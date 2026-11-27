Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον Υπουργό Υγείας, Νεόφυτο Χαραλαμπίδη, στον οποίο κατέθεσε και δια ζώσης την πρότασή του για τροποποιήσεις στο σχέδιο κάλυψης των μη ιατρικών εξόδων.

Βασικός στόχος της πρότασης είναι η καταβολή μέρους της οικονομικής βοήθειας υπό μορφή προκαταβολής, πριν από την αναχώρηση των οικογενειών για το εξωτερικό, ώστε να διευκολύνεται η αντιμετώπιση των οικονομικών υποχρεώσεων που προκύπτουν.

Ο κ. Αποστόλου υπενθυμίζει ότι η εφαρμογή του σχεδίου ανακοινώθηκε για πρώτη φορά το 2024 από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο πλαίσιο εκδήλωσης του Ιδρύματος Χριστίνα Α. Αποστόλου. Έκτοτε, εκατοντάδες οικογένειες έχουν επωφεληθεί από την εφαρμογή του.

Παράλληλα, εκφράζει την αισιοδοξία του για την επίτευξη περαιτέρω βελτιώσεων, υπογραμμίζοντας ότι η στήριξη των οικογενειών που μεταβαίνουν στο εξωτερικό για ιατρικούς λόγους αποτελεί προσωπική του προτεραιότητα.

Τέλος, σημειώνει ότι το Ίδρυμα Χριστίνα Α. Αποστόλου έχει στηρίξει μέχρι σήμερα περισσότερες από 600 οικογένειες και θα συνεχίσει να βρίσκεται έμπρακτα στο πλευρό των ασθενών και των οικείων τους.