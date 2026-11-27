Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ εκτίμησε αργότερα ότι πιθανός στόχος ήταν η καταστροφή ενός συρμού. Έναν χρόνο μετά, το Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών (IISS) περιλαμβάνει την υπόθεση σε νέα έκθεσή του για τα σαμποτάζ στην Ευρώπη και προειδοποιεί ότι η αυξανόμενη χρήση εκρηκτικών και εμπρησμών σε επιχειρήσεις που αποδίδονται στη Μόσχα αυξάνει τον κίνδυνο να υπάρξουν πολλά θύματα.

Η διάκριση που κάνουν οι ερευνητές αφορά τη συχνότητα και τη σοβαρότητα των επιθέσεων. Ο συνολικός ρυθμός των περιστατικών δεν μεταβλήθηκε αισθητά στη διάρκεια του έτους που εξέτασαν. Η χρήση εκρηκτικών και εμπρησμών, ωστόσο, σχεδόν διπλασιάστηκε. Αν μία τέτοια ενέργεια σε σιδηρόδρομο, αεροδρόμιο ή ενεργειακή υποδομή έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο πολιτών, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα βρεθούν υπό πίεση να απαντήσουν. Κατά το IISS, το αν πρέπει να υπάρξουν αντίποινα και ποια μορφή θα πάρουν θα μπορούσε να τις διχάσει.

Γιατί Πολωνία και Γερμανία βρίσκονται στο επίκεντρο

Περισσότερα από τα μισά περιστατικά που κατέγραψε το Ινστιτούτο από τον Οκτώβριο του 2025 έως τον Σεπτέμβριο του 2026 σημειώθηκαν στην Πολωνία και στη Γερμανία. Μόνο στην Πολωνία οι αναλυτές εντόπισαν 29 περιστατικά τα οποία συνδέουν με τη Μόσχα. Οι δύο χώρες έχουν διαφορετικό αλλά συμπληρωματικό ρόλο στη στήριξη του Κιέβου. Η Πολωνία αποτελεί βασικό πέρασμα για τη μεταφορά βοήθειας στην Ουκρανία, ενώ η Γερμανία διαθέτει τη βιομηχανική υποδομή που στηρίζει σημαντικό μέρος αυτής της προσπάθειας.

Για τη Μόσχα, εκτιμά το Ινστιτούτο, μια επίθεση σε μια σιδηροδρομική γραμμή μπορεί να εξυπηρετεί δύο σκοπούς. Ο πρώτος είναι άμεσος και αφορά την καθυστέρηση μιας αποστολής προς την Ουκρανία. Ο δεύτερος αφορά τους πολίτες της χώρας από την οποία περνά η βοήθεια. Όταν η ίδια γραμμή που χρειάζεται το Κίεβο εξυπηρετεί και τα επιβατικά δρομολόγια μιας ευρωπαϊκής πόλης, η ανασφάλεια που προκαλεί μια έκρηξη διαρκεί περισσότερο από τη διακοπή της κυκλοφορίας. Εκεί εντοπίζουν οι ερευνητές την ευρύτερη πολιτική επιδίωξη του Κρεμλίνου. Να αυξήσει το κόστος της στήριξης προς την Ουκρανία για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις στο εσωτερικό των χωρών τους.

Οι συλλήψεις και το ερώτημα ποιος δίνει τις εντολές

Ευρωπαϊκές αρχές έχουν συλλάβει υπόπτους, ενώ κυβερνήσεις έχουν απελάσει Ρώσους αξιωματούχους των υπηρεσιών πληροφοριών και έχουν κλείσει ρωσικά προξενεία. Οι αναλυτές δεν διαπιστώνουν μέχρι στιγμής σαφείς ενδείξεις ότι τα μέτρα αυτά έκαναν τη Μόσχα να περιορίσει τη χρήση του σαμποτάζ. Οι συλλήψεις έχουν άμεσο κόστος για όσους στρατολογούνται για μια επιχείρηση. Είναι πολύ δυσκολότερο να εντοπιστούν και να λογοδοτήσουν εκείνοι που, σύμφωνα με την έκθεση, τη διευθύνουν από απόσταση.

Το IISS επισημαίνει ότι περιστατικά σε διαφορετικές χώρες εκδηλώνονται κατά κύματα, στοιχείο που οι ερευνητές θεωρούν ένδειξη κεντρικού σχεδιασμού. Αναφέρουν επίσης ότι έχουν εντοπίσει στοιχεία για τουλάχιστον ένα δίκτυο που συντόνιζε ενέργειες σε περισσότερες από μία ευρωπαϊκές χώρες. Παραμένει ανοιχτό αν λειτουργούν παράλληλα και ανταγωνιστικά δίκτυα. Σε μια τέτοια περίπτωση, η εξάρθρωση μιας ομάδας από τις αρχές μιας χώρας θα είχε περιορισμένη επίδραση στη δράση των υπολοίπων.

Η έκθεση δημοσιοποιήθηκε μία ημέρα μετά τη συνέντευξη στην οποία ο Τζάρεντ Κούσνερ, ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τις ρωσο-ουκρανικές διαπραγματεύσεις, απέδωσε στον Βλαντίμιρ Πούτιν «αυτοσυγκράτηση», επικαλούμενος τη στάση του στο ζήτημα των πυρηνικών όπλων. Για τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, το ερώτημα που θέτει το IISS είναι πιο άμεσο. Αν η επόμενη έκρηξη σε ευρωπαϊκό έδαφος κοστίσει ζωές, θα μπορέσουν να συμφωνήσουν ποιος φέρει την ευθύνη και πώς θα απαντήσουν;

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα