Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Λεμεσού, τα προσωρινά ρυθμιστικά μέτρα θα εφαρμοστούν από τις 14:00 μέχρι τις 20:00, με συγκεκριμένα τμήματα της οδού Ανεξαρτησίας να μονοδρομούνται ή να πεζοδρομούνται.
Πώς θα διαμορφωθεί η κυκλοφορία
Συγκεκριμένα, οι ρυθμίσεις που θα ισχύσουν είναι οι ακόλουθες:
- Μονοδρόμηση της οδού Ανεξαρτησίας από τη συμβολή της με τα φώτα τροχαίας «Πενταδρόμου» μέχρι τη συμβολή της με την οδό Βραγαδίνου, με επιτρεπόμενη κατεύθυνση προς βορρά.
- Πεζοδρόμηση της οδού Ανεξαρτησίας από τη συμβολή της με την οδό Βραγαδίνου μέχρι τη συμβολή της με την οδό Ανδρέα Θεμιστοκλέους.
- Μονοδρόμηση της οδού Ανεξαρτησίας από τη συμβολή της με την οδό Ανδρέα Θεμιστοκλέους μέχρι τη συμβολή της με την οδό Αθηνών, με επιτρεπόμενη κατεύθυνση προς νότο.
Ο Δήμος διευκρινίζει ότι θα λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση των αρμόδιων υπηρεσιών, όπως η Αστυνομία, η Πυροσβεστική και τα ασθενοφόρα, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Παράλληλα, καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ακολουθούν την οδική σήμανση και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις. Ο Δήμος Λεμεσού ζητά την κατανόηση του κοινού και απολογείται για την ενδεχόμενη ταλαιπωρία.