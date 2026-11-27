Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Λεμεσού, τα προσωρινά ρυθμιστικά μέτρα θα εφαρμοστούν από τις 14:00 μέχρι τις 20:00, με συγκεκριμένα τμήματα της οδού Ανεξαρτησίας να μονοδρομούνται ή να πεζοδρομούνται.

Πώς θα διαμορφωθεί η κυκλοφορία

Συγκεκριμένα, οι ρυθμίσεις που θα ισχύσουν είναι οι ακόλουθες:

Μονοδρόμηση της οδού Ανεξαρτησίας από τη συμβολή της με τα φώτα τροχαίας «Πενταδρόμου» μέχρι τη συμβολή της με την οδό Βραγαδίνου, με επιτρεπόμενη κατεύθυνση προς βορρά.

της οδού Ανεξαρτησίας από τη συμβολή της με τα φώτα τροχαίας «Πενταδρόμου» μέχρι τη συμβολή της με την οδό Βραγαδίνου, με επιτρεπόμενη κατεύθυνση προς βορρά. Πεζοδρόμηση της οδού Ανεξαρτησίας από τη συμβολή της με την οδό Βραγαδίνου μέχρι τη συμβολή της με την οδό Ανδρέα Θεμιστοκλέους.

της οδού Ανεξαρτησίας από τη συμβολή της με την οδό Βραγαδίνου μέχρι τη συμβολή της με την οδό Ανδρέα Θεμιστοκλέους. Μονοδρόμηση της οδού Ανεξαρτησίας από τη συμβολή της με την οδό Ανδρέα Θεμιστοκλέους μέχρι τη συμβολή της με την οδό Αθηνών, με επιτρεπόμενη κατεύθυνση προς νότο.

Ο Δήμος διευκρινίζει ότι θα λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση των αρμόδιων υπηρεσιών, όπως η Αστυνομία, η Πυροσβεστική και τα ασθενοφόρα, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Παράλληλα, καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ακολουθούν την οδική σήμανση και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις. Ο Δήμος Λεμεσού ζητά την κατανόηση του κοινού και απολογείται για την ενδεχόμενη ταλαιπωρία.