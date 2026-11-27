Μετά το «ναυάγιο», ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Αντόνιο Κόστα βρίσκεται με την «πλάτη στον τοίχο», έχοντας αποτύχει να εξασφαλίσει τη συμφωνία μεταξύ των «27» και ενώ επιδιώκει απεγνωσμένα να γεφυρωθεί το χάσμα και να βγει «λευκός καπνός» στις Βρυξέλλες πριν από το τέλος του έτους.

Σύμφωνα με το Politico, μπορεί οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι που γνωρίζουν πως διεξάγονται αυτές οι διαδικασίες να αιφνιδιάστηκαν από την ένταση των διαφωνιών, ωστόσο περίμεναν πως δεν θα υπάρξει συμφωνία και πως θα ανανεώσουν το κρίσιμο ραντεβού τους για τις 17 Δεκεμβρίου.

«Όλη αυτή η προσπάθεια, όλη η πολιτική φιέστα, όλες οι μεγάλες ανακοινώσεις — και απολύτως τίποτα ως αποτέλεσμα», δήλωσε σε ανάρτησή του στο X ο Μπερντ Λάνγκε, πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Όπως επισημαίνει το Politico, επιδίωξή του Αντόνιο Κόστα ήταν να φέρει τους ηγέτες στο ίδιο τραπέζι, ώστε να αντιπαρατεθούν ανοιχτά και να προσπαθήσει να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ των δύο βασικών αντίπαλων στρατοπέδων: από τη μία πλευρά, χωρών όπως η Ισπανία, η Ιταλία και η Γαλλία που επιθυμούν μεγαλύτερο προϋπολογισμό και την προστασία των «παραδοσιακών» δαπανών της ΕΕ σε τομείς όπως η γεωργία και οι φτωχότερες περιφέρειες, και από την άλλη, χωρών όπως η Γερμανία και η Σουηδία, που απαιτούν από την Ένωση να περιορίσει τις φιλοδοξίες της και να αναπροσανατολίσει τις επενδύσεις προς την άμυνα και την ασφάλεια.

Ωστόσο, έπειτα από ώρες συναντήσεων μεταξύ μικρών ομάδων ηγετών, αρκετές χώρες που πιέζουν για περικοπές στον προϋπολογισμό - η Δανία, η Σουηδία, το Βέλγιο και η Αυστρία - αποχώρησαν, υποστηρίζοντας ότι αυτή η διαπραγματευτική μέθοδος αποσκοπούσε στο να τις φέρει αντιμέτωπες μεταξύ τους.

«Δεν ήταν ουσιαστική συζήτηση»

«Ήταν προφανές ότι επρόκειτο για μια κίνηση με στόχο να μας διχάσει, να εξαγοράσει τον καθένα από εμάς τους επτά με κάποιο αντάλλαγμα», δήλωσε διπλωμάτης χώρας που επιθυμεί μικρότερο προϋπολογισμό. «Όλο αυτό πήγε πραγματικά πολύ άσχημα. Δεν επρόκειτο για ουσιαστική συζήτηση».

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αριστερά, μιλά με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες, την Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2026. AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Ο Κόστα εγκατέλειψε τα σχέδια να επιστρέψει για δεύτερη ημέρα και περιόρισε σε μόλις 11 λεπτά τη συνέντευξη Τύπου που είχε προγραμματιστεί για τη 1 τα ξημερώματα, μαζί με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Στρατηγικό λάθος»

Οι «27» θα επιχειρήσουν πλέον να εξασφαλίσουν συμφωνία στη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου, η οποία, σύμφωνα με αρκετούς αξιωματούχους, πιθανότατα θα διαρκέσει αρκετές ημέρες και νύχτες.

Αν και τεχνικά η Ένωση έχει στη διάθεσή της έναν ολόκληρο χρόνο για να καταλήξει σε συμφωνία για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της περιόδου 2028-2034, η σημερινή ηγεσία επιδιώκει να ολοκληρώσει τη διαδικασία πριν από τις εκλογές του Απριλίου στη Γαλλία, όπου η ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν εμφανίζεται ως φαβορί για την ανάληψη της προεδρίας.

Ο οργισμένος Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε τις προτεινόμενες από τον Κόστα περικοπές «στρατηγικό λάθος» για την Ευρώπη, στέλνοντας το μήνυμα ότι η εξεύρεση ισορροπίας μεταξύ των δύο στρατοπέδων δεν θα είναι εύκολη υπόθεση.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μιλά κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες, την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026. (AP Photo/Marius Burgelman) AP

Ο Μακρόν προειδοποίησε ότι η μεταφορά των διαπραγματεύσεων στο νέο έτος «δεν είναι δημοκρατικά εφικτή», καθώς θα βρίσκεται πολύ κοντά στις εκλογές.

Επιβεβαιώνοντας αυτή την κατεύθυνση, ο Κόστα γνωστοποίησε στις κλειστές συναντήσεις με τους ηγέτες ότι θα παρουσιάσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες μια νέα πρόταση προϋπολογισμού, η οποία θα προβλέπει πρόσθετες περικοπές, σε μια προσπάθεια να φέρει την ΕΕ πιο κοντά σε συμφωνία, σύμφωνα με Ευρωπαίους διπλωμάτες.

