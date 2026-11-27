Κατά τη σημερινή διαδικασία ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας, η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, Έλλη Παπαγαπίου, ανέφερε ότι έχει παραληφθεί η κλήση που επιδόθηκε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και ότι, εάν η υπεράσπιση επιθυμεί να παρουσιάσει δηλώσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη, μπορεί να τις παραδώσει στην ίδια, ώστε να εξεταστεί το ενδεχόμενο κατάθεσής τους στο Δικαστήριο.

Πρόσθεσε ότι, εάν η υπεράσπιση επιμείνει στην κλήτευση του Προέδρου, η Κατηγορούσα Αρχή θα υποβάλει αίτημα ακύρωσης της μαρτυρικής κλήσης (set aside), για συγκεκριμένους λόγους.

«Ο Πρόεδρος δεν είχε την παραμικρή ανάμειξη στη συγκεκριμένη υπόθεση, δεν γνωρίζει μαρτυρικό υλικό, δεν είχε οποιαδήποτε πληροφόρηση ή ενημέρωση είτε από επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας είτε από νομικούς συμβούλους και θεωρούμε ότι αυτή η διαδικασία, η οποία επιχειρείται να γίνει, πρέπει να τερματιστεί», σημείωσε.

Παράλληλα, ζήτησε να της παραδοθούν αυτούσιες οι δηλώσεις που επικαλείται η υπεράσπιση, προκειμένου να τις διασταυρώσει, προσθέτοντας ότι αν όντως έγιναν, δεν φέρει ένσταση να κατατεθούν ενώπιον του Δικαστηρίου.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος της κατηγορούμενης, Σωτήρης Αργυρού, διευκρίνισε ότι πρόκειται για δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας σε ΜΜΕ, οι οποίες περιλαμβάνονται σε βίντεο και δημοσιεύματα εφημερίδων. Όπως ανέφερε, εάν η Κατηγορούσα Αρχή αποδεχθεί την κατάθεσή τους στο Δικαστήριο, δεν χρειάζεται να παρουσιαστεί ο Πρόεδρος.

Ο Πρόεδρος του Κακουργιοδικείου, Νικόλας Γεωργιάδης, ανέφερε ότι το ζήτημα θα εξεταστεί κατά την επόμενη δικάσιμο.

Νωρίτερα, η υπεράσπιση είχε καλέσει δικανικό πραγματογνώμονα για να καταθέσει ως μάρτυρας, ωστόσο, η εξέτασή του αναβλήθηκε, έπειτα από αίτημα της Κατηγορούσας Αρχής.

Η κ. Παπαγαπίου ανέφερε ότι έλαβε την έκθεση του πραγματογνώμονα το πρωί της Παρασκευής, επισημαίνοντας ότι δεν είχε δοθεί στην Κατηγορούσα Αρχή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, ώστε να μπορέσει να τη μελετήσει και να προετοιμαστεί.

«Δεν δίνεται έκθεση πραγματογνώμονα την ημέρα της ακρόασης», ανέφερε, προσθέτοντας ότι θεωρεί απαράδεκτο να παραλαμβάνει την έκθεση στις 9 το πρωί της ημέρας της διαδικασίας.

«Δεν μπορεί η υπεράσπιση να παραπονιέται είτε για καθυστερήσεις είτε για οτιδήποτε άλλο και από την άλλη να μην είναι συνεπής με την υπόθεσή της, τόσο προς το Δικαστήριο όσο και προς τους συναδέλφους», συμπλήρωσε.

Ο κ. Αργυρού δεν έφερε ένσταση στο αίτημα της Κατηγορούσας Αρχής, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι η έκθεση είχε αποσταλεί στην εκπρόσωπο της Κατηγορούσας Αρχής το απόγευμα της Πέμπτης.

Την ίδια ώρα, ανέφερε ότι είχε ήδη προγραμματίσει την κλήτευση και άλλων μαρτύρων για τις επόμενες ημέρες. Όπως εξήγησε, είχαν εκδοθεί κλήσεις για τη διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών, για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και για τον αρμόδιο ανακριτή του ΤΑΕ Λευκωσίας, ο οποίος διερεύνησε καταγγελία για εντοπισμό ποντικού στο φαγητό της κατηγορούμενης.

Ανέφερε ακόμη ότι, δεδομένης της τελικής απόφασης της κατηγορούμενης να μην καταθέσει ενόρκως, έκρινε αναγκαίο να κληθούν επιπρόσθετοι μάρτυρες. Συνολικά, όπως είπε, η υπεράσπιση προτίθεται να καλέσει έξι με επτά μάρτυρες, περιλαμβανομένων δύο προσώπων που θα καταθέσουν από τη Γερμανία μέσω εικονοδιάσκεψης.

Το Δικαστήριο ενέκρινε το αίτημα της Κατηγορούσας Αρχής για αναβολή και όρισε την υπόθεση για τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου, στις 9:00 το πρωί. Διέταξε επίσης όπως η κατηγορούμενη παραμείνει υπό κράτηση.