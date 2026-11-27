Το βίντεο, που έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτυπώνει ένα φαινόμενο γνωστό ως «ανώτερος αντικατοπτρισμός» (superior mirage), μια οπτική ψευδαίσθηση που δημιουργείται υπό συγκεκριμένες ατμοσφαιρικές συνθήκες.

Ο ανώτερος αντικατοπτρισμός παρατηρείται όταν ένα στρώμα θερμού αέρα βρίσκεται πάνω από ένα στρώμα ψυχρότερου αέρα, δημιουργώντας συνθήκες θερμοκρασιακής αναστροφής.



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Η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των δύο στρωμάτων προκαλεί τη διάθλαση των ακτίνων του φωτός, με αποτέλεσμα ένα αντικείμενο που βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση να εμφανίζεται ψηλότερα από την πραγματική του θέση.



Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η διάθλαση του φωτός δημιουργεί την εντύπωση ότι το φορτηγό πλοίο έχει αποκολληθεί από την επιφάνεια του νερού και αιωρείται στον αέρα.



Αντίστοιχα φαινόμενα μπορούν να παρατηρηθούν σε παράκτιες περιοχές, όταν οι θερμοκρασιακές διαφορές μεταξύ της επιφάνειας της θάλασσας και των υπερκείμενων στρωμάτων του αέρα ευνοούν τη δημιουργία αντικατοπτρισμών.

Παρότι οι εικόνες θυμίζουν σκηνή από ταινία επιστημονικής φαντασίας, πρόκειται για ένα φυσικό ατμοσφαιρικό φαινόμενο, το οποίο αναδεικνύει τον εντυπωσιακό τρόπο με τον οποίο η διάθλαση του φωτός μπορεί να αλλοιώσει την αντίληψή μας για την πραγματικότητα.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα