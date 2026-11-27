Η λεοπάρδαλη, η οποία είναι 19 ετών και ονομάζεται Παν Μπαομπάο, είναι η πιο διάσημη «κάτοικος» του ζωολογικού κήπου Panzhihua στην επαρχία Σιτσουάν της Κίνας.

Κέρδισε τις καρδιές του κόσμου το 2024, όταν επισκέπτες του ζωολογικού κήπου μοιράστηκαν στο διαδίκτυο βίντεο με το τεμπέλικο αιλουροειδές και την κοιλιά του, η οποία ήταν τόσο μεγάλη, που είχε παραμορφώσει ακόμη και τις κηλίδες του.

Ενώ οι περισσότεροι βρήκαν την λεοπάρδαλη αξιαγάπητη, ορισμένοι άλλοι εξέφρασαν ανησυχίες για την ευημερία του ζώου στον ζωολογικό κήπο.

Έτσι, για να καθησυχάσουν το κοινό, οι φροντιστές του Παν Μπαομπάο, του επέβαλαν μια αυστηρή δίαιτα και έβαλαν μια μπάλα στο περίφραγμά του, ελπίζοντας να χάσει λίγο από το βάρος του.

Αρχικά, ο Μπαομπάο αδυνάτισε απότομα, αλλά καθώς πλέον έχει φτάσει στην ηλικία των 19 ετών, οι φροντιστές του αποφάσισαν να τον αφήσουν να απολαύσει τα γεράματά του με ηρεμία — και χωρίς περιορισμούς. Να σημειωθεί ότι οι λεοπαρδάλεις ζουν συνήθως 10 έως 17 χρόνια στην άγρια φύση και έως και 23 χρόνια σε αιχμαλωσία.

Ο Παν Μπαομπάο όταν είχε χάσει κιλά

«Δεν είναι ότι δεν ελέγχουμε τι τρώει, απλά γερνάει και δεν πρέπει να χάνει βάρος. Τα ζώα είναι στην πραγματικότητα σαν τους ανθρώπους. Καθώς γερνούν, το δέρμα τους χαλαρώνει. Σε αυτό το στάδιο, το πιο σημαντικό είναι να διατηρήσουμε τη φυσική τους κατάσταση και να διασφαλίσουμε την υγεία τους. Όχι μόνο πρέπει να τρώνε αρκετά, αλλά πρέπει επίσης να λαμβάνουν τη σωστή διατροφή», εξήγησε στην Daily Mail, ο Ζανγκ Σονγκγουέν, φροντιστής ζώων στον ζωολογικό κήπο Panzhihua.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το αιλουροειδές καταναλώνει περισσότερα από 500 γραμμάρια βοείου κρέατος την ημέρα, με μια μερίδα κοτόπουλου ως συνοδευτικό.

«Εφ’ όσον το βάρος του παραμένει σταθερό και έχει καλή διάθεση, αυτή είναι η καλύτερη κατάσταση για αυτόν», είπε ο Ζανγκ Σονγκγουέν, τονίζοντας ότι ο Παν Μπαομπάο είναι καλά στην υγεία του.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr