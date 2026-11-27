Προβλήματα στις κτιριακές εγκαταστάσεις σχολικών μονάδων της επαρχίας Λάρνακας διαπιστώνει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, στο πλαίσιο επισκέψεων που πραγματοποιεί σήμερα σε σχολεία της επαρχίας.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας, Χρύσανθος Σαββίδης, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής έχουν επισκεφθεί το Δημοτικό Σχολείο Αθηένου ΚΑ', ΚΒ' και το Νηπιαγωγείο Αθηένου, καθώς και το Γυμνάσιο Πετράκη Κυπριανού.

Όπως είπε, με λύπη διαπιστώνει ότι, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για καινούργια κτίρια, ηλικίας το πολύ δέκα ετών, παρουσιάζουν αρκετές κακοτεχνίες.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι δεν έχουν γίνει σωστά οι εργασίες που αφορούν τα αντιπλημμυρικά έργα, με αποτέλεσμα να πλημμυρίζουν οι αυλές των σχολείων.

Αναφερόμενος στο Γυμνάσιο Πετράκη Κυπριανού, σημείωσε ότι το σχολείο χτίστηκε πριν από περίπου δώδεκα με δεκατρία χρόνια, ωστόσο, από την πρώτη ημέρα, η κλειστή αίθουσα μπάζει νερά.

Πρόσθεσε ότι εδώ και 13 χρόνια δεν έχουν καταφέρει να διορθώσουν την αίθουσα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα κατά τη διάρκεια του μαθήματος της φυσικής αγωγής.

Ο κ. Σαββίδης ανέφερε επίσης ότι στα σχολεία που έχουν επισκεφθεί μέχρι στιγμής δεν αντιμετωπίζονται προβλήματα υπερπληθυσμού, κάτι που, όπως είπε, τους χαροποιεί, ενώ δεν έχουν εντοπιστεί προβλήματα παιδαγωγικής υφής.

«Θα έλεγα ότι τα περισσότερα προβλήματα είναι σε κτιριακές εγκαταστάσεις αν και είναι νέα κτίρια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο των επισκέψεών τους, τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας επισκέφθηκαν το Δημοτικό Σχολείο Αθηένου ΚΑ', ΚΒ' και το Νηπιαγωγείο Αθηένου, το Γυμνάσιο Πετράκη Κυπριανού, καθώς και το Λύκειο Αγίου Γεωργίου στη Λάρνακα.