«Ο... κύριος εκβιαστής»

Ωστόσο, σε μια ακόμη ένδειξη ότι η προσεκτικά σχεδιασμένη διαδικασία των διαπραγματεύσεων εκτροχιαζόταν, άλλοι ηγέτες άρχισαν να αποστασιοποιούνται από την προθεσμία του τέλους του έτους.

«Δεν έχω προθεσμία, έχω προϋποθέσεις», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, η οποία βρίσκεται στο πλευρό όσων υποστηρίζουν έναν μεγαλύτερο προϋπολογισμό.

Ο Εμανουέλ Μακρόν και η Τζόρτζια Μελόνι AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

«Όταν υπάρξει μια συμφωνία που θα θεωρώ δίκαιη για την Ιταλία, θα την υπογράψω. Μέχρι τότε, δεν είμαι διατεθειμένη να υπογράψω τίποτα».

Σε μια ακόμη αιχμηρή απάντηση στο τελεσίγραφο του Μακρόν, ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης αποκάλεσε ειρωνικά τον Γάλλο πρόεδρο «Monsieur Chantage» («κύριο εκβιαστή»).

«Είναι προκλητικό να έρχεσαι εδώ και να κρατάς όμηρο τη διαπραγματευτική διαδικασία εξαιτίας των εθνικών σου εκλογών», δήλωσε ο διπλωμάτης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε αρχικά προτείνει προϋπολογισμό περίπου 2 τρισεκατομμυρίων ευρώ. Ενόψει της συνόδου κορυφής αυτής της εβδομάδας, ο Κόστα πρότεινε τη μείωσή του κατά 204 δισεκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, οι περικοπές δεν θα σταματήσουν εκεί.

Ο Αντόνιο Κόστα ενημέρωσε τους ηγέτες ότι σχεδιάζει να περικόψει την αρχική πρόταση της Επιτροπής κατά επιπλέον 220 έως 230 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που δεν απέχει πολύ από τις απαιτήσεις των λεγόμενων «φειδωλών» χωρών, ανέφερε ο διπλωμάτης.

Επισήμανε ότι οι μειώσεις θα επηρεάσουν κυρίως την ανταγωνιστικότητα και την εξωτερική βοήθεια και όχι τόσο τις περιφερειακές δαπάνες και τη γεωργία.

«Δεν απέχουμε πάρα πολύ μεταξύ μας, αλλά αυτές οι λύσεις της τελευταίας στιγμής θα έχουν μεγάλη σημασία», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας, Πέτερι Όρπο, η χώρα του οποίου ανήκει στο στρατόπεδο των υποστηρικτών ενός μικρότερου προϋπολογισμού. Ο ίδιος είχε προτείνει περικοπές ύψους 250 δισεκατομμυρίων ευρώ από το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο Πέτερι Όρπο AP Photo/Marius Burgelman

«Πραγματικά εξοργισμένος»

Οι τακτικές του Κόστα στη σύνοδο κορυφής φαίνεται ότι απογοήτευσαν και τις δύο πλευρές.

Η στρατηγική του να συγκεντρώνει μικρές ομάδες ηγετών «δεν ήταν η καλύτερη ιδέα», καθώς οι κυβερνήσεις εμφανίζονταν απρόθυμες να αποκαλύψουν τις αδιαπραγμάτευτες θέσεις τους μπροστά στις αντίπαλες χώρες, δήλωσε διπλωμάτης μίας χώρας που υποστηρίζει έναν μεγαλύτερο προϋπολογισμό.

Η απόφαση για το μποϊκοτάζ των μεταγενέστερων συναντήσεων ελήφθη αφού ο Φινλανδός πρωθυπουργός Όρπο εμφανίστηκε «εξοργισμένος» από τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε τη διαδικασία ο Κόστα, κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης, σύμφωνα με Ευρωπαίο διπλωμάτη.

«Τα μέλη της ομάδας των «Επτά Συνετών» κυβερνήσεων που επιθυμούν μικρότερο προϋπολογισμόσυμμετείχαν σε δύο συναντήσεις εργασίας σε μικρότερες ομάδες, μετά τις οποίες καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι περαιτέρω συναντήσεις δεν θα μας έφερναν πιο κοντά σε μια λύση», ανέφερε η Αυστρία σε ανακοίνωσή της.

Μετά τη σύνοδο, ο Κόστα υποβάθμισε τη σημασία του φαινομενικού φιάσκου και δήλωσε ότι η δεκάωρη συζήτηση με τους ηγέτες «ήταν πολύ χρήσιμη, προκειμένου να προσδιοριστούν οι παράμετροι μιας πιθανής συμφωνίας τον Δεκέμβριο».

Όταν ο Κόστα επιβεβαίωσε στους δημοσιογράφους, τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, ότι οι ηγέτες «δεν κατέληξαν σε συμφωνία», οι περισσότεροι είχαν ήδη αποχωρήσει για τη νύχτα.

«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε», δήλωσε.

ΠΗΓΗ: CNN.gr