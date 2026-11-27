Στον τομέα των κατασκευών το επιχειρηματικό κλίμα ενισχύθηκε, κυρίως λόγω περαιτέρω βελτίωσης των αξιολογήσεων για τα υπό εξέλιξη έργα των επιχειρήσεων. Η καταναλωτική εμπιστοσύνη αποδυναμώθηκε για τρίτο συνεχόμενο μήνα τον Νοέμβριο, ενώ οι εκτιμήσεις των καταναλωτών για τη μελλοντική οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών τους μειώθηκαν περαιτέρω. Παράλληλα, οι προθέσεις για πραγματοποίηση μεγάλων αγορών τους επόμενους μήνες εξασθένισαν συγκριτικά με τον Οκτώβριο. Ο Δείκτης Οικονομικής Αβεβαιότητας παρέμεινε σχετικά αυξημένος τον Νοέμβριο, κοντά στο επίπεδο στο οποίο είχε ανέλθει τον Οκτώβριο. Αν και η επιχειρηματική αβεβαιότητα μειώθηκε ελαφρώς, η καταναλωτική αβεβαιότητα αυξήθηκε σε όλες τις εισοδηματικές κατηγορίες νοικοκυριών για δεύτερο συνεχόμενο μήνα.

Το ΚΟΕ αναφέρει ότι η επιδείνωση του επιχειρηματικού κλίματος στις υπηρεσίες ήταν αποτέλεσμα χαμηλότερων αξιολογήσεων της τρέχουσας κατάστασης των επιχειρήσεων συγκριτικά με τους προηγούμενους τρεις μήνες, παρά την ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεων για τον κύκλο εργασιών. Το κλίμα στο λιανικό εμπόριο σημείωσε μικρή πτώση λόγω δυσμενέστερων αξιολογήσεων για τα τρέχοντα επίπεδα των αποθεμάτων των επιχειρήσεων. Το κλίμα στη μεταποίηση παρέμεινε αμετάβλητο στα αρνητικά επίπεδα του Οκτωβρίου. Αντίθετα, το κλίμα στον τομέα των κατασκευών ενισχύθηκε,

Παρά τη νέα υποχώρηση του ΔΟΣ, ο δείκτης συνεχίζει να διαμορφώνεται ελαφρώς πάνω από τον μακροχρόνιο μέσο όρο του (100 μονάδες), φανερώνοντας την ανθεκτικότητα της οικονομικής δραστηριότητας βραχυπρόθεσμα. Ωστόσο, η επιδεινούμενη καταναλωτική εμπιστοσύνη και η αυξημένη αβεβαιότητα σε συνδυασμό με τις εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για αυξήσεις στις τιμές πώλησης, αντανακλούν συνεχιζόμενες πιέσεις στα πραγματικά εισοδήματα με ενδεχόμενες επιπτώσεις στη δυναμική της οικονομικής μεγέθυνσης.

Λόγω χειροτέρευσης της τρέχουσας κατάστασης στις υπηρεσίες, το επιχειρηματικό κλίμα σημείωσε κάμψη, ενώ οι αξιολογήσεις των επιχειρήσεων τόσο για την τρέχουσα οικονομική τους κατάσταση όσο και για τον κύκλο εργασιών του τελευταίου τριμήνου ήταν δυσμενέστερες συγκριτικά με τον Οκτώβριο. Αντίθετα, οι προσδοκίες για τον κύκλο εργασιών του επόμενου τριμήνου βελτιώθηκαν. Οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για τον αριθμό των εργαζομένων τους αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω, έπειτα από τέσσερις μήνες ανοδικής πορείας. Παράλληλα, οι προσδοκίες για τις τιμές πώλησης αυξήθηκαν περαιτέρω τον Νοέμβριο, καταγράφοντας την υψηλότερη τιμή των τελευταίων δύο περίπου ετών.

Στο λιανικό εμπόριο, το επιχειρηματικό κλίμα υποχώρησε οριακά λόγω επιδείνωσης της τρέχουσας κατάστασης με τις απαντήσεις των επιχειρήσεων για τις πωλήσεις του τελευταίου τριμήνου ήταν λιγότερο αρνητικές συγκριτικά με αυτές του προηγούμενου μήνα. Ωστόσο, σε σχέση με τον Οκτώβριο, οι αξιολογήσεις για τα τρέχοντα επίπεδα των αποθεμάτων αποτύπωσαν ανοδικές τάσεις στο στοκ, επιβαρύνοντας το κλίμα. Οι προσδοκίες για τις πωλήσεις παρέμειναν σχετικά σταθερές μετά την άνοδο του Οκτωβρίου, ενώ οι εκτιμήσεις για τις παραγγελίες σε προμηθευτές βελτιώθηκαν εκ νέου. Οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για τον αριθμό των εργαζομένων τους παρέμειναν σταθερές για τέταρτο συνεχόμενο μήνα, φανερώνοντας την απουσία σημαντικών μεταβολών στην απασχόληση του τομέα κατά τους επόμενους μήνες. Παράλληλα οι προσδοκίες για τις τιμές πώλησης αναθεωρήθηκαν προς τα πάνω για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, φτάνοντας στο υψηλότερο σημείο των τελευταίων τρεισήμισι περίπου χρόνων.

Στις κατασκευές, το επιχειρηματικό κλίμα ενισχύθηκε κυρίως λόγω καλυτέρευσης της τρέχουσας κατάστασης με τις επιχειρήσεις να αξιολογούν θετικότερα, συγκριτικά με τον Οκτώβριο, τόσο την οικοδομική δραστηριότητα του τελευταίου τριμήνου όσο και τα υπό εξέλιξη έργα τους, με τις αξιολογήσεις να διαμορφώνονται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 11 μηνών. Επιπλέον, οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για τον αριθμό των εργαζομένων τους εξακολούθησαν να κυμαίνονται στα θετικά επίπεδα των προηγούμενων πέντε μηνών. Παρά την καθοδική αναθεώρηση τον Νοέμβριο, οι προσδοκίες για τις τιμές πώλησης συνέχισαν να βρίσκονται σε αρκετά υψηλά επίπεδα, υποδηλώνοντας ανοδικές πιέσεις στις τιμές του κατασκευαστικού τομέα. Στη μεταποίηση, το επιχειρηματικό κλίμα παρέμεινε αμετάβλητο στα επίπεδα Οκτωβρίου, καθώς οι μεταβολές στις συνιστώσες του συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα ήταν οριακές.

Σημειώνεται πως αν και η επιχειρηματική αβεβαιότητα μειώθηκε ελαφρώς τον Νοέμβριο, η καταναλωτική αβεβαιότητα αυξήθηκε για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, με τις προσδοκίες των επιχειρήσεων για τις τιμές πώλησης να έχουν σημειώσει περαιτέρω άνοδο στους τομείς των υπηρεσιών και του λιανικού εμπορίου, ενώ εξακολούθησαν να διαμορφώνονται σε αρκετά υψηλά επίπεδα στους τομείς των κατασκευών και της μεταποίησης. Παράλληλα, η πορεία των επιχειρηματικών προσδοκιών για τις τιμές υποδηλώνει συνέχιση της μετάδοσης των πληθωριστικών πιέσεων στην οικονομία κατά το επόμενο διάστημα.

Απαισιόδοξες οι εκτιμήσεις καταναλωτών

Τον Νοέμβριο, οι αξιολογήσεις των καταναλωτών για την πρόσφατη οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών τους, καθώς και της χώρας, παρέμειναν αμετάβλητες στα αρνητικά επίπεδα του Οκτωβρίου, ενώ παράλληλα αναθεώρησαν προς τα κάτω για τρίτο συνεχόμενο μήνα τις προσδοκίες τους για τη μελλοντική οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών τους. Σε σχέση με τη γενική οικονομική κατάσταση στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών στην αγορά εργασίας, οι εκτιμήσεις των καταναλωτών παρέμειναν εξίσου απαισιόδοξες με εκείνες του Οκτωβρίου.

Πιο συγκεκριμένα, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, τα ποσοστά των καταναλωτών που αναμένουν επιδείνωση των γενικών οικονομικών συνθηκών στη χώρα και άνοδο του αριθμού των ανέργων κατά τους επόμενους μήνες ήταν αυξημένα σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο. Οι αντιλήψεις των καταναλωτών για την πορεία των τιμών κατά τους τελευταίους 12 μήνες αποτύπωσαν περαιτέρω ενίσχυση των ανοδικών τάσεων τον Νοέμβριο, με τις προσδοκίες των καταναλωτών για την πορεία των τιμών τους επόμενους μήνες να συνεχίζουν να διαμορφώνονται γύρω από τα υψηλά επίπεδα του Οκτωβρίου, με την πλειονότητα να αναμένει ότι οι αυξήσεις των τιμών θα συνεχιστούν με τους ίδιους ή και υψηλότερους ρυθμούς. Την ίδια ώρα οι προθέσεις των καταναλωτών για την πραγματοποίηση μεγάλων αγορών κατά τους επόμενους 12 μήνες αποδυναμώθηκαν συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα, ενώ αντίθετα, η στάση των καταναλωτών απέναντι στο ενδεχόμενο αποταμίευσης τους επόμενους μήνες ήταν λιγότερο αρνητική απ’ ό,τι τον Οκτώβριο.