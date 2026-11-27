Ο Ευθύμιος Δίπλαρος έδωσε το παρών του στην τελετή απονομής του πράσινου μπερέ στους νέους Καταδρομείς της Εθνικής Φρουράς, βιώνοντας μια ξεχωριστή στιγμή συγκίνησης και υπερηφάνειας.

Δύο χρόνια μετά την απονομή του πράσινου μπερέ στον μεγαλύτερο γιο του, ο ίδιος είχε την ευκαιρία να ζήσει ξανά ανάλογα συναισθήματα, απονέμοντας το εμβληματικό σύμβολο των Καταδρομέων σε έναν ακόμη δικό του άνθρωπο. Μέσα από την ανάρτησή του, ο Ευθύμιος Δίπλαρος αναδεικνύει την αξία της προσπάθειας, της αφοσίωσης και της πειθαρχίας, στέλνοντας ένα μήνυμα αναγνώρισης προς τους νέους Καταδρομείς.

«Ο πράσινος μπερές δεν χαρίζεται. Κερδίζεται με ιδρώτα, πόνο, αυταπάρνηση, πειθαρχία και αμέτρητες δοκιμασίες», αναφέρει χαρακτηριστικά. Μια πρώτη παρουσία στο TikTok με ανθρώπινο χαρακτήρα, μακριά από την πολιτική καθημερινότητα, με επίκεντρο τις αξίες και τα ιδανικά που συμβολίζει ο πράσινος μπερές.

Δείτε βίντεο: