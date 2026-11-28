Το ζήτημα της διαχείρισης των αποβλήτων παραμένει μία από τις σημαντικές περιβαλλοντικές προκλήσεις για την Κύπρο, καθώς τα επίσημα στοιχεία καταγράφουν αύξηση στην ποσότητα των σκουπιδιών που παράγονται, αλλά και μεγάλη απόσταση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε ό,τι αφορά την παραγωγή αποβλήτων ανά κάτοικο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου για το 2024, η συνολική παραγωγή αστικών στερεών αποβλήτων εκτιμάται στους 669,06 χιλιάδες τόνους, σε σύγκριση με 633,29 χιλιάδες τόνους το 2023. Πρόκειται για αύξηση της τάξης του 5,6% μέσα σε έναν χρόνο.

Παράλληλα, τα στοιχεία της Eurostat κατατάσσουν την Κύπρο στην τέταρτη θέση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ ως προς την παραγωγή αστικών αποβλήτων ανά κάτοικο, με 687 κιλά, έναντι 517 κιλών που είναι ο μέσος όρος της Ένωσης.

Πόσα σκουπίδια παράγουμε κάθε χρόνο

Η παραγωγή αστικών αποβλήτων στην Κύπρο παρουσιάζει αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια. Από τους 557,73 χιλιάδες τόνους που καταγράφηκαν το 2020, η ποσότητα έφτασε τους 669,06 χιλιάδες τόνους το 2024.

Η αύξηση δεν περιορίζεται μόνο στη συνολική ποσότητα. Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, η κατά κεφαλή παραγωγή αποβλήτων στην Κύπρο έφτασε τα 664 κιλά το 2024, από 661 κιλά το 2023.

Η σύγκριση δείχνει ότι, μετά τη μείωση που καταγράφηκε στην παραγωγή αποβλήτων ανά κάτοικο μέχρι το 2020, ακολούθησε εκ νέου αύξηση. Το 2024 η συνολική ποσότητα αποβλήτων έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο της συγκεκριμένης σειράς στοιχείων που παρουσιάζεται στον πίνακα.

Σε ποια θέση βρίσκεται η Κύπρος στην Ευρώπη

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρουσα όταν η Κύπρος συγκριθεί με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με την έκδοση Key Figures on Europe 2026 της Eurostat, η παραγωγή αστικών αποβλήτων στην Κύπρο ανήλθε στα 687 κιλά ανά κάτοικο το 2024, την ώρα που ο μέσος όρος της ΕΕ ήταν 517 κιλά. Με βάση τη συγκεκριμένη κατάταξη, η Κύπρος βρίσκεται στην τέταρτη θέση.

Πιο ψηλά βρίσκονται η Αυστρία, με 782 κιλά ανά κάτοικο, η Δανία με 755 κιλά και το Βέλγιο με 700 κιλά. Ακολουθούν η Κύπρος με 687 κιλά, το Λουξεμβούργο με 680 κιλά, η Γερμανία με 626 κιλά και η Μάλτα με 620 κιλά.

Με άλλα λόγια, η επίδοση της Κύπρου είναι περίπου 33% υψηλότερη από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Κύπρος βρίσκεται στην τέταρτη θέση στην ΕΕ ως προς την παραγωγή αστικών αποβλήτων ανά κάτοικο (Πηγή: Eurostat)

Σημειώνεται ότι για την Αυστρία η Eurostat χρησιμοποιεί στοιχεία του 2023, όπως διευκρινίζεται στην έκδοσή της.

Μια σημαντική διευκρίνιση για τα στοιχεία: Στην ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου για το 2024 η κατά κεφαλή παραγωγή αποβλήτων παρουσιάζεται στα 664 κιλά, ενώ στην έκδοση Key Figures on Europe 2026 της Eurostat η αντίστοιχη τιμή για την Κύπρο εμφανίζεται στα 687 κιλά. Πρόκειται για διαφορετικές καταγραφές στις δύο επίσημες δημοσιεύσεις. Για την ευρωπαϊκή κατάταξη που παρουσιάζεται πιο πάνω χρησιμοποιούνται τα στοιχεία της Eurostat.

