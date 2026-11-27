Στο επίμαχο υλικό, που εντοπίστηκε σε δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης από την ειδική ομάδα της Τροχαίας, ο 53χρονος εμφανίζεται στη θέση του συνοδηγού να βιντεοσκοπεί το παιδί την ώρα που οδηγεί το φορτηγό σε ανοιχτό χώρο εταιρείας με στοιβαγμένα εμπορευματοκιβώτια.

Ο 7χρονος πραγματοποιεί στροφές, ελιγμούς, τροχοπεδήσεις και φρεναρίσματα, ενώ σε κοντινή απόσταση κινούνται και άλλα φορτηγά που εκτελούν εργασίες μετακίνησης και στοίβαξης εμπορευματοκιβωτίων με τη χρήση γερανών και ανυψωτικών μηχανημάτων.

Στο βίντεο ακούγεται ο πατέρας να λέει χαρακτηριστικά «Νίτρο του έχω βάλει», ενώ στη συνέχεια εύχεται στον γιο του «χρόνια πολλά για σήμερα, να τα εκατοστίσεις». Μάλιστα, σε άλλο σημείο της καταγραφής ακούγεται να τον προτρέπει να οδηγήσει και στην εθνική οδό, λέγοντάς του: «Άντε και στην εθνική, όχι μόνο στην μάντρα».

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο 53χρονος πατέρας δίνει οδηγίες στο παιδί για την οδήγηση, του ζητά να δυναμώσει τα λαϊκά τραγούδια που ακούγονται από το ραδιόφωνο, ενώ κάποια στιγμή το προτρέπει να αφήσει να περάσει ένα άλλο φορτηγό που κινείται στον ίδιο χώρο.

Προς το τέλος του βίντεο, πατέρας και γιος ποζάρουν μαζί στην κάμερα για να βγάλουν φωτογραφία, ενώ στη συνέχεια το παιδί εξηγεί στον πατέρα του κάποιο χαρακτηριστικό του οχήματος.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., οι συνθήκες δημιουργούσαν ακραίο κίνδυνο τόσο για το παιδί όσο και για τους υπόλοιπους εργαζομένους και παρευρισκομένους στον χώρο.



Οι αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. εντόπισαν και διερεύνησαν το βιντεοληπτικό υλικό, καταφέρνοντας να ταυτοποιήσουν τον 53χρονο, ο οποίος βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού και κατέγραφε την οδήγηση του ανηλίκου.



Σε βάρος του 53χρονου, αλλά και της μητέρας του 7χρονου, σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, η οποία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα