμό της απασχόλησής τους λόγω πλεονασμού.

Το Δικαστήριο, ωστόσο, αποδέχθηκε τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση επεμβαίνει στις αρμοδιότητες της εκτελεστικής εξουσίας, καθώς οι όροι εργοδότησης των εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου καθορίζονται από τον Υπουργό Παιδείας, σε συνεννόηση με τον Υπουργό Οικονομικών.

Ειδικότερα, σημείωσε ότι η Βουλή, με τον υπό αναφορά νόμο, επιχειρεί να παρέμβει στους όρους εργοδότησης της συγκεκριμένης κατηγορίας εκπαιδευτικών, αφαιρώντας από την εκτελεστική εξουσία τη δυνατότητα να αποφασίζει για ζητήματα που σχετίζονται με τις ανάγκες της εκπαιδευτικής υπηρεσίας.

«Δια του υπό αναφορά νόμου, η Βουλή επεμβαίνει στους ειδικότερους κλάδους της εκπαίδευσης και στον τρόπο που η εκτελεστική εξουσία καθόρισε τους όρους εργοδότησης της συγκεκριμένης κατηγορίας εκπαιδευτικών», ανέφερε το Δικαστήριο.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η φύση της εκπαιδευτικής υπηρεσίας απαιτεί ευελιξία, καθώς οι ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό διαφοροποιούνται ανάλογα με την ειδικότητα, τη ζήτηση και τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες. Σημείωσε ακόμη ότι η απαγόρευση τερματισμού λόγω πλεονασμού θα μπορούσε να υποχρεώσει την εκτελεστική εξουσία να διατηρεί στην υπηρεσία εκπαιδευτικούς για τους οποίους δεν υπάρχουν διαθέσιμα καθήκοντα.

«Η νομοθετική εξουσία – κατά κανόνα – δεν δύναται να επιβάλει απαγόρευση πλεονασμού και με αυτό τον τρόπο να υποχρεώσει την εκτελεστική εξουσία να διατηρεί στην υπηρεσία πλεονάζον προσωπικό», αναφέρεται.

Την ίδια ώρα, το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, επικαλούμενο σχετική νομολογία, διευκρίνισε πως, «η σταθερότητα της απασχόλησης δεν αποκλείει νόμιμο τερματισμό συμβάσεων αορίστου χρόνου για αντικειμενικούς λόγους».

Στη γνωμάτευση γίνεται επίσης αναφορά σε προηγούμενη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, τον Ιούνιο του 2023, με την οποία κρίθηκε αντισυνταγματικός τροποποιητικός νόμος του 2022 που περιλάμβανε παρόμοια ρύθμιση.

Το Δικαστήριο διευκρίνισε, ωστόσο, ότι στην παρούσα υπόθεση δεν τίθεται ζήτημα δεδικασμένου, καθώς η προηγούμενη αναφορά αφορούσε νόμο ευρύτερου περιεχομένου. «Δεν εξετάστηκε αυτοτελώς η συνταγματικότητα της απαγόρευσης του τερματισμού της απασχόλησης εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου, που είναι το συγκεκριμένο επίδικο θέμα στην υπό κρίση περίπτωση», σημείωσε.

Καταλήγοντας, το Δικαστήριο έκρινε ότι «ο υπ’ Αναφορά νόμος είναι αντισυνταγματικός καθότι παραβιάζει την αρχή της διάκρισης των εξουσιών».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