Πού καταλήγουν τα σκουπίδια που παράγουμε

Εξίσου σημαντική με την ποσότητα των αποβλήτων είναι και η διαχείρισή τους. Από τους 566,07 χιλιάδες τόνους αστικών αποβλήτων που έτυχαν τελικής διαχείρισης στην Κύπρο το 2024, το μεγαλύτερο ποσοστό οδηγήθηκε σε χώρους απόρριψης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, το 78,5% των αποβλήτων διατέθηκε σε χώρους απόρριψης, όπως ΟΕΔΑ και ΧΥΤΑ. Το 14,2% οδηγήθηκε για ανακύκλωση, το 4,4% για κομποστοποίηση και το 2,9% χρησιμοποιήθηκε για ανάκτηση ενέργειας.

Το 78,5% των αποβλήτων που έτυχαν διαχείρισης οδηγήθηκε σε χώρους απόρριψης, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η ανακύκλωση αντιστοιχεί σε μικρότερο ποσοστό σε σχέση με τη διάθεση σε χώρους απόρριψης. Παράλληλα, η ποσότητα που οδηγήθηκε για κομποστοποίηση το 2024 ανήλθε στους 25,38 χιλιάδες τόνους, ενώ η ανάκτηση ενέργειας αντιστοιχούσε σε 16,16 χιλιάδες τόνους.

Διευκρίνιση: Τα πιο πάνω ποσοστά αφορούν τους 566,07 χιλιάδες τόνους αποβλήτων που έτυχαν τελικής διαχείρισης και όχι το σύνολο των 669,06 χιλιάδων τόνων που εκτιμάται ότι παράχθηκαν μέσα στο 2024.

Τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη με την ανακύκλωση

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Eurostat καταγράφει ότι το 2024 ανακυκλώθηκε το 48,1% των αστικών αποβλήτων που παράχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε απόλυτους αριθμούς, αυτό αντιστοιχεί σε 248 κιλά ανακυκλωμένων αποβλήτων ανά κάτοικο.

Το ποσοστό αυτό ήταν ελαφρώς υψηλότερο από το 48% που καταγράφηκε το 2023, ενώ το 2014 βρισκόταν στο 43%.

Τα στοιχεία αυτά αφορούν το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρέπει να συγκρίνονται απευθείας με το 14,2% που καταγράφει η Στατιστική Υπηρεσία για την ανακύκλωση στην Κύπρο, καθώς οι δύο δημοσιεύσεις παρουσιάζουν διαφορετικούς δείκτες και βάσεις υπολογισμού.

Ο ευρωπαϊκός στόχος για τα απόβλητα

Η διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί βασικό μέρος της ευρωπαϊκής πολιτικής για την κυκλική οικονομία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει συγκεκριμένους στόχους για τον περιορισμό της ταφής των αστικών αποβλήτων.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η σχετική οδηγία προβλέπει ότι μέχρι το 2035 το ποσοστό των αστικών αποβλήτων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής θα πρέπει να περιοριστεί στο 10%. Παράλληλα, από το 2030 προβλέπονται περιορισμοί στην ταφή αποβλήτων που είναι κατάλληλα για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ο στόχος αυτός αναδεικνύει τη σημασία της ενίσχυσης της ανακύκλωσης και της καλύτερης διαχείρισης των αποβλήτων. Ωστόσο, χρειάζεται προσοχή στη σύγκριση των ποσοστών: το 78,5% που καταγράφει η Στατιστική Υπηρεσία για την Κύπρο αφορά τη διάθεση σε χώρους απόρριψης, με αναφορά σε ΟΕΔΑ και ΧΥΤΑ, και δεν αποτελεί από μόνο του άμεσα συγκρίσιμο δείκτη με τον ευρωπαϊκό στόχο του 10% για την υγειονομική ταφή.

Τα στοιχεία του 2024 καταγράφουν, λοιπόν, μια διπλή πρόκληση για την Κύπρο: από τη μία, την αυξημένη παραγωγή αστικών αποβλήτων και, από την άλλη, το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των αποβλήτων που έτυχαν διαχείρισης εξακολουθεί να οδηγείται σε χώρους απόρριψης.

Πηγές:

- Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου: Επίσημη ανακοίνωση στο gov.cy

- Eurostat – Key Figures on Europe 2026: Επίσημη έκδοση της Eurostat (PDF)

- Eurostat – 517 kg municipal waste per capita in 2024: Επίσημη ανακοίνωση, 30 Μαρτίου 2026

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Landfill waste: Επίσημη ενημέρωση για την οδηγία περί υγειονομικής ταφής