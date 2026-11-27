Σε δηλώσεις τους στο ΚΥΠΕ, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ, Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης, και ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ, Μιχάλης Αντωνίου, ανέφεραν ότι αναμένουν να ξεκαθαρίσει το νομικό πλαίσιο, ώστε να διαμορφωθεί λύση που να συνάδει με το ευρωπαϊκό δίκαιο, αλλά και να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα της μεταρρύθμισης και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Ο κ. Ρουσουνίδης ανέφερε ότι μια τέτοια εξέλιξη «δεν θα είναι θετική», καθώς θα εκτινάξει το κόστος αρκετά ψηλότερα από το υφιστάμενο και ενδεχομένως θα δημιουργήσει προκλήσεις για την υλοποίηση της μεταρρύθμισης.

Όπως σημείωσε, η επιβάρυνση αυτή ενδέχεται να μην επιτρέψει την αύξηση των συντάξεων στον βαθμό που εισηγείται σήμερα η εργοδοτική πλευρά.

Αναφερόμενος στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ απέφυγε να σχολιάσει κατά πόσο θεωρεί δίκαιη την καταβολή των συγκεκριμένων αυξήσεων, σημειώνοντας ότι αναμένει να ξεκαθαρίσει ο νομοτεχνικός έλεγχος.

«Θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι υποχρεώσεις μας ως Κυπριακή Δημοκρατία και να διασφαλίσουμε ότι ενεργούμε σύμφωνα με τον νόμο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι, εάν επιβεβαιωθεί η υποχρέωση καταβολής των συγκεκριμένων ποσών, θα δυσκολέψει σημαντικά το έργο της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης.

Ερωτηθείς κατά πόσο υπάρχει εναλλακτικός τρόπος κάλυψης του πρόσθετου κόστους χωρίς αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών ή περιορισμό των συντάξεων, ο κ. Ρουσουνίδης είπε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση. Πρόσθεσε ότι το ΚΕΒΕ θα αξιολογήσει τα δεδομένα και θα καταθέσει τις δικές του εισηγήσεις όταν ξεκαθαρίσει το αποτέλεσμα του νομοτεχνικού ελέγχου.

Παράλληλα, συμφώνησε ότι το ζήτημα είναι αρκετά σημαντικό ώστε να δικαιολογεί την καθυστέρηση της μεταρρύθμισης, απαντώντας καταφατικά σε σχετική ερώτηση.

Σε σχέση με το πότε αναμένεται να υπάρξει σαφέστερη εικόνα, εκτίμησε ότι ο νομοτεχνικός έλεγχος δεν θα καθυστερήσει πολύ και ότι μέσα στις επόμενες λίγες εβδομάδες αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο.

Καταλήγοντας, διαβεβαίωσε ότι το ΚΕΒΕ παραμένει θετικό ως προς την προώθηση της μεταρρύθμισης, ώστε οι συνταξιούχοι να λάβουν αυξημένες συντάξεις το συντομότερο δυνατόν, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι θα πρέπει να προστατευθούν τόσο τα δημόσια οικονομικά όσο και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, χωρίς την επιβολή πρόσθετων βαρών.

Από την πλευρά του, ο κ. Αντωνίου ανέφερε ότι η ΟΕΒ αναμένει την καθοδήγηση της Νομικής Υπηρεσίας, ώστε να διαμορφωθεί ένα πρωτόκολλο «που είναι και νομικά ορθό και με το κοινοτικό δίκαιο αποδεκτό», αλλά και να βρίσκεται εντός του πλαισίου όσων έχουν συμφωνηθεί.

Όπως είπε, στόχος θα πρέπει να είναι η βελτίωση των συντάξεων των σημερινών και αυριανών συνταξιούχων στον μέγιστο δυνατό βαθμό, χωρίς να απαιτηθεί αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών ή της ηλικίας συνταξιοδότησης.

Αναφερόμενος ειδικότερα στην ηλικία συνταξιοδότησης, ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ σημείωσε ότι η θέση της οργάνωσης είναι να αρχίσει η σταδιακή και ανώδυνη αύξησή της, με μικρές προσαρμογές κάθε λίγα χρόνια.