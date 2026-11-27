Ο άνδρας, ο οποίος κάλυπτε τα γεννητικά του όργανα διαθέτοντας μόνο μια σακούλα αγορών, εξήγησε στους αστυνομικούς ότι βγήκε για λίγο από το δωμάτιό του χωρίς ρούχα, για να ελέγξει το αυτοκίνητό του που ήταν σταθμευμένο έξω από το ξενοδοχείο, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Συνειδητοποιώντας ότι είχε ξεχάσει την κάρτα-κλειδί του δωματίου του και ότι δεν υπήρχαν μέλη του προσωπικού του ξενοδοχείου στη ρεσεψιόν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ξεκίνησε να αναζητά βοήθεια, παίρνοντας μαζί του τη σακούλα αγορών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας ρώτησε ευγενικά αν μπορούσε να μείνει στο αστυνομικό τμήμα. Οι αστυνομικοί έσπευσαν να τον βοηθήσουν, δίνοντάς του μια ολόσωμη στολή εγκληματολογικών ερευνών και του προσέφεραν τσάι.



Επίσης, του επέτρεψαν να περιμένει στον χώρο υποδοχής του αστυνομικού τμήματος μέχρι να ανοίξει η ρεσεψιόν του ξενοδοχείου.



Ο τουρίστας επέστρεψε στο ξενοδοχείο του νωρίς το πρωί.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα