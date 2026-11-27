Το βίντεο, που αναρτήθηκε την Πέμπτη στο Telegram από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr, παρουσιάζει υποθετικές επιθέσεις εναντίον των εγκαταστάσεων των τεχνολογικών κολοσσών, με εκρήξεις και φλόγες να τυλίγουν τα κτίριά τους.



Ο αγγλόφωνος αφηγητής του βίντεο απευθύνει προειδοποίηση προς τις αμερικανικές εταιρείες και τις κατηγορεί για συμμετοχή στον πόλεμο εναντίον του Ιράν, ο οποίος ξεκίνησε τον Φεβρουάριο. Επισημαίνει, παράλληλα, ότι στόχος δεν είναι ο αμερικανικός λαός.





Στο βίντεο διατυπώνεται η απειλή ότι οι εταιρείες που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση κατά του Ιράν θα πρέπει είτε να καταβάλουν αποζημιώσεις είτε να αντιμετωπίσουν αντίποινα.

Η αναφορά στον βομβαρδισμό του σχολείου στη Μινάμπ

Στην ανάρτηση που συνοδεύει το βίντεο γίνεται επίσης αναφορά στον βομβαρδισμό δημοτικού σχολείου στην πόλη Μινάμπ, τις πρώτες ώρες του πολέμου.



Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα στρατιωτικής έρευνας, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν υπεύθυνες για το πλήγμα που στοίχισε τη ζωή σε 175 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους παιδιά.



Το ιρανικό πρακτορείο κατηγορεί τις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας για μυστική συνεργασία με στρατιωτικές μονάδες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να λογοδοτήσουν για τη φερόμενη εμπλοκή τους στον πόλεμο.

Ο Τραμπ ανησυχεί για τη χρηματοδότηση του πολέμου

Οι ιρανικές απειλές διατυπώνονται σε μια περίοδο αβεβαιότητας για τη συνέχιση της αμερικανικής στρατιωτικής εκστρατείας στη Μέση Ανατολή.



Σε συνέντευξη που παραχώρησε στη New York Post από το Οβάλ Γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι η στρατιωτική επιχείρηση έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση μέχρι τον Ιανουάριο, προειδοποιώντας ότι οι Δημοκρατικοί θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την αμερικανική προσπάθεια εάν αποκτήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.



«Θα πάρουν μια ολοκληρωτική νίκη και θα τη μετατρέψουν σε ήττα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, τονίζοντας για άλλη μια φορά ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν εξουδετερώσει το ναυτικό, την πολεμική αεροπορία και την αντιαεροπορική άμυνα του Ιράν, καθώς και την ηγεσία του.



«Εάν το κάνουν αυτό, απλώς θα μετατρέψουν μια νίκη σε ήττα», ανέφερε, αναφερόμενος στους Δημοκρατικούς και πρόσθεσε: «Δεν ξέρω πώς θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό πολιτικά, επειδή έχουμε νικήσει. Μπορούμε να βάλουμε τέλος σε αυτόν τον πόλεμο όποτε θέλουμε».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα