Αντιμέτωποι με ένα απρόσμενο... επισκέπτη βρέθηκαν υπάλληλοι σε ένα βενζινάδικο στην κομητεία Ντέβον της Αγγλίας, καθώς αντίκρισαν ένα φλαμίνγκο, το οποίο το είχε σκάσει από έναν κοντινό ζωολογικό κήπο.

Το άγριο πτηνό δραπέτευσε από τον ζωολογικό κήπο του Paignton το βράδυ της Τρίτης, και περιπλανήθηκε στην γύρω περιοχή για περίπου 40 λεπτά.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, υπάλληλοι ενός πρατήριου καυσίμων εντόπισαν το φλαμίνγκο στις 20:20 (τοπική ώρα), και κάλεσαν τις τοπικές αρχές, αφού ανησύχησαν για την ευημερία του ζώου. Τελικά, το ζώο αιχμαλωτίστηκε στις 21:00 (τοπική ώρα).

Σε ανακοίνωσή του, ο ζωολογικός κήπος του Paignton αστειεύτηκε λέγοντας ότι το πτηνό, το οποίο έχει πλέον επιστρέψει στο περίφραγμά του και είναι καλά στην υγεία του, «ήθελε να δει με τα μάτια του τις τιμές των καυσίμων».

«Ίσως είδατε ότι χθες το βράδυ είχαμε μια απρόσμενη... απόδραση: Ένα από τα φλαμίνγκο μας αποφάσισε ότι ήθελε να δει με τα μάτια του τις τιμές των καυσίμων και επισκέφτηκε ένα βενζινάδικο», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους επικοινώνησαν με την αστυνομία και τον ζωολογικό κήπο, καθώς αυτό επέτρεψε στην ομάδα μας να ανταποκριθεί γρήγορα. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι το φλαμίνγκο είναι σώο και αβλαβές και βρίσκεται πάλι στον περίβολό του μαζί με τους φίλους του, όπου θα έχει να τους διηγηθεί μια εντυπωσιακή ιστορία το πρωί».

Ο ζωολογικός κήπος του Paignton, το οποίο εκτείνεται σε έκταση 80 στρεμμάτων, φιλοξενεί ένα κοπάδι 61 χιλιανών φλαμίνγκο.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr